Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bir çağrımız var. Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız icraatların bazıları. Biz bunları anlatalım, gür bir sedayla hakkı savunalım.
Bir çağrımız var.
Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız icraatların bazıları 👇 Biz bunları anlatalım, gür bir sedayla hakkı savunalım.pic.twitter.com/Ba1hY0YJ2Z