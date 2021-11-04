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Danimarka bir Rus araştırma gemisine el koydu
Danimarka bir Rus araştırma gemisine el koydu
Danimarka makamlarının Rusya Bilimler Akademisi tarafından kullanılan Akademik Ioffe adlı araştırma gemisine el koyduğu bildirildi 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T19:05+0300
2021-11-04T19:05+0300
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Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Danimarka makamlarının Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı P.P. Şirşov Okyanus Bilimleri Enstitüsü’nün kullandığı Akademik Ioffe adlı araştırma gemisine el koyduğu belirtildi.Rus Büyükelçiliği’nin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre alay, geçen pazartesi günü Rus gemisinin yakıt almak için girdiği Skagen Limanı’nda yaşandı. Akademik Ioffe araştırma gemisinde jeolojik keşif gezisine çıkan 38 mürettebat üyesi ve 23 bilim insanı bulunuyordu.Rusya bandıralı geminin devletin mülkünde olup, P.P. Şirşov Okyanus Bilimleri Enstitüsü tarafından bilimsel araştırmalarda kullanılıyor.“Gemi, Akademik Ioffe'nin önceki faaliyetleri ile ilgili üçüncü kişinin hak iddiası üzerine ihtiyati tedbir olarak el konuldu” açıklamasında bulunan büyükelçilik yetkilisi, Kanada menşeili One Ocean Expeditions LTD şirketinin mahkemeye başvurduğu bilgisini verdi.Ren TV televizyonunun aktardığı üzere gemiye el konulma olayı, Rusya'nın Akademik Ioffe’yi bir Kanada seyahat acentesine charter kullanımı için verdiği 2019 yılında açılan bir dava ile bağlantılı.Açıklamaya göre Rus Büyükelçiliği, geminin alıkonulduğu mahkeme kararlarının kopyalarını aldı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'na iletti. Büyükelçilik personeli Danimarkalı meslektaşları ile temas halinde kalmaya devam ediyor.Akademik Ioffe, 1988’de inşa edilmiş ve adını Sovyet bilim insanı fizikçi Abram Fedoroviç Ioffe'den alan 117 metre uzunluğunda bir araştırma gemisidir. Benzersiz bir bilimsel tesis statüsüne sahip olan gemi, okyanusta uzun menzilli ses yayılımı üzerine deneyler için kullanılıyor.
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Danimarka bir Rus araştırma gemisine el koydu

19:05 04.11.2021
© AFP 2021 / EITAN ABRAMOVICHAkademik Ioffe
Akademik Ioffe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AFP 2021 / EITAN ABRAMOVICH
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Danimarka makamlarının Rusya Bilimler Akademisi tarafından kullanılan Akademik Ioffe adlı araştırma gemisine el koyduğu bildirildi
Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Danimarka makamlarının Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı P.P. Şirşov Okyanus Bilimleri Enstitüsü’nün kullandığı Akademik Ioffe adlı araştırma gemisine el koyduğu belirtildi.
Rus Büyükelçiliği’nin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre alay, geçen pazartesi günü Rus gemisinin yakıt almak için girdiği Skagen Limanı’nda yaşandı. Akademik Ioffe araştırma gemisinde jeolojik keşif gezisine çıkan 38 mürettebat üyesi ve 23 bilim insanı bulunuyordu.
Rusya bandıralı geminin devletin mülkünde olup, P.P. Şirşov Okyanus Bilimleri Enstitüsü tarafından bilimsel araştırmalarda kullanılıyor.
Gemi, Akademik Ioffe'nin önceki faaliyetleri ile ilgili üçüncü kişinin hak iddiası üzerine ihtiyati tedbir olarak el konuldu” açıklamasında bulunan büyükelçilik yetkilisi, Kanada menşeili One Ocean Expeditions LTD şirketinin mahkemeye başvurduğu bilgisini verdi.
Ren TV televizyonunun aktardığı üzere gemiye el konulma olayı, Rusya'nın Akademik Ioffe’yi bir Kanada seyahat acentesine charter kullanımı için verdiği 2019 yılında açılan bir dava ile bağlantılı.
Açıklamaya göre Rus Büyükelçiliği, geminin alıkonulduğu mahkeme kararlarının kopyalarını aldı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'na iletti. Büyükelçilik personeli Danimarkalı meslektaşları ile temas halinde kalmaya devam ediyor.
Akademik Ioffe, 1988’de inşa edilmiş ve adını Sovyet bilim insanı fizikçi Abram Fedoroviç Ioffe'den alan 117 metre uzunluğunda bir araştırma gemisidir. Benzersiz bir bilimsel tesis statüsüne sahip olan gemi, okyanusta uzun menzilli ses yayılımı üzerine deneyler için kullanılıyor.
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