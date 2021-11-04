https://tr.sputniknews.com/20211104/facebook-turkiye-yetkilileri-mecliste-haberi-kaldirmiyoruz-gorunurlugunu-azaltiyoruz-1050478241.html

Facebook Türkiye yetkilileri Meclis'te: Haberi kaldırmıyoruz, görünürlüğünü azaltıyoruz

Facebook Türkiye yetkilileri Meclis'te: Haberi kaldırmıyoruz, görünürlüğünü azaltıyoruz

Facebook Türkiye yetkilileri: Haberi kaldırmıyoruz görünürlüğünü azaltıyoruz

2021-11-04T14:32+0300

2021-11-04T14:32+0300

2021-11-04T14:45+0300

türkiye

tbmm

facebook

meclis

meta

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Facebook yeni adıyla, Meta'nın Türkiyeden sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ilk kez Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonu'nda konuştu. Alameddin, "Bizler sorumlu inovasyon yapmaya çalışıyoruz platformun dürüstlüğü bizim için en önemli ilkedir" dedi.Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ise "Dezenformasyonla mücadeleyi çok önemli buluyoruz Kaldır, azalt ve bilgilendir yaklaşımı yürütüyoruz" şeklinde konuştu.Öte yandan Yeşil "Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz görünürlüğünü azaltıyoruz. İnsanları bu konuda bilgilendiriyoruz"

https://tr.sputniknews.com/20211102/facebook-toplumsal-endiseler-nedeniyle-yuz-tanima-sistemini-kapatacak-1050421797.html

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tbmm, facebook, meclis, meta