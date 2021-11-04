https://tr.sputniknews.com/20211104/cinde-market-raflarini-bosaltan-halka-tarim-bakanligindan-endiseye-mahal-yok-uyarisi-1050480036.html

Çin'de market raflarını boşaltan halka Tarım Bakanlığı'ndan 'Endişeye mahal yok' uyarısı

Çin'de market raflarını boşaltan halka Tarım Bakanlığı'ndan 'Endişeye mahal yok' uyarısı

Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hükümetin kış için yiyecek stoğu yapılması yönündeki tavsiyesinin ardından market raflarının boş kalmasıyla birlikte gıda... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T15:22+0300

2021-11-04T15:22+0300

2021-11-04T15:22+0300

dünya

çin

tarım

sebze

gıda

buğday

stok

market

koronavirüs

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Çin makamlarının kış için yiyecek stoğu yapılması yönündeki tavsiyesinin ardından insanların marketlere akın etmesiyle birlikte Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi.Bakanlığa bağlı Pazar ve Bilişim Dairesi Başkanı Tang Ke, düzenlediği basın toplantısında, halkın gıda kıtlığından korkmaması gerektiğini söyledi.Ülkede gıda kıtlığı yaşanmadığı konusunda güvence veren Tang, sebze üretiminin normal düzeylerde olduğunu belirtti.'Endişelenmeye gerek yok'Tang, "Toplam arz yeterli, bu yüzden tüketicilerin endişelenmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.Yetkili, Çin'de bu yıl 750 milyon ton sebze tedariği beklendiğini ve geçen yıla kıyasla yüzde 1'lik bir artışla yurttaşlara kişi başına günde 1.5 kilogram sebze düşeceğini de sözlerine ekledi.Son aylarda zorlu hava koşulları nedeniyle ülkede ıspanak, marul ve diğer yapraklı sebzelerin fiyatlarında artış yaşanmıştı.'Talebi karşılamaya yetecek düzeyde buğday stoğu mevcut'Bir diğer bakanlık yetkilisi Li Lihua ise, Çin'in bir buçuk yıl boyunca talebi karşılamaya yetecek düzeyde buğday stoğu bulunduğunu dile getirdi.Li, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en kötü döneminde bile süpermarketlerde bol miktarda tahıl bulunduğunu anımsattı.Bununla beraber pirinç ve buğday miktarının bu yıl arttığını ve arzın talebi geçeceğini vurgulayan yetkili, Çin'in her gün, tüm nüfusun tüketimini 2 gün boyunca karşılayacak kadar pirinç eriştesi ürettiği bilgisini verdi.Sebze fiyatlarında yaşanan artış ve Kovid-19 vakalarının yükselmesi üzerine Çin Ticaret Bakanlığı, önceki gün yayınladığı bildiride yetkilileri, kış öncesinde gıda tedariki sağlamaya ve fiyat istikrarını tesis etmeye çağırmıştı.Diğer yandan bakanlığın, yurttaşlara acil durumlarda kullanmak üzere temel ihtiyaç maddelerini stoklamalarını tavsiye etmesi kafa karışıklığı yaratmış, sosyal medyada marketlerde rafların boş kaldığı görüntüler yayılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210402/cinden-yerel-yonetimlere-tahil-stoklarini-artirma-cagrisi-1044177219.html

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çin, tarım, sebze, gıda, buğday, stok, market, koronavirüs