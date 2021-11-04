Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211104/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalindan-s-400-iddialari-hakkinda-aciklama-asli-astari-yok-1050484788.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 iddiaları hakkında açıklama: Aslı astarı yok
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 iddiaları hakkında açıklama: Aslı astarı yok
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'S-400'ler İncirlik'te' iddiasına ilişkin, "Aslı astarı yok. Vatandaşlarımız da sadece resmi açıklamalara itibar etsinler"... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T16:46+0300
2021-11-04T17:28+0300
s-400
politika
abd
rusya
suriye
recep tayyip erdoğan
joe biden
incirlik
f-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102936/55/1029365563_0:77:1200:752_1920x0_80_0_0_2fda0dcbdf5e7d9f0e1daf976e695e97.jpg
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Kalın, 'S-400'lerin İncirlik'e taşındığı' iddialarıyla ilgili, "İddialar doğru değil. Aslı astarı yok. Vatandaşlarımız da sadece resmi açıklamalara itibar etsinler" açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesini 'yapıcı' olarak nitelendiren Kalın, "Türk - Amerikan ilişkilerinin olması gereken yerde olması için verilen talimatları yerine getireceğiz. Bölgesel konulardan, Libya olsun Doğu Akdeniz olsun Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede dış politika izliyoruz" dedi. Kalın, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği konularla ilgili verimli bir görüşme oldu, bu mekanizma da bunu daha da derinleştirecek. Bizim yaptığımız bir ödeme var. F-35 konusu çözülemiyorsa vakit kaybetme lüksümüz yok, bunu F-16'lar yoluyla telafi yoluna gidebiliriz."'Birinci tercihimiz F-35 programında bulunmak'"Bizim birinci tercihimiz F-35 programında bulunmaktır" diyen Kalın, "ABD kongresinde Hindistan'a istisna getirilmesi konuşuluyor. Bu mesele sadece tek taraflı, Rusya'dan silah alan ülkeler yaptırıma tabi ise o ülkelere neden istisna yapılıyor, bunu sormak en doğal hakkımız. CAATSA yaptırımlarından dolayı Türkiye’nin F-35 programının dışına çıkarılmış olması haksız, hukuksuz bir uygulamadır" dedi. Kalın, ABD Kongre üyelerinin Türkiye'nin önemini kısa sürede kavrayacaklarını belirterek, "Önceliğimiz savunma sanayi alanında Türkiye'nin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik sayesinde kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapar hale geldik. Bu konuda yürümeye devam edeceğiz, tabii ki işbirliğine de devam edeceğiz. Kongrede ilgili senatörler, komite, komisyon üyeleri Türkiye'nin önemini kısa sürede kavrarlar. Afganistan, Doğu Akdeniz, Suriye, Kafkaslar'ın hepsinde Türkiye var. Bu çerçevede kongre üyeleri, politika yapıcılar Türkiye'nin önemini hak ettiği şekilde görürler" diye konuştu. 'TSK, her zaman teyakkuz halinde'Kalın Suriye'deki son duruma ilişkin ise, "Cumhurbaşkanımız 'bir gece ansızın gelebiliriz' diye hep söylüyor. Biz zaten Suriye'de sahadayız" dedi. Türkiye'nin Suriye'de bulunma amacının sınır güvenliği olduğunu vurgulayan Kalın, "Orada bulunmamızın sebebi, biliyorsunuz tezkere yenilendi, sınır güvenliğini sınırın ötesinde inşa etmek temel önceliğimiz. PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı güvence altına almamız bizim önceliğimiz. Buradan ülkemize gelecek tehditlere kimden gelirse gelsin asla müsamaha edilmeyecektir. TSK, her zaman teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı. Kalın, Rusya ve Ukrayna ile sürekli temas halinde olunduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu konuda tam kararlılık içinde olduğumuzu, hiçbir tehditten gözümüzü sakınmayacağımızı herkesin bilmesi gerekir. Dışişleri Bakanımız bu konuda gerekli görüşmeleri yaptı. Biz bölgede Ukrayna ile Rusya arasında askeri çatışma ve gerilim yaşanmasını da arzu etmiyoruz. Bunun için de Rus ve Ukrayna tarafı ile sürekli temas halindeyiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyoruz ve saygı duyulmasını bekliyoruz. Yeni diyalog kanallarının kurulmasını her seferinde ifade ediyoruz. Umarız oradaki gerilim, tansiyon düşer. Karadeniz'de deniz komşumuz olan ve diğer alanlarda iyi ilişkilerimiz olduğu Rusya ve Ukrayna'nın gerilim içerisinde olmasını arzu etmeyiz."Kalın, Twitter'da Cumhurbaşkanı kasdedilerek 'ölmüş' etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin sorulan soruya ise "Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor" diye yanıt verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211103/milli-savunma-bakanligindan-incirlik-aciklamasi-sosyal-medyadaki-iddialar-gercek-disi-1050459013.html
rusya
suriye
incirlik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102936/55/1029365563_48:0:1152:828_1920x0_80_0_0_d94453a7c7dc57ba8ff3c17cef816c6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
s-400, abd, rusya, suriye, recep tayyip erdoğan, joe biden, incirlik, f-35

