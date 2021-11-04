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Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211104/doviz-burolari-kepenk-indirdi-1050474018.html
Döviz büroları kepenk indirdi
Döviz büroları kepenk indirdi
Döviz büroları, zorunlu sermaye miktarlarındaki yüksek artış ve her türlü döviz işlemi sırasında kimlik tespiti zorunluluğu gibi hükümler içeren düzenlemeyi... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T13:10+0300
2021-11-04T13:10+0300
eylem
döviz bürosu
hazine ve maliye bakanlığı
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Döviz büroları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nındüzenine ilişkin tebliğde yaptığı değişikliği protesto ederek bugün saat 11:45’te kepenkleri indirdi.81 ilde gerçekleşen eylem 30 dakika sürdü. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu, eylemle ilgili “Türkiye’deki tüm döviz büroları hukuksuz yönetmeliğe karşı kepenk indiriyor” mesajını paylaştı.Platform Temsilcisi Ulaş Çabuk, Bloomberg HT yayında yaptığı açıklamada, "Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Bu yönde itirazlarımız olacak. Yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışacağız. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay'da dava açmayı düşünüyor. Sektör olarak tamamen göz ardı edildik. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi. Bu düzenleme Türkiye'deki yetkili müesseselerin sonunu getirecek bir düzenleme. Yürütme durdurulmazsa ben 2022 sonunda şirketimi kapatmak zorunda kalacağım" dedi. Yeni düzenleme ne diyor?Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin tebliğde yaptığı değişiklik, 12 Ekim'de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.Tebliğ ile A Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye, B Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkarıldı. A Grubu ve B Grubu yetkili müesseselerin sermaye şartını 31 Aralık’a kadar yerine getirmesine karar verildi. Düzenlemeyle ayrıca döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirilmişti.Yetkili Müesseseler Platformu kurucularından mali müşavir Adil Yazıcı, değişikliğin ardından eylem kararı aldıklarını belirterek şunları söylemişti: “Hukuki yollara da gidiyoruz. Danıştay’a yürütmeyi durdurma kararı alması için başvuru hazırlığımızı da yaptık. Ayrıca döviz bürosu sahipleri, düzenlemenin hatalı olduğunu içeren dilekçelerle CİMER’e başvuruda bulunuyor. Yetkili makamlarla da temasta bulunmak üzere çalışmalarımız var.”
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eylem, döviz bürosu, hazine ve maliye bakanlığı

Döviz büroları kepenk indirdi

13:10 04.11.2021
© AP Photo / Burhan ÖzbiliciDöviz bürosu, dolar
Döviz bürosu, dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / Burhan Özbilici
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Döviz büroları, zorunlu sermaye miktarlarındaki yüksek artış ve her türlü döviz işlemi sırasında kimlik tespiti zorunluluğu gibi hükümler içeren düzenlemeyi protesto etmek için kepenk indirdi.
Döviz büroları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nındüzenine ilişkin tebliğde yaptığı değişikliği protesto ederek bugün saat 11:45’te kepenkleri indirdi.
81 ilde gerçekleşen eylem 30 dakika sürdü.
Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu, eylemle ilgili “Türkiye’deki tüm döviz büroları hukuksuz yönetmeliğe karşı kepenk indiriyor” mesajını paylaştı.
Platform Temsilcisi Ulaş Çabuk, Bloomberg HT yayında yaptığı açıklamada, "Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Bu yönde itirazlarımız olacak. Yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışacağız. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay'da dava açmayı düşünüyor. Sektör olarak tamamen göz ardı edildik. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi. Bu düzenleme Türkiye'deki yetkili müesseselerin sonunu getirecek bir düzenleme. Yürütme durdurulmazsa ben 2022 sonunda şirketimi kapatmak zorunda kalacağım" dedi.

Yeni düzenleme ne diyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin tebliğde yaptığı değişiklik, 12 Ekim'de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
Tebliğ ile A Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye, B Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkarıldı. A Grubu ve B Grubu yetkili müesseselerin sermaye şartını 31 Aralık’a kadar yerine getirmesine karar verildi. Düzenlemeyle ayrıca döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirilmişti.
Yetkili Müesseseler Platformu kurucularından mali müşavir Adil Yazıcı, değişikliğin ardından eylem kararı aldıklarını belirterek şunları söylemişti: “Hukuki yollara da gidiyoruz. Danıştay’a yürütmeyi durdurma kararı alması için başvuru hazırlığımızı da yaptık. Ayrıca döviz bürosu sahipleri, düzenlemenin hatalı olduğunu içeren dilekçelerle CİMER’e başvuruda bulunuyor. Yetkili makamlarla da temasta bulunmak üzere çalışmalarımız var.”
Döviz bürosu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
EKONOMİ
Döviz bürolarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesine tepkisi sürüyor
26 Ekim, 16:38
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