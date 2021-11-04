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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211104/ceyrek-altin-908-lira-oldu-1050489069.html
Çeyrek altın 908 lira oldu
Çeyrek altın 908 lira oldu
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 560.70 lira olurken, çeyrek altın 908 lira seviyesini gördü. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T18:38+0300
2021-11-04T18:38+0300
ekonomi
türkiye
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altın
kapalıçarşı
para
fiyat
değer
çeyrek altın
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İstanbul Kapalıçarşı'da 560.50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 560.70 liradan, 3 bin 695 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 716 liradan, 511.35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 515.35 liradan satıldı.3 bin 611 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 631 liradan, bin 805 liradan alınan Yarım Ziynet bin 815 liradan ve 903 liradan alınan Çeyrek Ziynet 908 liradan işlem gördü.
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türkiye, tl, altın, kapalıçarşı, para, fiyat, değer, çeyrek altın

Çeyrek altın 908 lira oldu

18:38 04.11.2021
© İHA / ERDİ DEMÜRçeyrek altın
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© İHA / ERDİ DEMÜR
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 560.70 lira olurken, çeyrek altın 908 lira seviyesini gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da 560.50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 560.70 liradan, 3 bin 695 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 716 liradan, 511.35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 515.35 liradan satıldı.
3 bin 611 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 631 liradan, bin 805 liradan alınan Yarım Ziynet bin 815 liradan ve 903 liradan alınan Çeyrek Ziynet 908 liradan işlem gördü.
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