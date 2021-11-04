https://tr.sputniknews.com/20211104/devlet-opera-ve-balesi-genel-muduru-karahana-italya-devlet-nisani-verildi-1050460912.html

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'a İtalya Devlet Nişanı verildi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'a İtalya Devlet Nişanı verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, İtalya Devlet Nişanı'na layık görüldü. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T00:23+0300

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yaşam

italya

devlet nişanı

devlet opera ve balesi

murat karahan

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan için İtalya Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi. Karahan'a müzik alanındaki çalışmaları ile Türkiye-İtalya arasındaki ilişkilere sağladığı katkılardan dolayı İtalya Devlet Liyakat Nişanı verildi. Devlet Nişanı, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani tarafından Karahan'a takdim edildi. Karahan, opera sanatının doğduğu ve büyüdüğü şehir olan İtalya'da, sanatlarını icra ederek bir başarıya ulaşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Karahan, "Türk-İtalyan halkları adına ve aynı zamanda Türk-İtalyan sanatlarının birbiriyle alışverişini sağlama münasebetiyle böyle bir nişan tevdi ediliyor. Ben de büyük bir mutluluk ve gururla hem Murat Karahan olarak hem de ülkem adına bu nişanı büyük bir gurur ve mutlulukla kabul edeceğim" dedi.'Ne mutlu ki bu çabalarımız bir karşılık bulmuş'Verilen nişan sebebiyle heyecanlandığını ifade eden Karahan, "Biz zaten elimizden geldiğince Türkiye ve İtalya arasındaki bu kültürel alışverişe her zaman destek vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi opera bir İtalyan sanatı olduğu için bu sanatı ülkemizde icra ederek, hem de bir Türk sanatçı olarak, karşılıklı bir alışverişe vesile oluyoruz. Ne mutlu ki bu çabalarımız bir karşılık bulmuş. O yüzden büyük bir onur ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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italya, devlet nişanı, devlet opera ve balesi, murat karahan