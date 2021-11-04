https://tr.sputniknews.com/20211104/esi-kovid-19-olan-erbakan-simdiye-kadar-asi-olmadik-bundan-sonra-da-olmayi-asla-dusunmuyoruz-1050490810.html

Eşi kovid-19 olan Erbakan: Şimdiye kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz

Eşi kovid-19 olan Erbakan: Şimdiye kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınması haberlerine ilişkin eşinin PCR... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T19:44+0300

2021-11-04T19:44+0300

2021-11-04T19:49+0300

türkiye

fatih erbakan

aşı

yeniden refah partisi

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ailesinin sağlık durumu ve karantina haberleri ile ilgili açıklamada yaptı.'Bu tanı PCR testi ile değil, akciğer filmi görüntüsüyle konuldu'Erbakan, kendisinin ve ailesinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, koronavirüs ve aşı sürecine ilişkin daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:'Hasta haklarına tamamen aykırı bir uygulamadır'Aşı yaptırmayı düşünmediklerini vurgulayan Erbakan, "Gerek eşim gerekse bendeniz şimdiye kadar aşı olmadık bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz. Yan etkileri ortaya çıkmaya başlayan, içeriğinde grafen oksit, kurşun ve çeşitli parazitler gibi insan bünyesi için ölümcül maddeler bulunduğu elektron mikroskobu görüntüleriyle ortaya konulan ve virüse karşı hiçbir koruma sağlamayan bu sıvıların insanlarımıza zorla enjekte edilmeye çalışılması bilime, hukuka, insan haklarına, hasta haklarına tamamen aykırı bir uygulamadır. Bu uygulama nedeniyle aşı olmak istemediği halde mecbur kalarak aşı olan milyonlarca insanımız var. Bu büyük yanlıştan yetkililerimizin bir an evvel dönmesi çağrısını bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz. Tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah’tan acil şifalar, tüm halkımıza da sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211102/fatih-erbakan-karantinaya-girdi-1050405006.html

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fatih erbakan, aşı, yeniden refah partisi, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını