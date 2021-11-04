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Devlet Başkanı Zelenskiy'e el hareketi yapan Ukraynalı vekil: Sen bu ülkenin en baştaki hainisin
Devlet Başkanı Zelenskiy'e el hareketi yapan Ukraynalı vekil: Sen bu ülkenin en baştaki hainisin
Ukrayna Parlamentosu'nda Ukraynalı Milletvekili Geo Leros, yaptığı konuşmasının sonunda Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e dönerek el hareketi yaptı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T23:48+0300
2021-11-04T23:48+0300
politika
ukrayna
el hareketi
vladimir zelenskiy
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan Ukrayna Parlamentosu'nda bir milletvekili konuşması esnasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e el hareketi yaptı. Parlamentoda söz hakkı alarak mikrofonun başına geçen Ukraynalı Milletvekili Geo Leros, doğruları savunduğunu belirterek, "Doğru söylemekten korkmuyorum. İstersen kolluk kuvvetlerini üzerime salabilirsin. Sen bu ülkenin en baştaki hainisin" ifadelerini kullandı.Konuşmasını bitirdiği sırada Leros, Devlet Başkanı Zelenskiy’e dönerek el hareketi yapmasının ardından kürsüyü terk etti. Gerginliğin yükseldiği anlar parlamentonun kameralarına yansırken, yaşanan olayın ardından Zelenskiy’nin partisi, Milletvekili Leros hakkında Ukrayna Parlamentosu'na şikayette bulundu.
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ukrayna, el hareketi, vladimir zelenskiy

Devlet Başkanı Zelenskiy'e el hareketi yapan Ukraynalı vekil: Sen bu ülkenin en baştaki hainisin

23:48 04.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girUkrayna Parlamentosu
Ukrayna Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Sputnik
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Ukrayna Parlamentosu'nda Ukraynalı Milletvekili Geo Leros, yaptığı konuşmasının sonunda Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e dönerek el hareketi yaptı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan Ukrayna Parlamentosu'nda bir milletvekili konuşması esnasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e el hareketi yaptı.
Parlamentoda söz hakkı alarak mikrofonun başına geçen Ukraynalı Milletvekili Geo Leros, doğruları savunduğunu belirterek, "Doğru söylemekten korkmuyorum. İstersen kolluk kuvvetlerini üzerime salabilirsin. Sen bu ülkenin en baştaki hainisin" ifadelerini kullandı.
Konuşmasını bitirdiği sırada Leros, Devlet Başkanı Zelenskiy’e dönerek el hareketi yapmasının ardından kürsüyü terk etti. Gerginliğin yükseldiği anlar parlamentonun kameralarına yansırken, yaşanan olayın ardından Zelenskiy’nin partisi, Milletvekili Leros hakkında Ukrayna Parlamentosu'na şikayette bulundu.
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