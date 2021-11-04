https://tr.sputniknews.com/20211104/facebookun-ilk-yatirimcilarindan-mcnamee-metaverse-bir-distopya-zuckerbergin-elinde-guvenli-olmaz-1050492581.html
Facebook'un ilk yatırımcılarından McNamee: Metaverse, Zuckerberg'in elinde güvenli olmaz
Facebook'un ilk yatırımcılarından McNamee: Metaverse, Zuckerberg'in elinde güvenli olmaz
Facebook'un ilk yatırımcılarından Roger McNamee, bir sanal gerçeklik (metaverse) evrenine dönüşme kararı alan şirketi eleştirerek, "Facebook'un distopik bir... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T20:48+0300
2021-11-04T20:48+0300
2021-11-04T20:57+0300
dünya
chris cox
facebook
metaverse
roger mcnamee
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Facebook'un ilk yatırımcılarından ve şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in eski danışmanlarından biri olan Roger McNamee, sosyal medya devinin metaverse (sanal gerçeklik evreni) olma planlarını 'distopya' olarak niteledi. Şirketin ismini 'Meta' olarak değiştirip bir sanal gerçeklik evrenine dönüşme kararını eleştiren McNamee, bunu 'kötü bir fikir' olarak niteledi.'Herkesi alarma geçirmeli'McNamee, "Bu kötü bir fikir ve hepimizin oturup buna normalmiş gibi bakması herkesi alarma geçirmeli" dedi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre Web Zirvesi için gittiği Lizbon'da BBC'ye konuşan McNamee, metaverse'ün Zuckerberg'in elinde güvenli olmayacağını söyledi. McNamee, ilişkisinin kalmadığı Facebook'un kişişel verileri kullanma yöntemlerini çokça eleştirmiş bir isim olarak, BBC'yle söyleşisinde de sosyal medya devinin düzenleyici bir kurum tarafından denetlenmesi çağrısında bulundu: 'Facebook'un distopik bir metaverse yaratmasına izin verilmemeli'McNamee, konferans konuşmasında da "Facebook'un distopik bir metaverse yaratmasına izin verilmemeli" ifadelerini kullandı. MET'nın ürün müdürü Cox: Tüm internet için bir sonraki aşamaMeta firmasının (eski Facebook) Ürün Geliştirme Bölümü Başkanı Chris Cox ise Lizbon'daki zirvede yeni planlarını savundu. Metaverse fikri sayesinde 'internetin yataylığının azalacağını' savunan Cox, sanal gerçekliğin video konferanslar açısından çok daha iyi bir ortam yaratacağını söyledi. Cox, metaverse fikrinin sadece kendi şirketi değil, internetin tamamı için bir sonraki adım olacağını savunarak "Teknoloji genellikle, sonradan olacağı şeyin daha düşük çözünürlüklü versiyonları olarak başlar" dedi.‘Video toplantıları çok daha iyi olacak'Cox, Meta'nın sanal gerçeklik denemelerinden gelen geri bildirimlere göre metaverse'ün 'son derece eğlenceli' olabildiğini, kendisinin de bu ortamda toplantılara ve eğlencelere katıldığını anlattı. Eşi ve Facebook çalışanlarıyla metaverse üzerinden bir komedi şovu izlediklerini ve herkesin avatar olarak katıldığını söyleyen Cox, "Odada 20 kişiydik, hepimiz gülüyorduk" dedi. Cox, bu teknolojinin toplantılar için kullanılabileceğini de belirterek, "Herkes video konferanslardan bıktı. Kimin kime baktığını bilmiyorsunuz. Herkes sürekli birbirinin sözünü kesiyor" diye konuştu. ‘Gerçek hayatın yerine geçmeyecek'Meta şirketinin sanal gerçeklikte uzamsal sesi ve vücut dilini geliştirmeye çalıştığını anlatan Cox, toplantıların bu ortamda video konferansa kıyasla çok daha iyi olacağını savundu. Cox, insanların niçin gerçeklikte değil de sanal gerçeklikte buluşmak isteyeceğine dair soruya ise "Bu, gerçek hayatın yerine geçmeyecek. Hiçbir şey geçmemeli ve ben bunu yapan bir şey tasarlamak istemiyorum" yanıtını verdi. Bir sanal evreni ifade eden 'metaverse' sözcüğü ilk olarak 1990'lı yıllarda, Snow Crash'in yazdığı bir bilim kurgu kitabında sanal gerçeklik açısından internetin halefi olarak geçiyordu.
