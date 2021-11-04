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Dünya'dan yaklaşık 13 milyar ışık yılı uzaklıkta su molekülüne rastlandı
Dünya'dan yaklaşık 13 milyar ışık yılı uzaklıkta su molekülüne rastlandı
Bilim insanları, Dünya'dan 12.8 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir gökadada yaşamın ana kaynağı olan su molekülüne rastladı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T10:57+0300
2021-11-04T11:07+0300
yaşam
uzay
bilim insanları
yaşam
su
galaksi
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Gökbilimciler, Dünya'dan 12.8 milyar ışıkyılı uzaklıktaki bir gökadada yaşamın ana kaynağı olan suya dair izler tespit edildiğini duyurdu.Evrenin henüz 780 milyon yaşında olduğu zamandaki hali gözlemlenebilen devasa gökada 'SPT0311-58'de bir dizi molekül bulundu.Illinois Üniversitesi'nden bilim insanları, Şili'deki Atacama Çölü'nde bulunan Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizisi (ALMA) adlı teleskoptan yaptıkları gözlemlerde, sözgelimi galakside su moleküllerine rastladı. Bu, ayrıca Dünya'ya en uzak noktada tespit edilen su.Daily Mail'de yer alan habere göre ekip, su molekülleri tespit etmenin, ekibe evrenin ne kadar hızlı değiştiğine dair bir fikir verdiğini söyledi.Moleküllerin bulunduğu alan olan SPT0311-58, iki galaksiden oluşuyor ve ilk olarak 2017'de fark edilmişti.Dünya'dan 12.8 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan gökadanın, 'Yeniden İyonlaşma Çağı' olarak bilinen dönemdeki hali gözlemlendi.Bu çağda ilk yıldızların ve galaksilerin doğduğu biliniyor.Araştırma ekibinin lideri Sreevani Jarugula, yaptığı açıklamada, "SPT0311-58 olarak bilinen gökadadaki moleküler gaz üzerinde yüksek çözünürlüklü ALMA ile yapılan gözlemlerde iki gökadadan daha büyük olanında hem su hem de karbon monoksit molekülleri tespit ettik" dedi.Jarugula, "Özellikle oksijen ve karbon, birinci nesil elementlerdir ve karbon monoksit ve suyun molekül formları, bildiğimiz gibi yaşam için kritik öneme sahiptirler" ifadelerini kullandı.Jarugula'ya göre, SPT0311-58 ve erken evrenin galaksileri hakkında öğrenilecek çok şey var.SPT0311-58 şu anda evrenin erken dönemine ait bilinen en büyük gökada ve diğer genç gökadalardan daha fazla toz ve gaza sahip.Öte yandan Ulusal Bilim Vakfı'nda astrofizikçi ve ALMA Program Direktörü Joe Pesce de, "ALMA'nın gücünü gösteren bu heyecan verici netice, erken dönem Evren'e ilişkin giderek kalabalıklaşan gözlem koleksiyonuna katkıda bulunuyor" diye konuştu.Su, evrende moleküler hidrojen ve karbon monoksitten sonra en bol bulunan üçüncü molekül.
https://tr.sputniknews.com/20211102/nasa-dunya-disi-yasami-kanitlamak-icin-izlenmesi-gereken-7-adimi-acikladi-1050396152.html
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uzay, bilim insanları, yaşam, su, galaksi

Dünya'dan yaklaşık 13 milyar ışık yılı uzaklıkta su molekülüne rastlandı

10:57 04.11.2021 (güncellendi: 11:07 04.11.2021)
© Fotoğraf : LOFAR & HubbleGalaksilerin detaylı fotoğrafı, Durham Üniversitesi
Galaksilerin detaylı fotoğrafı, Durham Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Fotoğraf : LOFAR & Hubble
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Bilim insanları, Dünya'dan 12.8 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir gökadada yaşamın ana kaynağı olan su molekülüne rastladı.
Gökbilimciler, Dünya'dan 12.8 milyar ışıkyılı uzaklıktaki bir gökadada yaşamın ana kaynağı olan suya dair izler tespit edildiğini duyurdu.
Evrenin henüz 780 milyon yaşında olduğu zamandaki hali gözlemlenebilen devasa gökada 'SPT0311-58'de bir dizi molekül bulundu.
Illinois Üniversitesi'nden bilim insanları, Şili'deki Atacama Çölü'nde bulunan Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizisi (ALMA) adlı teleskoptan yaptıkları gözlemlerde, sözgelimi galakside su moleküllerine rastladı. Bu, ayrıca Dünya'ya en uzak noktada tespit edilen su.
Daily Mail'de yer alan habere göre ekip, su molekülleri tespit etmenin, ekibe evrenin ne kadar hızlı değiştiğine dair bir fikir verdiğini söyledi.
Moleküllerin bulunduğu alan olan SPT0311-58, iki galaksiden oluşuyor ve ilk olarak 2017'de fark edilmişti.
Dünya'dan 12.8 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan gökadanın, 'Yeniden İyonlaşma Çağı' olarak bilinen dönemdeki hali gözlemlendi.
Bu çağda ilk yıldızların ve galaksilerin doğduğu biliniyor.
Araştırma ekibinin lideri Sreevani Jarugula, yaptığı açıklamada, "SPT0311-58 olarak bilinen gökadadaki moleküler gaz üzerinde yüksek çözünürlüklü ALMA ile yapılan gözlemlerde iki gökadadan daha büyük olanında hem su hem de karbon monoksit molekülleri tespit ettik" dedi.
Jarugula, "Özellikle oksijen ve karbon, birinci nesil elementlerdir ve karbon monoksit ve suyun molekül formları, bildiğimiz gibi yaşam için kritik öneme sahiptirler" ifadelerini kullandı.
Jarugula'ya göre, SPT0311-58 ve erken evrenin galaksileri hakkında öğrenilecek çok şey var.
SPT0311-58 şu anda evrenin erken dönemine ait bilinen en büyük gökada ve diğer genç gökadalardan daha fazla toz ve gaza sahip.
Öte yandan Ulusal Bilim Vakfı'nda astrofizikçi ve ALMA Program Direktörü Joe Pesce de, "ALMA'nın gücünü gösteren bu heyecan verici netice, erken dönem Evren'e ilişkin giderek kalabalıklaşan gözlem koleksiyonuna katkıda bulunuyor" diye konuştu.
Su, evrende moleküler hidrojen ve karbon monoksitten sonra en bol bulunan üçüncü molekül.
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