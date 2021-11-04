Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211104/cinde-market-raflarini-bosaltan-halka-tarim-bakanligindan-endiseye-mahal-yok-uyarisi-1050480036.html
Çin'de market raflarını boşaltan halka Tarım Bakanlığı'ndan 'Endişeye mahal yok' uyarısı
Çin'de market raflarını boşaltan halka Tarım Bakanlığı'ndan 'Endişeye mahal yok' uyarısı
Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hükümetin kış için yiyecek stoğu yapılması yönündeki tavsiyesinin ardından market raflarının boş kalmasıyla birlikte gıda... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T15:22+0300
2021-11-04T15:22+0300
dünya
çin
tarım
sebze
gıda
buğday
stok
market
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050479471_0:43:1201:718_1920x0_80_0_0_1e8170187803a3984086d20399252f38.jpg
Çin makamlarının kış için yiyecek stoğu yapılması yönündeki tavsiyesinin ardından insanların marketlere akın etmesiyle birlikte Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi.Bakanlığa bağlı Pazar ve Bilişim Dairesi Başkanı Tang Ke, düzenlediği basın toplantısında, halkın gıda kıtlığından korkmaması gerektiğini söyledi.Ülkede gıda kıtlığı yaşanmadığı konusunda güvence veren Tang, sebze üretiminin normal düzeylerde olduğunu belirtti.'Endişelenmeye gerek yok'Tang, "Toplam arz yeterli, bu yüzden tüketicilerin endişelenmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.Yetkili, Çin'de bu yıl 750 milyon ton sebze tedariği beklendiğini ve geçen yıla kıyasla yüzde 1'lik bir artışla yurttaşlara kişi başına günde 1.5 kilogram sebze düşeceğini de sözlerine ekledi.Son aylarda zorlu hava koşulları nedeniyle ülkede ıspanak, marul ve diğer yapraklı sebzelerin fiyatlarında artış yaşanmıştı.'Talebi karşılamaya yetecek düzeyde buğday stoğu mevcut'Bir diğer bakanlık yetkilisi Li Lihua ise, Çin'in bir buçuk yıl boyunca talebi karşılamaya yetecek düzeyde buğday stoğu bulunduğunu dile getirdi.Li, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en kötü döneminde bile süpermarketlerde bol miktarda tahıl bulunduğunu anımsattı.Bununla beraber pirinç ve buğday miktarının bu yıl arttığını ve arzın talebi geçeceğini vurgulayan yetkili, Çin'in her gün, tüm nüfusun tüketimini 2 gün boyunca karşılayacak kadar pirinç eriştesi ürettiği bilgisini verdi.Sebze fiyatlarında yaşanan artış ve Kovid-19 vakalarının yükselmesi üzerine Çin Ticaret Bakanlığı, önceki gün yayınladığı bildiride yetkilileri, kış öncesinde gıda tedariki sağlamaya ve fiyat istikrarını tesis etmeye çağırmıştı.Diğer yandan bakanlığın, yurttaşlara acil durumlarda kullanmak üzere temel ihtiyaç maddelerini stoklamalarını tavsiye etmesi kafa karışıklığı yaratmış, sosyal medyada marketlerde rafların boş kaldığı görüntüler yayılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210402/cinden-yerel-yonetimlere-tahil-stoklarini-artirma-cagrisi-1044177219.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050479471_63:0:1128:799_1920x0_80_0_0_b044041ae9c9288d0f97d33b508f7583.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, tarım, sebze, gıda, buğday, stok, market, koronavirüs

Çin'de market raflarını boşaltan halka Tarım Bakanlığı'ndan 'Endişeye mahal yok' uyarısı

15:22 04.11.2021
© REUTERS / Aly SongÇin - koronavirüs
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© REUTERS / Aly Song
Abone ol
Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hükümetin kış için yiyecek stoğu yapılması yönündeki tavsiyesinin ardından market raflarının boş kalmasıyla birlikte gıda sorunu yaşandığından endişe edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.
Çin makamlarının kış için yiyecek stoğu yapılması yönündeki tavsiyesinin ardından insanların marketlere akın etmesiyle birlikte Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi.
Bakanlığa bağlı Pazar ve Bilişim Dairesi Başkanı Tang Ke, düzenlediği basın toplantısında, halkın gıda kıtlığından korkmaması gerektiğini söyledi.
Ülkede gıda kıtlığı yaşanmadığı konusunda güvence veren Tang, sebze üretiminin normal düzeylerde olduğunu belirtti.

