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https://tr.sputniknews.com/20211104/donmezden-dogalgaz-tasarrufu-aciklamasina-iliskin-elestirilerine-yanit-cimbiz-siyaseti-yapiliyor-1050475073.html
Dönmez'den 'doğalgaz tasarrufu' açıklamasına ilişkin eleştirilere yanıt: Cımbız siyaseti yapılıyor
Dönmez'den 'doğalgaz tasarrufu' açıklamasına ilişkin eleştirilere yanıt: Cımbız siyaseti yapılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Evlerimizde alınması gereken ufak tefek önlemlerle de enerjiyi daha fazla verimli kullanacağımızı ifade... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T13:40+0300
2021-11-04T13:40+0300
politika
doğalgaz
tasarruf
fatih dönmez
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir medya grubunun düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi’ne katıldı. Dönmez, son birkaç gündür kamuoyunda çarpıtılarak aktarılan bir konunun olduğunu belirterek, “Plan ve Bütçe Komisyonu müzakerelerinde enerji verimliliği ile alakalı olarak sayın milletvekillerimizin bakanlığın bu konudaki aksiyonları ve planlarıyla alakalı sorusuna da deminki çerçeve içerisinde bir cevap vermiştim” hatırlatmasını yaptı. Bakan Dönmez, özellikle Tasarruf Genelgesi kapsamında kamu kurumlarının bu konuda öncü olması açısından 2023’e kadar yüzde 15’lik bir enerji tasarrufu sağlanması hedefi olduğunu anımsatarak, “Bu konu 7’den 70’e herkesi ilgilendiriyor. Bu kültürün ve bilincin tüm vatandaşlarımızda olması gerekiyor. Bu kapsamda da evlerimizde alınması gereken ufak tefek önlemlerle de enerjiyi daha fazla verimli kullanacağımızı ifade etmiştim. Bu kapsamda da daha iyi anlaşılsın diye evlerimizde ısıtma derecesi ile alakalı bir örnek de aktarmıştım” dedi.'Cımbız siyaseti’ yaptığını zannederler gerçeği çarpıtmakla meşgul'Bakan Dönmez, bir derecelik bir etkinin tüketimler üzerindeki etkisinin yüzde 7 azalma olmasının yanı sıra kış ve yaz mevsiminde bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettiğini belirterek, “Maalesef bazı yazılı ve sosyal medyada bu bağlamdan kopartılarak ve çarpıtılarak aktarıldı. Muhalefet yapmak adına bazı gerçekleri cımbızlayarak, ‘cımbız siyaseti’ yaptığını zannederler gerçeği çarpıtmakla meşgul oluyorlar. Biz ise milli enerjiye, ülkenin geleceğine karşı doğru bildiklerimizi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.'DSÖ'ye göre ideal oda sıcaklığı 21 derece'Dünya Sağlık Örgütü’nün bilimsel verilerine göre insanların çalıştığı ve yaşadığı mekanlarla ilgili olarak ideal oda sıcaklığının 21 derece olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, “Buna uyan vatandaşlarımız zaten var. Fazla dikkat etmeyen insanlarımız olabiliyor. Ama maalesef başka konularda da olduğu gibi bağlamından kopartarak, cımbızlayarak başka bir noktaya çekmeye çalıştılar. Ama biz doğruları ve bilimsel verileri her fırsatta kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211103/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmezden-dogalgaz-kullanimi-onerisi-evi-daha-az-isitin-1050432383.html
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doğalgaz, tasarruf, fatih dönmez

Dönmez'den 'doğalgaz tasarrufu' açıklamasına ilişkin eleştirilere yanıt: Cımbız siyaseti yapılıyor

13:40 04.11.2021
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Evlerimizde alınması gereken ufak tefek önlemlerle de enerjiyi daha fazla verimli kullanacağımızı ifade etmiştim. Ama muhalefet yapmak adına bazı gerçekleri cımbızlayarak, ‘cımbız siyaseti’ yaptığını zannederler gerçeği çarpıtmakla meşgul oluyorlar” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir medya grubunun düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi’ne katıldı.
Dönmez, son birkaç gündür kamuoyunda çarpıtılarak aktarılan bir konunun olduğunu belirterek, “Plan ve Bütçe Komisyonu müzakerelerinde enerji verimliliği ile alakalı olarak sayın milletvekillerimizin bakanlığın bu konudaki aksiyonları ve planlarıyla alakalı sorusuna da deminki çerçeve içerisinde bir cevap vermiştim” hatırlatmasını yaptı. Bakan Dönmez, özellikle Tasarruf Genelgesi kapsamında kamu kurumlarının bu konuda öncü olması açısından 2023’e kadar yüzde 15’lik bir enerji tasarrufu sağlanması hedefi olduğunu anımsatarak, “Bu konu 7’den 70’e herkesi ilgilendiriyor. Bu kültürün ve bilincin tüm vatandaşlarımızda olması gerekiyor. Bu kapsamda da evlerimizde alınması gereken ufak tefek önlemlerle de enerjiyi daha fazla verimli kullanacağımızı ifade etmiştim. Bu kapsamda da daha iyi anlaşılsın diye evlerimizde ısıtma derecesi ile alakalı bir örnek de aktarmıştım” dedi.

'Cımbız siyaseti’ yaptığını zannederler gerçeği çarpıtmakla meşgul'

Bakan Dönmez, bir derecelik bir etkinin tüketimler üzerindeki etkisinin yüzde 7 azalma olmasının yanı sıra kış ve yaz mevsiminde bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettiğini belirterek, “Maalesef bazı yazılı ve sosyal medyada bu bağlamdan kopartılarak ve çarpıtılarak aktarıldı. Muhalefet yapmak adına bazı gerçekleri cımbızlayarak, ‘cımbız siyaseti’ yaptığını zannederler gerçeği çarpıtmakla meşgul oluyorlar. Biz ise milli enerjiye, ülkenin geleceğine karşı doğru bildiklerimizi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

'DSÖ'ye göre ideal oda sıcaklığı 21 derece'

Dünya Sağlık Örgütü’nün bilimsel verilerine göre insanların çalıştığı ve yaşadığı mekanlarla ilgili olarak ideal oda sıcaklığının 21 derece olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, “Buna uyan vatandaşlarımız zaten var. Fazla dikkat etmeyen insanlarımız olabiliyor. Ama maalesef başka konularda da olduğu gibi bağlamından kopartarak, cımbızlayarak başka bir noktaya çekmeye çalıştılar. Ama biz doğruları ve bilimsel verileri her fırsatta kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
EKONOMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den doğalgaz kullanımı önerisi: Evi daha az ısıtın
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