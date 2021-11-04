Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım

Bir çağrımız var. Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız icraatların bazıları. Biz bunları anlatalım, gür bir sedayla hakkı savunalım.