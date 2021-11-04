https://tr.sputniknews.com/20211104/evereste-tirmanirken-fenalasti-gozunu-hastanede-acti-7-bin-500-dolar-borclu-uyandim-1050467917.html

Everest'e tırmanırken fenalaştı, gözünü hastanede açtı: '7 bin 500 dolar borçla uyandım'

Everest'e tırmanırken fenalaştı, gözünü hastanede açtı: '7 bin 500 dolar borçla uyandım'

Avukat Merve Bakdur, Everest’e tırmanırken yükseklik nedeniyle fenalaşınca, gözünü hastanede açtı. Uyandığında kendisini Katmandu’ya getiren ambulans... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T10:25+0300

2021-11-04T10:25+0300

2021-11-04T10:26+0300

yaşam

nepal

katmandu

hastane

everest

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konsolosluk

sigorta

trekking

gezi

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Avukat ve doktora öğrencisi Merve Bakdur yıllardır hayalini kurduğu Everest Dağı’nda trekking yapma planını hayata geçirmek üzere bir tur şirketiyle anlaştı. Bakdur tur ücretlerini ödeyerek Nepal’in başkenti Katmandu’ya gitti. Birlikte yürüyeceği grupla birlikte ilk gece Katmandu’da konaklayan Bakdur, Everest’in eteklerinden yürüyüşe başladı.'Fenalaştı, ambulans çağırıldı'Dağcı olmayan yürüyüşçülerin çıkabileceği son nokta olan ‘Base Camp’ bölgesine ulaştıklarında Bakdur yükseklik farkından etkilenerek fenalaştı. Grup rehberi hızlı bir şekilde helikopterli ambulansı aradı. Bakdur gözlerini Katmandu merkezdeki bir hastanede açtı. Kısa sürede iyileşen Bakdur, 1500 dolar hastaneye ve 6 bin dolar da helikopter ambulansa borçlu olduğunu öğrendi. Türkiye’de bu gezi için sigorta yaptırdığı şirketi arayarak durumu anlatan Bakdur, “Yaptırdığınız sigorta bu ücretleri kapsamıyor” yanıtını aldı.'Hastaneden çıkarmayız'Bakdur, yaşadıklarını Hürriyet'ten Ece Çelik'e şöyle anlattı: Bakdur’un ailesi ve arkadaşları hızla Katmandu’ya en yakın nokta olan Yeni Delhi konsolosluğuna ulaştı.Fahri konsolos ve THY devreye girdiKonsolos yetkilileri, Katmandu’da Türk hükümetini temsil eden fahri konsolosları devreye soktu. Bakdur’un yanına gelen ve helikopter yetkililerini ikna etmeye çalışan konsolosların çabasıyla, Bakdur’un borcu 3 bin dolara indirildi. Ancak otele dönen Bakdur, bir kez daha helikopter yetkililerinin baskısı ile karşılaştı:Bakdur yaşadığı korku dolu günlerin ardından 1 Kasım’da Türkiye’ye ulaştı.Hızla yüksek noktalara çıkarıldıkBaşına gelenlerin hastane ve ambulans helikopterin sigorta şirketlerinden gelir elde etme yöntemi olarak yapıldığını iddia eden Merve Bakur, “Normalden çok hızlı olarak yüksek noktalara çıkartıldık. Bu hızlı irtifa değişiminden dolayı sağlık sorunu yaşama ihtimalimiz yüksekti. Everest’e gitmek isteyen yürüyüşçüler gitmeden çok iyi araştırma yapsın” diye konuştu.

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nepal, katmandu, hastane, everest, gezgin, konsolosluk, sigorta, trekking, gezi, ambulans helikopter