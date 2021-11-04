https://tr.sputniknews.com/20211104/dogusunda-gerilimin-arttigi-ukraynada-parlamento-yeni-savunma-bakani-atamasini-onayladi--1050478923.html
Doğusunda gerilimin arttığı Ukrayna’da parlamento yeni savunma bakanı atamasını onayladı
Doğusunda gerilimin arttığı Ukrayna’da parlamento yeni savunma bakanı atamasını onayladı
Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen Oleksiy Reznikov’un atamasını onayladı. Bu... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T15:04+0300
2021-11-04T15:04+0300
2021-11-04T15:05+0300
savunma
rusya
donbass
ukrayna
parlamento
siha
savunma bakanı
oleksiy reznikov
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Ukrayna parlamentosunda yapılan oylamada, eski bir avukat ve başbakan yardımcısı olan 55 yaşındaki Oleksiy Reznikov’un savunma bakanı görevine getirilmesi 273 oyla onaylandı. Reznikov’un atanması için en az 226 destek oyu alması gerekiyordu. Reznikov, 2020’den beri Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların sonlandırılması adına oluşturulan üçlü temas grubunda Ukrayna heyetinin birinci başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2021 ortasından bu yanaysa, kalp ameliyatı geçiren heyet başkanı Leonid Kravçuk’un görevini üstleniyordu. Donbass için oluşturulan temas grubunda yer aldı 2020’nin mart ayından beri başbakan yardımcılığı ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi üyeliği görevlerini de yürütmekte olan Reznikov, bu ayın başındaysa başbakan yardımcılığı görevinden ayrıldığını söyledi ve muhtemelen temas grubundaki görevine de devam etmeyeceğini belirtti. Reznikov, bu hafta istifasını veren eski savunma bakanı Andriy Taran’ın yerine geçecek. Taran, savunma bakanlığında gerçekleştireceğini söylediği reformları hayata geçirememesi nedeniyle eleştiriliyordu. Bu sırada, söz konusu görev değişikliği, Ukrayna hükümetinin, Rusya’nın sınıra yerleştirdiği askeri güçlerin sayısının 90 bine çıktığı yönünde bir sav ortaya atmasını izliyor. Kremlin yetkilileri, askeri güçlerini ülke toprakları üstünde bir yerden bir yere konuşlandırmanın sadece kendilerini ilgilendiren bir konu olduğunu söylemişti. Donbass için ‘kanserli tümör’ diyordu Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerilim son dönemde gene artmış durumda. Söz konusu gerilim, Ukrayna ordusunun, Donbass’taki bağımsızlık yanlısı milis güçlerine karşı ilk defa Türkiye’den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA’larını kullandıklarını açıklaması ardından iyice arttı. Savunma bakanı görevine getirilen Reznikov, Donbass için pek çok kez ‘kanserli tümör’ ifadesini kullanmıştı.
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rusya, donbass, ukrayna, parlamento, siha, savunma bakanı, oleksiy reznikov
Doğusunda gerilimin arttığı Ukrayna’da parlamento yeni savunma bakanı atamasını onayladı
15:04 04.11.2021 (güncellendi: 15:05 04.11.2021)
Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen Oleksiy Reznikov’un atamasını onayladı. Bu yeni atama, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerilimin arttığı bir döneme denk geldi.
Ukrayna parlamentosunda yapılan oylamada, eski bir avukat ve başbakan yardımcısı olan 55 yaşındaki Oleksiy Reznikov’un savunma bakanı görevine getirilmesi 273 oyla onaylandı. Reznikov’un atanması için en az 226 destek oyu alması gerekiyordu.
Reznikov, 2020’den beri Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların sonlandırılması adına oluşturulan üçlü temas grubunda Ukrayna heyetinin birinci başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2021 ortasından bu yanaysa, kalp ameliyatı geçiren heyet başkanı Leonid Kravçuk’un görevini üstleniyordu.
Donbass için oluşturulan temas grubunda yer aldı
2020’nin mart ayından beri başbakan yardımcılığı ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi üyeliği görevlerini de yürütmekte olan Reznikov, bu ayın başındaysa başbakan yardımcılığı görevinden ayrıldığını söyledi ve muhtemelen temas grubundaki görevine de devam etmeyeceğini belirtti.
Reznikov, bu hafta istifasını veren eski savunma bakanı Andriy Taran’ın yerine geçecek. Taran, savunma bakanlığında gerçekleştireceğini söylediği reformları hayata geçirememesi nedeniyle eleştiriliyordu.
Bu sırada, söz konusu görev değişikliği, Ukrayna hükümetinin, Rusya’nın sınıra yerleştirdiği askeri güçlerin sayısının 90 bine çıktığı yönünde bir sav ortaya atmasını izliyor.
Kremlin yetkilileri, askeri güçlerini ülke toprakları üstünde bir yerden bir yere konuşlandırmanın sadece kendilerini ilgilendiren bir konu olduğunu söylemişti.
Donbass için ‘kanserli tümör’ diyordu
Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerilim son dönemde gene artmış durumda. Söz konusu gerilim, Ukrayna ordusunun, Donbass’taki bağımsızlık yanlısı milis güçlerine karşı ilk defa Türkiye’den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA’larını kullandıklarını açıklaması ardından iyice arttı. Savunma bakanı görevine getirilen Reznikov, Donbass için pek çok kez ‘kanserli tümör’ ifadesini kullanmıştı.