'Endişelenmeye gerek yok'

Tang, "Toplam arz yeterli, bu yüzden tüketicilerin endişelenmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.
Yetkili, Çin'de bu yıl 750 milyon ton sebze tedariği beklendiğini ve geçen yıla kıyasla yüzde 1'lik bir artışla yurttaşlara kişi başına günde 1.5 kilogram sebze düşeceğini de sözlerine ekledi.
Son aylarda zorlu hava koşulları nedeniyle ülkede ıspanak, marul ve diğer yapraklı sebzelerin fiyatlarında artış yaşanmıştı.

'Talebi karşılamaya yetecek düzeyde buğday stoğu mevcut'

Bir diğer bakanlık yetkilisi Li Lihua ise, Çin'in bir buçuk yıl boyunca talebi karşılamaya yetecek düzeyde buğday stoğu bulunduğunu dile getirdi.
Li, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en kötü döneminde bile süpermarketlerde bol miktarda tahıl bulunduğunu anımsattı.
Bununla beraber pirinç ve buğday miktarının bu yıl arttığını ve arzın talebi geçeceğini vurgulayan yetkili, Çin'in her gün, tüm nüfusun tüketimini 2 gün boyunca karşılayacak kadar pirinç eriştesi ürettiği bilgisini verdi.
Sebze fiyatlarında yaşanan artış ve Kovid-19 vakalarının yükselmesi üzerine Çin Ticaret Bakanlığı, önceki gün yayınladığı bildiride yetkilileri, kış öncesinde gıda tedariki sağlamaya ve fiyat istikrarını tesis etmeye çağırmıştı.
Diğer yandan bakanlığın, yurttaşlara acil durumlarda kullanmak üzere temel ihtiyaç maddelerini stoklamalarını tavsiye etmesi kafa karışıklığı yaratmış, sosyal medyada marketlerde rafların boş kaldığı görüntüler yayılmıştı.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2021
DÜNYA
Çin'den yerel yönetimlere tahıl stoklarını artırma çağrısı
2 Nisan, 12:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:38Rostec: Su-75 Checkmate'in bir uçuş saatinin maliyeti, F-35'ten 7 kat daha düşük
16:35Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Sıcaklığı 22 dereceye düşürerek tasarruf sağlayabilirsiniz
16:30Dışişleri Bakanlığı 9 fahri konsolosun görevine son verdi
16:26'PSG'de Fransızca konuşulmaması yönetimi rahatsız ediyor' iddiası
16:23Jay-Z, Instagram hesabını açtıktan bir gün sonra kapattı
16:22Sex and the City hayranları, bir geceliğine Carrie Bradshaw'ın evinde kalabilir
16:16İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının ilk etabında test sürüşleri başlıyor
16:08Tacizcileri engellemeye çalışırken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumdan bana 'onur' miras kaldı
16:04'Müzik enstrümanına ilişkin ilk dava': Mucidi olduğu divane sazı taklit edildi, Yargıtay haklı buldu
16:02Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat
15:57Ay misyonunu simüle eden SIRIUS-21 projesi Moskova'da başladı
15:55İstanbul-Lüleburgaz arası, hızlı trenle 45 dakikaya düşecek
15:41Kargosunu geç getirdiğini öne sürerek çalışanın ölümüne sebep olan sanığın cezası belli oldu
15:39Hatay'da 6 aydır tedavi gören deniz kaplumbağaları tekrar denize bırakıldı
15:35Güney Afrikalı yazar Galgut, Booker Uluslararası Ödülü'ne layık görüldü
15:34Sivasspor, kadın futbol takımı kuruyor
15:30Çanakkale Boğazı 16 saat sonra gemi geçişine açıldı
15:29Belarus Dışişleri, Varşova'nın açıklaması nedeniyle Polonya Maslahatgüzarı'nı çağırdı
15:24Siirt'te yakalanan sahte avukatın 4 yıla kadar hapsi isteniyor
15:22Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Johnson bundan böyle filmlerinde gerçek silah kullanmayacak