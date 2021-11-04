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https://tr.sputniknews.com/20211104/esi-kovid-19-olan-erbakan-simdiye-kadar-asi-olmadik-bundan-sonra-da-olmayi-asla-dusunmuyoruz-1050490810.html
Eşi kovid-19 olan Erbakan: Şimdiye kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz
Eşi kovid-19 olan Erbakan: Şimdiye kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınması haberlerine ilişkin eşinin PCR... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T19:44+0300
2021-11-04T19:49+0300
türkiye
fatih erbakan
aşı
yeniden refah partisi
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ailesinin sağlık durumu ve karantina haberleri ile ilgili açıklamada yaptı.'Bu tanı PCR testi ile değil, akciğer filmi görüntüsüyle konuldu'Erbakan, kendisinin ve ailesinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, koronavirüs ve aşı sürecine ilişkin daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:'Hasta haklarına tamamen aykırı bir uygulamadır'Aşı yaptırmayı düşünmediklerini vurgulayan Erbakan, "Gerek eşim gerekse bendeniz şimdiye kadar aşı olmadık bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz. Yan etkileri ortaya çıkmaya başlayan, içeriğinde grafen oksit, kurşun ve çeşitli parazitler gibi insan bünyesi için ölümcül maddeler bulunduğu elektron mikroskobu görüntüleriyle ortaya konulan ve virüse karşı hiçbir koruma sağlamayan bu sıvıların insanlarımıza zorla enjekte edilmeye çalışılması bilime, hukuka, insan haklarına, hasta haklarına tamamen aykırı bir uygulamadır. Bu uygulama nedeniyle aşı olmak istemediği halde mecbur kalarak aşı olan milyonlarca insanımız var. Bu büyük yanlıştan yetkililerimizin bir an evvel dönmesi çağrısını bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz. Tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah’tan acil şifalar, tüm halkımıza da sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211102/fatih-erbakan-karantinaya-girdi-1050405006.html
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fatih erbakan, aşı, yeniden refah partisi, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Eşi kovid-19 olan Erbakan: Şimdiye kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz

19:44 04.11.2021 (güncellendi: 19:49 04.11.2021)
© DHAYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© DHA
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınması haberlerine ilişkin eşinin PCR testi yaptırmadığını ve teşhisin akciğer filmi ile konulduğunu belirterek, "Gerek eşim gerekse bendeniz şimdiye kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz" dedi.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ailesinin sağlık durumu ve karantina haberleri ile ilgili açıklamada yaptı.

'Bu tanı PCR testi ile değil, akciğer filmi görüntüsüyle konuldu'

Erbakan, kendisinin ve ailesinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, koronavirüs ve aşı sürecine ilişkin daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Yapılan haberlere bakarsanız, ‘oğlumuza virüs bulaştığı için ailece karantinaya girmişiz’. Öncelikle bizim oğlumuz yok, iki tane kızımız var. 'Burada doğru olan, eşim Beyza Hanım'a Covid-19 pozitif tanısı konuldu. Bu tanı PCR testi ile değil, akciğer filmi görüntüsüyle konuldu. Bu tanı nedeniyle biz de temaslı olma şüphesi bulunduğundan kendimizi kısa bir süre izole etme kararı aldık. Dolayısıyla ailemizden hiç kimse, biz de dâhil olmak üzere PCR testi yaptırmadık. Eşimin sağlık durumu her geçen daha gün iyiye gidiyor. Diğer aile üyeleriyle birlikte kendi sağlık durumumla alakalı hiçbir problem yok.”

'Hasta haklarına tamamen aykırı bir uygulamadır'

Aşı yaptırmayı düşünmediklerini vurgulayan Erbakan, "Gerek eşim gerekse bendeniz şimdiye kadar aşı olmadık bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz. Yan etkileri ortaya çıkmaya başlayan, içeriğinde grafen oksit, kurşun ve çeşitli parazitler gibi insan bünyesi için ölümcül maddeler bulunduğu elektron mikroskobu görüntüleriyle ortaya konulan ve virüse karşı hiçbir koruma sağlamayan bu sıvıların insanlarımıza zorla enjekte edilmeye çalışılması bilime, hukuka, insan haklarına, hasta haklarına tamamen aykırı bir uygulamadır. Bu uygulama nedeniyle aşı olmak istemediği halde mecbur kalarak aşı olan milyonlarca insanımız var. Bu büyük yanlıştan yetkililerimizin bir an evvel dönmesi çağrısını bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz. Tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah’tan acil şifalar, tüm halkımıza da sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
KORONAVİRÜS
Fatih Erbakan karantinaya girdi
2 Kasım, 13:47
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