https://tr.sputniknews.com/20211104/dso-uyardi-avrupada-yarim-milyon-kovid-19-olumu-gorulebilir-1050488783.html

DSÖ uyardı: Avrupa'da yarım milyon Kovid-19 ölümü görülebilir

DSÖ uyardı: Avrupa'da yarım milyon Kovid-19 ölümü görülebilir

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa'daki üst düzey yetkilisi, kıtanın koronavirüs pandemisinin merkez üssüne geri döndüğünü ve şubat ayına kadar yarım milyon... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T18:32+0300

2021-11-04T18:32+0300

2021-11-04T18:32+0300

koronavirüs

avrupa

dünya sağlık örgütü (dsö)

kovid-19

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DSÖ Avrupa bölge ofisi başkanı Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, “Avrupa bölgesindeki 53 ülkede mevcut bulaşma hızı ciddi endişe verici” dedi.DSÖ verilerine göre, Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışları sadece bir hafta içinde iki kattan fazla arttı.Kluge, daha bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle rekor seviyelere yaklaşan vakalarla Avrupa'nın bir yıl önce olduğu gibi koronavirüs pandemisinin merkez üssüne geri döndüğünü itiraf etti. "Aradaki fark, daha fazlasını bildiğimiz ve daha fazlasını yapabileceğimizdir” dedi.Ancak, sağlık görevlilerinin virüsle mücadelede edindiği deneyime rağmen, güvenilir tahminler kıtanın 1 Şubat'a kadar yarım milyon Kovid-19 ölümü daha" görebileceğini öne sürüyor .

https://tr.sputniknews.com/20211104/almanyada-pandeminin-basindan-beri-en-yuksek-kovid-vaka-sayisi-1050473604.html

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avrupa, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19