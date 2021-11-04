Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211104/devlet-opera-ve-balesi-genel-muduru-karahana-italya-devlet-nisani-verildi-1050460912.html
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'a İtalya Devlet Nişanı verildi
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'a İtalya Devlet Nişanı verildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, İtalya Devlet Nişanı'na layık görüldü. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T00:23+0300
2021-11-04T00:30+0300
yaşam
italya
devlet nişanı
devlet opera ve balesi
murat karahan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050460887_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b19d8a0b1f48b2515a8ff4e089df3047.jpg
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan için İtalya Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi. Karahan'a müzik alanındaki çalışmaları ile Türkiye-İtalya arasındaki ilişkilere sağladığı katkılardan dolayı İtalya Devlet Liyakat Nişanı verildi. Devlet Nişanı, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani tarafından Karahan'a takdim edildi. Karahan, opera sanatının doğduğu ve büyüdüğü şehir olan İtalya'da, sanatlarını icra ederek bir başarıya ulaşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Karahan, "Türk-İtalyan halkları adına ve aynı zamanda Türk-İtalyan sanatlarının birbiriyle alışverişini sağlama münasebetiyle böyle bir nişan tevdi ediliyor. Ben de büyük bir mutluluk ve gururla hem Murat Karahan olarak hem de ülkem adına bu nişanı büyük bir gurur ve mutlulukla kabul edeceğim" dedi.'Ne mutlu ki bu çabalarımız bir karşılık bulmuş'Verilen nişan sebebiyle heyecanlandığını ifade eden Karahan, "Biz zaten elimizden geldiğince Türkiye ve İtalya arasındaki bu kültürel alışverişe her zaman destek vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi opera bir İtalyan sanatı olduğu için bu sanatı ülkemizde icra ederek, hem de bir Türk sanatçı olarak, karşılıklı bir alışverişe vesile oluyoruz. Ne mutlu ki bu çabalarımız bir karşılık bulmuş. O yüzden büyük bir onur ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050460887_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_6647934de1e8865f6ffcaf0e04f7ec25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, devlet nişanı, devlet opera ve balesi, murat karahan

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'a İtalya Devlet Nişanı verildi

00:23 04.11.2021 (güncellendi: 00:30 04.11.2021)
© DHADevlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'a İtalya Devlet Nişanı verildi
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'a İtalya Devlet Nişanı verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© DHA
Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, İtalya Devlet Nişanı'na layık görüldü.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan için İtalya Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi. Karahan'a müzik alanındaki çalışmaları ile Türkiye-İtalya arasındaki ilişkilere sağladığı katkılardan dolayı İtalya Devlet Liyakat Nişanı verildi.
Devlet Nişanı, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani tarafından Karahan'a takdim edildi. Karahan, opera sanatının doğduğu ve büyüdüğü şehir olan İtalya'da, sanatlarını icra ederek bir başarıya ulaşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
Karahan, "Türk-İtalyan halkları adına ve aynı zamanda Türk-İtalyan sanatlarının birbiriyle alışverişini sağlama münasebetiyle böyle bir nişan tevdi ediliyor. Ben de büyük bir mutluluk ve gururla hem Murat Karahan olarak hem de ülkem adına bu nişanı büyük bir gurur ve mutlulukla kabul edeceğim" dedi.

'Ne mutlu ki bu çabalarımız bir karşılık bulmuş'

Verilen nişan sebebiyle heyecanlandığını ifade eden Karahan, "Biz zaten elimizden geldiğince Türkiye ve İtalya arasındaki bu kültürel alışverişe her zaman destek vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi opera bir İtalyan sanatı olduğu için bu sanatı ülkemizde icra ederek, hem de bir Türk sanatçı olarak, karşılıklı bir alışverişe vesile oluyoruz. Ne mutlu ki bu çabalarımız bir karşılık bulmuş. O yüzden büyük bir onur ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:11Biden, Kovid-19 aşısının çocuklara uygulanmasını değerlendirdi: İleriye doğru dev bir adım
01:08Sülfürik Asit yüklü tanker devrildi: Yol, güvenlik gereği kapatıldı
01:05Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Glasgow zirvesinde Paşinyan ile karıştırıldı
00:50Pentagon: Çin, 2030’a kadar nükleer savaş başlığı sayısını 1000'e çıkarmayı planlıyor
00:27Evlerinde bir haftada 5 kez yangın çıktı: Nöbetleşe uyumaya başladılar
00:25Çin, ABD'yi Çinli öğrencileri 'taciz etmeyi' bırakmaya çağırdı
00:23Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'a İtalya Devlet Nişanı verildi
00:13Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı değil
00:03Bakan Pakdemirli: Türkiye'de 'ben zarar ettim' diyen çiftçimiz yok
DünRize, Kovid-19'a karşı aşılamada 'mavi kategori'ye geçti
DünÇanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı
DünCem Yılmaz: Beni kışkırtma aygıtı olarak kullanıyorlar
DünFransa'da son 24 saatte 10 bin 50 yeni vaka
DünAlmanya ve Yunanistan’dan Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik kısıtlamaları sıkılaştırma kararı
DünBakan Özer: Okulları kapalı tutma lüksümüz yok
DünMısır ve Hindistan'dan ortak hava tatbikatı
DünTürkiye'de 24 saatte 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi, 246 kişi hayatını kaybetti
DünMilli Savunma Bakanlığı'ndan 'İncirlik' açıklaması: Sosyal medyadaki iddialar gerçek dışı
DünŞişli'de çadırda gaz sıkışması nedeniyle patlama
DünBakan Koca: Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak