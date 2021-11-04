https://tr.sputniknews.com/20211104/ceyrek-altin-908-lira-oldu-1050489069.html

Çeyrek altın 908 lira oldu

Çeyrek altın 908 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 560.70 lira olurken, çeyrek altın 908 lira seviyesini gördü. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T18:38+0300

2021-11-04T18:38+0300

2021-11-04T18:38+0300

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İstanbul Kapalıçarşı'da 560.50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 560.70 liradan, 3 bin 695 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 716 liradan, 511.35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 515.35 liradan satıldı.3 bin 611 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 631 liradan, bin 805 liradan alınan Yarım Ziynet bin 815 liradan ve 903 liradan alınan Çeyrek Ziynet 908 liradan işlem gördü.

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türkiye, tl, altın, kapalıçarşı, para, fiyat, değer, çeyrek altın