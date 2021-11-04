https://tr.sputniknews.com/20211104/cem-yilmaz-pkkli-ne-yahu-insan-biraz-cekinir-bir-dakika-dusunur-1050470685.html

Cem Yılmaz: PKK’lı ne yahu, insan biraz çekinir, bir dakika düşünür

Cem Yılmaz: PKK’lı ne yahu, insan biraz çekinir, bir dakika düşünür

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya ilişkin yaptığı açıklamanın ardından kendisi hakkında linç başlatıldığını söyleyen Cem Yılmaz, "PKK'lı ne yahu, insan... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T11:44+0300

2021-11-04T11:44+0300

2021-11-04T11:42+0300

türkiye

selahattin demirtaş

cem yılmaz

osman kavala

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Cem Yılmaz, Rüstem Batum’la yaptığı programda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’la ilgili soru üzerine “Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum” demişti. Yılmaz, gelen tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi:“Yani kısacası hayat çok zor. Eski bi meslektaş büyüğümüzle sohbet videosu paylaşayım dedim …İnsanlar çok garip. kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor.”“Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiç bir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan.”

türkiye

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selahattin demirtaş, cem yılmaz, osman kavala