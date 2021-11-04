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Cem Yılmaz: PKK’lı ne yahu, insan biraz çekinir, bir dakika düşünür
Cem Yılmaz: PKK’lı ne yahu, insan biraz çekinir, bir dakika düşünür
Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya ilişkin yaptığı açıklamanın ardından kendisi hakkında linç başlatıldığını söyleyen Cem Yılmaz, "PKK'lı ne yahu, insan... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T11:44+0300
2021-11-04T11:42+0300
türkiye
selahattin demirtaş
cem yılmaz
osman kavala
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Cem Yılmaz, Rüstem Batum’la yaptığı programda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’la ilgili soru üzerine “Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum” demişti. Yılmaz, gelen tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi:“Yani kısacası hayat çok zor. Eski bi meslektaş büyüğümüzle sohbet videosu paylaşayım dedim …İnsanlar çok garip. kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor.”“Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiç bir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan.”
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selahattin demirtaş, cem yılmaz, osman kavala

Cem Yılmaz: PKK’lı ne yahu, insan biraz çekinir, bir dakika düşünür

11:44 04.11.2021
© Fotoğraf : IMDbCem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Fotoğraf : IMDb
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Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya ilişkin yaptığı açıklamanın ardından kendisi hakkında linç başlatıldığını söyleyen Cem Yılmaz, "PKK'lı ne yahu, insan biraz çekinir, bir dakika düşünür ya. Ben miyim PKK'lı valla hayret arkadaş. Kime hakkımızı soracağız meçhul" dedi.
Cem Yılmaz, Rüstem Batum’la yaptığı programda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’la ilgili soru üzerine “Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum” demişti. Yılmaz, gelen tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi:
“Yani kısacası hayat çok zor. Eski bi meslektaş büyüğümüzle sohbet videosu paylaşayım dedim …İnsanlar çok garip. kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor.”
“Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiç bir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan.”
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