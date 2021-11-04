https://tr.sputniknews.com/20211104/ermenistan-cumhurbaskani-sarkisyan-glasgow-zirvesinde-pasinyan-ile-karistirildi-1050461704.html

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Glasgow zirvesinde Paşinyan ile karıştırıldı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Glasgow zirvesinde Paşinyan ile karıştırıldı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Glasgow’daki BM İklim Değişikliği Konferansı'nda, Başbakan Paşinyan ile karıştırıldı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T01:05+0300

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dünya

ermenistan

glasgow

nikol paşinyan

armen sarkisyan

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Glasgow’da gerçekleştirilen 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26), Başbakan Nikol Paşinyan ile karıştırıldı.Armen Sarkisyan konuşmasını yapmak üzere kürsüye doğru yürüdüğünde, moderatörün “Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Paşinyan'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” sözleri üzerine, soyadının Sarkisyan olduğunu hatırlatan Ermenistan Cumhurbaşkanı, “Teşekkür ederim Sayın Başkan, benim soyadım Sarkisyan” diyerek konuşmasına başladı.1 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayan ve iki hafta sürecek 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26), 120 ülkeden devlet ve hükümet başkanları katılıyor.

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ermenistan, glasgow, nikol paşinyan, armen sarkisyan