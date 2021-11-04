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Everest'e tırmanırken fenalaştı, gözünü hastanede açtı: '7 bin 500 dolar borçla uyandım'
10:25 04.11.2021 (güncellendi: 10:26 04.11.2021)
Avukat Merve Bakdur, Everest’e tırmanırken yükseklik nedeniyle fenalaşınca, gözünü hastanede açtı. Uyandığında kendisini Katmandu’ya getiren ambulans helikopter ile hastaneye 7 bin 500 dolar borçlu olduğunu öğrendi. Helikopter parasını ödeyemeyince şirket tarafından rehin alındı.
Avukat ve doktora öğrencisi Merve Bakdur yıllardır hayalini kurduğu Everest Dağı’nda trekking yapma planını hayata geçirmek üzere bir tur şirketiyle anlaştı. Bakdur tur ücretlerini ödeyerek Nepal’in başkenti Katmandu’ya gitti. Birlikte yürüyeceği grupla birlikte ilk gece Katmandu’da konaklayan Bakdur, Everest’in eteklerinden yürüyüşe başladı.
'Fenalaştı, ambulans çağırıldı'
Dağcı olmayan yürüyüşçülerin çıkabileceği son nokta olan ‘Base Camp’ bölgesine ulaştıklarında Bakdur yükseklik farkından etkilenerek fenalaştı. Grup rehberi hızlı bir şekilde helikopterli ambulansı aradı. Bakdur gözlerini Katmandu merkezdeki bir hastanede açtı. Kısa sürede iyileşen Bakdur, 1500 dolar hastaneye ve 6 bin dolar da helikopter ambulansa borçlu olduğunu öğrendi. Türkiye’de bu gezi için sigorta yaptırdığı şirketi arayarak durumu anlatan Bakdur, “Yaptırdığınız sigorta bu ücretleri kapsamıyor” yanıtını aldı.
'Hastaneden çıkarmayız'
Bakdur, yaşadıklarını Hürriyet'ten Ece Çelik'e şöyle anlattı:
“Hastanedeki odamın kapısında sigorta şirketi yetkilileri bekliyordu. ‘Senin hayatını kurtardık paramızı ödemek zorundasın’ diyorlardı. Sigorta şirketinden olumsuz yanıt aldıktan sonra böyle bir param olmadığını söylediğimde kabalaşmaya başladılar. ‘Seni hastaneden çıkartmayız, bu ülkeden bu parayı ödemeden gidemezsin’ gibi sözler söylediler. Bankamdaki son parayla önce faturamın daha da artmaması için hastane faturasını ödedim. Geriye sadece 100 dolarım kaldı. Katmandu’da ilk gece kaldığım otele geri döndüğümde, helikopter yetkilileri tur yetkililerinden buranın yerini öğrenmiş. Burada da otel odamın kapısına dayandılar. Olay fiziki müdahaleye kadar vardı, telefonuma el koydular. Bir süre sonra ‘Ailemi arayacağım onlardan para isteyebilirim’ diyerek telefonumu geri aldım. ‘Ailen parayı göndersin yoksa bir daha seni göremezler’ dediler. Ailemi ve bana yardımcı olabilecek kişileri aradım.”
Bakdur’un ailesi ve arkadaşları hızla Katmandu’ya en yakın nokta olan Yeni Delhi konsolosluğuna ulaştı.
Fahri konsolos ve THY devreye girdi
Konsolos yetkilileri, Katmandu’da Türk hükümetini temsil eden fahri konsolosları devreye soktu. Bakdur’un yanına gelen ve helikopter yetkililerini ikna etmeye çalışan konsolosların çabasıyla, Bakdur’un borcu 3 bin dolara indirildi. Ancak otele dönen Bakdur, bir kez daha helikopter yetkililerinin baskısı ile karşılaştı:
“Fahri konsolos bu borcun benim ülkeden çıkmam için bir engel taşımadığını, Türkiye’ye dönünce sigorta şirketinden parayı alarak ödeyeceğimi söylememi önerdi. Bu arada ailem Türk Hava Yolları Asya temsilcisi ile iletişime geçti. Onlar da benim sağ salim Türkiye’ye dönmem için devreye girdiler. Fahri konsolos yanımdan ayrıldığı anda helikopter şirketi yetkilileri yeniden otel odasının kapısına dayandı ve ‘Ödemeden gidemezsin seni buradan çıkartmayacağız’ diye tehditler savurdu. Türk Hava Yolları dönüş biletimi hızlıca erkene aldı. Sabah fahri konsolos yetkilileri beni alarak havalimanına götürdü. Havalimanında Türk Havayolları yetkilisi beni karşıladı ve uçağa bindiğimden emin olana dek bana eşlik etti.”
Bakdur yaşadığı korku dolu günlerin ardından 1 Kasım’da Türkiye’ye ulaştı.
Hızla yüksek noktalara çıkarıldık
Başına gelenlerin hastane ve ambulans helikopterin sigorta şirketlerinden gelir elde etme yöntemi olarak yapıldığını iddia eden Merve Bakur, “Normalden çok hızlı olarak yüksek noktalara çıkartıldık. Bu hızlı irtifa değişiminden dolayı sağlık sorunu yaşama ihtimalimiz yüksekti. Everest’e gitmek isteyen yürüyüşçüler gitmeden çok iyi araştırma yapsın” diye konuştu.