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 iddiaları hakkında açıklama: Aslı astarı yok

16:46 04.11.2021 (güncellendi: 17:28 04.11.2021)
© AA / Binnur Ege GürünCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA / Binnur Ege Gürün
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'S-400'ler İncirlik'te' iddiasına ilişkin, "Aslı astarı yok. Vatandaşlarımız da sadece resmi açıklamalara itibar etsinler" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kalın, 'S-400'lerin İncirlik'e taşındığı' iddialarıyla ilgili, "İddialar doğru değil. Aslı astarı yok. Vatandaşlarımız da sadece resmi açıklamalara itibar etsinler" açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesini 'yapıcı' olarak nitelendiren Kalın, "Türk - Amerikan ilişkilerinin olması gereken yerde olması için verilen talimatları yerine getireceğiz. Bölgesel konulardan, Libya olsun Doğu Akdeniz olsun Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede dış politika izliyoruz" dedi.
Kalın, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği konularla ilgili verimli bir görüşme oldu, bu mekanizma da bunu daha da derinleştirecek. Bizim yaptığımız bir ödeme var. F-35 konusu çözülemiyorsa vakit kaybetme lüksümüz yok, bunu F-16'lar yoluyla telafi yoluna gidebiliriz."

'Birinci tercihimiz F-35 programında bulunmak'

"Bizim birinci tercihimiz F-35 programında bulunmaktır" diyen Kalın, "ABD kongresinde Hindistan'a istisna getirilmesi konuşuluyor. Bu mesele sadece tek taraflı, Rusya'dan silah alan ülkeler yaptırıma tabi ise o ülkelere neden istisna yapılıyor, bunu sormak en doğal hakkımız. CAATSA yaptırımlarından dolayı Türkiye’nin F-35 programının dışına çıkarılmış olması haksız, hukuksuz bir uygulamadır" dedi.
Kalın, ABD Kongre üyelerinin Türkiye'nin önemini kısa sürede kavrayacaklarını belirterek, "Önceliğimiz savunma sanayi alanında Türkiye'nin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik sayesinde kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapar hale geldik. Bu konuda yürümeye devam edeceğiz, tabii ki işbirliğine de devam edeceğiz. Kongrede ilgili senatörler, komite, komisyon üyeleri Türkiye'nin önemini kısa sürede kavrarlar. Afganistan, Doğu Akdeniz, Suriye, Kafkaslar'ın hepsinde Türkiye var. Bu çerçevede kongre üyeleri, politika yapıcılar Türkiye'nin önemini hak ettiği şekilde görürler" diye konuştu.

