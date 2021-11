https://tr.sputniknews.com/20211104/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalindan-s-400-iddialari-hakkinda-aciklama-asli-astari-yok-1050484788.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 iddiaları hakkında açıklama: Aslı astarı yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'S-400'ler İncirlik'te' iddiasına ilişkin, "Aslı astarı yok. Vatandaşlarımız da sadece resmi açıklamalara itibar etsinler"... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Kalın, 'S-400'lerin İncirlik'e taşındığı' iddialarıyla ilgili, "İddialar doğru değil. Aslı astarı yok. Vatandaşlarımız da sadece resmi açıklamalara itibar etsinler" açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesini 'yapıcı' olarak nitelendiren Kalın, "Türk - Amerikan ilişkilerinin olması gereken yerde olması için verilen talimatları yerine getireceğiz. Bölgesel konulardan, Libya olsun Doğu Akdeniz olsun Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede dış politika izliyoruz" dedi. Kalın, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği konularla ilgili verimli bir görüşme oldu, bu mekanizma da bunu daha da derinleştirecek. Bizim yaptığımız bir ödeme var. F-35 konusu çözülemiyorsa vakit kaybetme lüksümüz yok, bunu F-16'lar yoluyla telafi yoluna gidebiliriz."'Birinci tercihimiz F-35 programında bulunmak'"Bizim birinci tercihimiz F-35 programında bulunmaktır" diyen Kalın, "ABD kongresinde Hindistan'a istisna getirilmesi konuşuluyor. Bu mesele sadece tek taraflı, Rusya'dan silah alan ülkeler yaptırıma tabi ise o ülkelere neden istisna yapılıyor, bunu sormak en doğal hakkımız. CAATSA yaptırımlarından dolayı Türkiye’nin F-35 programının dışına çıkarılmış olması haksız, hukuksuz bir uygulamadır" dedi. Kalın, ABD Kongre üyelerinin Türkiye'nin önemini kısa sürede kavrayacaklarını belirterek, "Önceliğimiz savunma sanayi alanında Türkiye'nin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik sayesinde kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapar hale geldik. Bu konuda yürümeye devam edeceğiz, tabii ki işbirliğine de devam edeceğiz. Kongrede ilgili senatörler, komite, komisyon üyeleri Türkiye'nin önemini kısa sürede kavrarlar. Afganistan, Doğu Akdeniz, Suriye, Kafkaslar'ın hepsinde Türkiye var. Bu çerçevede kongre üyeleri, politika yapıcılar Türkiye'nin önemini hak ettiği şekilde görürler" diye konuştu. 'TSK, her zaman teyakkuz halinde'Kalın Suriye'deki son duruma ilişkin ise, "Cumhurbaşkanımız 'bir gece ansızın gelebiliriz' diye hep söylüyor. Biz zaten Suriye'de sahadayız" dedi. Türkiye'nin Suriye'de bulunma amacının sınır güvenliği olduğunu vurgulayan Kalın, "Orada bulunmamızın sebebi, biliyorsunuz tezkere yenilendi, sınır güvenliğini sınırın ötesinde inşa etmek temel önceliğimiz. PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı güvence altına almamız bizim önceliğimiz. Buradan ülkemize gelecek tehditlere kimden gelirse gelsin asla müsamaha edilmeyecektir. TSK, her zaman teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı. Kalın, Rusya ve Ukrayna ile sürekli temas halinde olunduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu konuda tam kararlılık içinde olduğumuzu, hiçbir tehditten gözümüzü sakınmayacağımızı herkesin bilmesi gerekir. Dışişleri Bakanımız bu konuda gerekli görüşmeleri yaptı. Biz bölgede Ukrayna ile Rusya arasında askeri çatışma ve gerilim yaşanmasını da arzu etmiyoruz. Bunun için de Rus ve Ukrayna tarafı ile sürekli temas halindeyiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyoruz ve saygı duyulmasını bekliyoruz. Yeni diyalog kanallarının kurulmasını her seferinde ifade ediyoruz. Umarız oradaki gerilim, tansiyon düşer. Karadeniz'de deniz komşumuz olan ve diğer alanlarda iyi ilişkilerimiz olduğu Rusya ve Ukrayna'nın gerilim içerisinde olmasını arzu etmeyiz."Kalın, Twitter'da Cumhurbaşkanı kasdedilerek 'ölmüş' etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin sorulan soruya ise "Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor" diye yanıt verdi.

