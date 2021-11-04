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Demokrat Murphy, New Jersey Valiliğine kıl payı farkla yeniden seçildi
Demokrat Murphy, New Jersey Valiliğine kıl payı farkla yeniden seçildi
ABD'nin New Jersey eyaletinde 2 Kasım'da yapılan ve oy sayımında başa baş giden valilik seçimlerini, Demokrat aday Phill Murphy çok az farkla yeniden kazandı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T04:00+0300
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64 yaşındaki Murphy, Cumhuriyetçi rakibine karşı kazandığı zaferle 44 yıl sonra New Jersey'de valiliğe ikinci dönem için yeniden seçilen ilk Demokrat oldu.Daha önce yatırım bankası Goldman Sachs'ta yöneticilik yapmış ve Almanya Büyükelçisi olarak ülkesine hizmet etmiş olan Murphy, 2.4 milyon seçmenin ve 1.1 milyon kayıtlı Demokratın bulunduğu eyalette seçimi yüzde 50.02'lik bir oyla kazanabildi.Virginia eyaletindeki yarışta Demokratların valilik koltuğunu Cumhuriyetçilere kaptırmasının ardından New Jersey'deki seçimi kıl payı kazanabilmeleri, gelecek yıl yapılacak ara seçimlerin sonuçları hakkındaki soru işaretlerini çoğalttı.Murphy posta oylarıyla kazandıBu yıl New Jersey yerel seçim yetkililerinin, postayla gelen oy pusulalarının ön işlemlerinin yapılmasına seçim gününden önce izin vermemesi 520 binden fazla posta oy pusulasının sayım işinin tek bir güne sıkışmasına neden oldu.Bununla birlikte başa baş giden seçim yarışında, daha çok Demokratların tercih ettiği posta oyları Murphy'nin tekrar öne geçerek ipi göğüslemesini sağladı.Gün içinde Amerikan medyasına, oy sayılarının birbirine çok yakın olmasından dolayı kazananın belli olmasının uzun sürebileceği yönüne endişeler dile getirilmişti.New Jersey'deki eyalet yasalarına göre, seçimin yapıldığı 2 Kasım'a kadar mektupla gönderilecek oylar postaya verilebiliyor ve 8 Kasım'a kadar teslim alınması halinde sayıma dahil ediliyor.
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abd, new jersey, valilik

Demokrat Murphy, New Jersey Valiliğine kıl payı farkla yeniden seçildi

04:00 04.11.2021
© AFP 2021 / EDUARDO MUNOZ ALVAREZABD'nin New Jersey eyaletinde 2 Kasım'da yapılan ve oy sayımında başa baş giden valilik seçimlerini, Demokrat aday Phill Murphy çok az farkla yeniden kazandı.
ABD'nin New Jersey eyaletinde 2 Kasım'da yapılan ve oy sayımında başa baş giden valilik seçimlerini, Demokrat aday Phill Murphy çok az farkla yeniden kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AFP 2021 / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ
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ABD'nin New Jersey eyaletinde 2 Kasım'da yapılan ve oy sayımında başa baş giden valilik seçimlerini, Demokrat aday Phill Murphy çok az farkla yeniden kazandı.
64 yaşındaki Murphy, Cumhuriyetçi rakibine karşı kazandığı zaferle 44 yıl sonra New Jersey'de valiliğe ikinci dönem için yeniden seçilen ilk Demokrat oldu.
Daha önce yatırım bankası Goldman Sachs'ta yöneticilik yapmış ve Almanya Büyükelçisi olarak ülkesine hizmet etmiş olan Murphy, 2.4 milyon seçmenin ve 1.1 milyon kayıtlı Demokratın bulunduğu eyalette seçimi yüzde 50.02'lik bir oyla kazanabildi.
Virginia eyaletindeki yarışta Demokratların valilik koltuğunu Cumhuriyetçilere kaptırmasının ardından New Jersey'deki seçimi kıl payı kazanabilmeleri, gelecek yıl yapılacak ara seçimlerin sonuçları hakkındaki soru işaretlerini çoğalttı.

Murphy posta oylarıyla kazandı

Bu yıl New Jersey yerel seçim yetkililerinin, postayla gelen oy pusulalarının ön işlemlerinin yapılmasına seçim gününden önce izin vermemesi 520 binden fazla posta oy pusulasının sayım işinin tek bir güne sıkışmasına neden oldu.
Bununla birlikte başa baş giden seçim yarışında, daha çok Demokratların tercih ettiği posta oyları Murphy'nin tekrar öne geçerek ipi göğüslemesini sağladı.
Gün içinde Amerikan medyasına, oy sayılarının birbirine çok yakın olmasından dolayı kazananın belli olmasının uzun sürebileceği yönüne endişeler dile getirilmişti.
New Jersey'deki eyalet yasalarına göre, seçimin yapıldığı 2 Kasım'a kadar mektupla gönderilecek oylar postaya verilebiliyor ve 8 Kasım'a kadar teslim alınması halinde sayıma dahil ediliyor.
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