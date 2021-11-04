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DSÖ uyardı: Avrupa'da yarım milyon Kovid-19 ölümü görülebilir
DSÖ uyardı: Avrupa'da yarım milyon Kovid-19 ölümü görülebilir
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa'daki üst düzey yetkilisi, kıtanın koronavirüs pandemisinin merkez üssüne geri döndüğünü ve şubat ayına kadar yarım milyon... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T18:32+0300
2021-11-04T18:32+0300
koronavirüs
avrupa
dünya sağlık örgütü (dsö)
kovid-19
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DSÖ Avrupa bölge ofisi başkanı Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, “Avrupa bölgesindeki 53 ülkede mevcut bulaşma hızı ciddi endişe verici” dedi.DSÖ verilerine göre, Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışları sadece bir hafta içinde iki kattan fazla arttı.Kluge, daha bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle rekor seviyelere yaklaşan vakalarla Avrupa'nın bir yıl önce olduğu gibi koronavirüs pandemisinin merkez üssüne geri döndüğünü itiraf etti. "Aradaki fark, daha fazlasını bildiğimiz ve daha fazlasını yapabileceğimizdir” dedi.Ancak, sağlık görevlilerinin virüsle mücadelede edindiği deneyime rağmen, güvenilir tahminler kıtanın 1 Şubat'a kadar yarım milyon Kovid-19 ölümü daha" görebileceğini öne sürüyor .
https://tr.sputniknews.com/20211104/almanyada-pandeminin-basindan-beri-en-yuksek-kovid-vaka-sayisi-1050473604.html
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avrupa, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19

DSÖ uyardı: Avrupa'da yarım milyon Kovid-19 ölümü görülebilir

18:32 04.11.2021
© AFP 2021 / OLI SCARFFİngiltere Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisini onayladı
İngiltere Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisini onayladı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AFP 2021 / OLI SCARFF
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa'daki üst düzey yetkilisi, kıtanın koronavirüs pandemisinin merkez üssüne geri döndüğünü ve şubat ayına kadar yarım milyon Kovid-19 ölümü daha görebileceğini söyledi.
DSÖ Avrupa bölge ofisi başkanı Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, “Avrupa bölgesindeki 53 ülkede mevcut bulaşma hızı ciddi endişe verici” dedi.
DSÖ verilerine göre, Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışları sadece bir hafta içinde iki kattan fazla arttı.
Koronavirüs - kovid-19 - maske - Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
KORONAVİRÜS
Almanya en yüksek Kovid vaka sayısını gördü: Avrupa'ya '3 ayda 500 bin ölüm daha' uyarısı yapıldı
13:00
Kluge, daha bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle rekor seviyelere yaklaşan vakalarla Avrupa'nın bir yıl önce olduğu gibi koronavirüs pandemisinin merkez üssüne geri döndüğünü itiraf etti. "Aradaki fark, daha fazlasını bildiğimiz ve daha fazlasını yapabileceğimizdir” dedi.
Ancak, sağlık görevlilerinin virüsle mücadelede edindiği deneyime rağmen, güvenilir tahminler kıtanın 1 Şubat'a kadar yarım milyon Kovid-19 ölümü daha" görebileceğini öne sürüyor .
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