'TSK, her zaman teyakkuz halinde'

Kalın Suriye'deki son duruma ilişkin ise, "Cumhurbaşkanımız 'bir gece ansızın gelebiliriz' diye hep söylüyor. Biz zaten Suriye'de sahadayız" dedi.
Türkiye'nin Suriye'de bulunma amacının sınır güvenliği olduğunu vurgulayan Kalın, "Orada bulunmamızın sebebi, biliyorsunuz tezkere yenilendi, sınır güvenliğini sınırın ötesinde inşa etmek temel önceliğimiz. PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı güvence altına almamız bizim önceliğimiz. Buradan ülkemize gelecek tehditlere kimden gelirse gelsin asla müsamaha edilmeyecektir. TSK, her zaman teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.
Kalın, Rusya ve Ukrayna ile sürekli temas halinde olunduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Bu konuda tam kararlılık içinde olduğumuzu, hiçbir tehditten gözümüzü sakınmayacağımızı herkesin bilmesi gerekir. Dışişleri Bakanımız bu konuda gerekli görüşmeleri yaptı. Biz bölgede Ukrayna ile Rusya arasında askeri çatışma ve gerilim yaşanmasını da arzu etmiyoruz. Bunun için de Rus ve Ukrayna tarafı ile sürekli temas halindeyiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyoruz ve saygı duyulmasını bekliyoruz. Yeni diyalog kanallarının kurulmasını her seferinde ifade ediyoruz. Umarız oradaki gerilim, tansiyon düşer. Karadeniz'de deniz komşumuz olan ve diğer alanlarda iyi ilişkilerimiz olduğu Rusya ve Ukrayna'nın gerilim içerisinde olmasını arzu etmeyiz."
Kalın, Twitter'da Cumhurbaşkanı kasdedilerek 'ölmüş' etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin sorulan soruya ise "Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor" diye yanıt verdi.
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İncirlik' açıklaması: Sosyal medyadaki iddialar gerçek dışı
Dün, 22:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:16Maden ocağında metan gazı şüphesi: Rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
18:07Arılardan kaçmak için suya atlayan adam, piranalara yem oldu
18:06'Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı' davası başlıyor
17:55Barış Akarsu'nun annesi hayatını kaybetti
17:55Ukrayna’da Rus diline karşı mücadelenin başarısızlığı ortaya çıktı
17:52Rusya’nın COP26 çantasında ne var?
17:37Avrupa Parlamentosu'ndan Çin'i kızdıran Tayvan ziyareti: Yalnız değilsiniz, sizin yanınızdayız
17:32Gaziantep 'Yeşil Şehir' ilan edildi
17:31İskoçya'daki bir ilkokulda erkek öğretmenler, 'giysinin cinsiyeti yoktur' demek için etek giydi
17:2815 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı davasında dinlenen tanık: Depremzedeler haklı
17:12Moody's, Türkiye büyüme tahminini güncelledi
17:10Sahibi ölen köpek, mezar başından ayrılmıyor
17:06Mazda'nın yeni üreteceği araç, sürücü felç ya da kalp krizi geçirdiği an duracak
17:03Rusya'nın Şam Büyükelçisi: Militanlar, İdlib'den çıkmak isteyenleri tahliye girişimlerini engelliyor
17:02Zeytinburnu Millet Bahçesi açıldı
16:55Türkiye genelinde kepenk indiren dövizciler anlattı: ‘Mesele kimlik kartı değil, çok daha farklı’
16:46Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 iddiaları hakkında açıklama: Aslı astarı yok
16:46Güney Kore’de Kovid-19’lu öğrenciler üniversite sınavına karantina merkezlerinde girecek
16:42Kürkü için özel yetiştirilen su maymunları Edirne'de ortaya çıktı: Görenler fare sanıyor
16:38Rostec: Su-75 Checkmate'in bir uçuş saatinin maliyeti, F-35'ten 7 kat daha düşük