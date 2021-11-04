https://tr.sputniknews.com/20211104/emre-asiki-oldurmeye-tesebbusle-suclanan-yagmur-sarnic-ve-2-saniga-beraat-1050481969.html

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç ile suç ortağı olduğu iddia edilen 2 sanığın... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T16:02+0300

2021-11-04T16:02+0300

2021-11-04T16:02+0300

türkiye

beraat

emre aşık

yağmur sarnıç

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Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Baycan Şenürek ile sanıkların avukatları, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bağlandı.Duruşmaya, müşteki Emre Aşık ile avukatı Funda Sadıkahmet de Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.Tutuksuz sanıklar Erdi Sungur ve Yağmur Aşık, duruşmaya katılmadı.Müşteki Emre Aşık, sanıkların cezalandırılmasını istedi.'Hepimiz ölümle tehdit ediliyoruz'Müşteki Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet de sanıklardan Erdi Sungur'u tanımadıklarını, kendisiyle ilgili birçok suç duyurusu olduğunu ve Sungur'un kendilerinden para isteyerek yağmalamaya çalıştığını anlattı.Sanıklardan Sungur’un kendisine "Bana para vermezseniz, yarım bıraktığım işi tamamlayacağım." dediğini aktaran avukat Sadıkahmet, "Erdi Sungur, Emre Aşık ve beni öldüreceğini, merminin adaletten daha hızlı olduğunu söyledi ve Emre Aşık’ın mezarını buraya kazacağız diye tarla görüntü gösterdi. Hepimiz hala ölümle tehdit ediliyoruz. Evladımı öldürmekle tehdit ediyor. Birileri ölmeden adaletin yerini bulmasını istiyorum." dedi.Sanık Baycan Şenürek, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini istedi.Sanıkların avukatları da müvekkillerinin iddiaya konu olan suçu işlemediğini savunarak, beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, sanıklar Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek'in üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçunun unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.'Kararı istinafa götüreceğiz'Duruşma sonrasında açıklama yapan Emre Aşık, "Sanıkların jandarma kontrolünde yakalanmaları, ellerine geçen silahlar, önemli tanık ifadeleri var, bunlara rağmen 'suçun unsurları oluşmadı' diye ceza almadılar. Eylemin planlanması cezasız kalıyor. Kararı istinafa götüreceğiz ve oradan döneceğini umuyoruz." dedi.İddianamedenDüzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yağmur Aşık ile müşteki Emre Aşık'ın boşanma aşamasında bulundukları ve aralarında ceza davaları nedeniyle husumet bulunduğu belirtilmişti.Sanıklar Baycan Şenürek, Erdi Sungur ve Yağmur Aşık’ın Emre Aşık’ı öldürmek amacıyla plan yaptıkları ve sanıkların eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı anlatılan iddianamede, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211004/emre-asiki-oldurmek-icin-tetikci-tutmustu-yagmur-sarnic-hakkinda-30-yil-hapis-cezasi-istemi-1049504938.html

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beraat, emre aşık, yağmur sarnıç