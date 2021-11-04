Cem Yılmaz, Rüstem Batum’la yaptığı programda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’la ilgili soru üzerine “Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum” demişti. Yılmaz, gelen tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi:“Yani kısacası hayat çok zor. Eski bi meslektaş büyüğümüzle sohbet videosu paylaşayım dedim …İnsanlar çok garip. kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor.”“Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiç bir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan.”
Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya ilişkin yaptığı açıklamanın ardından kendisi hakkında linç başlatıldığını söyleyen Cem Yılmaz, "PKK'lı ne yahu, insan biraz çekinir, bir dakika düşünür ya. Ben miyim PKK'lı valla hayret arkadaş. Kime hakkımızı soracağız meçhul" dedi.
Cem Yılmaz, Rüstem Batum’la yaptığı programda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’la ilgili soru üzerine “Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum” demişti. Yılmaz, gelen tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi:
“Yani kısacası hayat çok zor. Eski bi meslektaş büyüğümüzle sohbet videosu paylaşayım dedim …İnsanlar çok garip. kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor.”
“Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiç bir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan.”
Bana aklına geliyo bi anda Pkk lı diyo mesela! Öbürü aşı lobisi der..Yahu nerden bu kadar rahat sallamak. Bi insanın bi eylemi olur bi bilinirliği vardır.Pkk lı ne yahu insan biraz çekinir bir dakka düşünür ya.Ben miyim Pkk lı valla hayret arkadaş.Kime hakkımızı soracağız meçhul.