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chris cox, facebook, metaverse, roger mcnamee
Facebook'un ilk yatırımcılarından McNamee: Metaverse, Zuckerberg'in elinde güvenli olmaz
20:48 04.11.2021 (güncellendi: 20:57 04.11.2021)
Facebook'un ilk yatırımcılarından Roger McNamee, bir sanal gerçeklik (metaverse) evrenine dönüşme kararı alan şirketi eleştirerek, "Facebook'un distopik bir metaverse yaratmasına izin verilmemeli" ifadelerini kulllandı.
Facebook'un ilk yatırımcılarından ve şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in eski danışmanlarından biri olan Roger McNamee, sosyal medya devinin metaverse (sanal gerçeklik evreni) olma planlarını 'distopya' olarak niteledi. Şirketin ismini 'Meta' olarak değiştirip bir sanal gerçeklik evrenine dönüşme kararını eleştiren McNamee, bunu 'kötü bir fikir' olarak niteledi.
'Herkesi alarma geçirmeli'
McNamee, "Bu kötü bir fikir ve hepimizin oturup buna normalmiş gibi bakması herkesi alarma geçirmeli" dedi.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre Web Zirvesi için gittiği Lizbon'da BBC'ye konuşan McNamee, metaverse'ün Zuckerberg'in elinde güvenli olmayacağını söyledi. McNamee, ilişkisinin kalmadığı Facebook'un kişişel verileri kullanma yöntemlerini çokça eleştirmiş bir isim olarak, BBC'yle söyleşisinde de sosyal medya devinin düzenleyici bir kurum tarafından denetlenmesi çağrısında bulundu:
'Facebook'un distopik bir metaverse yaratmasına izin verilmemeli'
"Herhangi bir düzenleyici kurum veya politika yapıcının, Facebook'un metaverse'de faaliyet göstermesine veya kripto paralara girmesine izin vermemesi gerekir. Facebook, kendi kararlarını verme hakkını kaybetmiş olmalıydı. Yaptıkları her şeyin bir düzenleyicinin ön onayından geçmesi gerekir. Hesaplanamaz boyutta bir zarar verdiler."
McNamee, konferans konuşmasında da "Facebook'un distopik bir metaverse yaratmasına izin verilmemeli" ifadelerini kullandı.
MET'nın ürün müdürü Cox: Tüm internet için bir sonraki aşama
Meta firmasının (eski Facebook) Ürün Geliştirme Bölümü Başkanı Chris Cox ise Lizbon'daki zirvede yeni planlarını savundu. Metaverse fikri sayesinde 'internetin yataylığının azalacağını' savunan Cox, sanal gerçekliğin video konferanslar açısından çok daha iyi bir ortam yaratacağını söyledi.
Cox, metaverse fikrinin sadece kendi şirketi değil, internetin tamamı için bir sonraki adım olacağını savunarak "Teknoloji genellikle, sonradan olacağı şeyin daha düşük çözünürlüklü versiyonları olarak başlar" dedi.
‘Video toplantıları çok daha iyi olacak'
Cox, Meta'nın sanal gerçeklik denemelerinden gelen geri bildirimlere göre metaverse'ün 'son derece eğlenceli' olabildiğini, kendisinin de bu ortamda toplantılara ve eğlencelere katıldığını anlattı.
Eşi ve Facebook çalışanlarıyla metaverse üzerinden bir komedi şovu izlediklerini ve herkesin avatar olarak katıldığını söyleyen Cox, "Odada 20 kişiydik, hepimiz gülüyorduk" dedi. Cox, bu teknolojinin toplantılar için kullanılabileceğini de belirterek, "Herkes video konferanslardan bıktı. Kimin kime baktığını bilmiyorsunuz. Herkes sürekli birbirinin sözünü kesiyor" diye konuştu.
‘Gerçek hayatın yerine geçmeyecek'
Meta şirketinin sanal gerçeklikte uzamsal sesi ve vücut dilini geliştirmeye çalıştığını anlatan Cox, toplantıların bu ortamda video konferansa kıyasla çok daha iyi olacağını savundu. Cox, insanların niçin gerçeklikte değil de sanal gerçeklikte buluşmak isteyeceğine dair soruya ise "Bu, gerçek hayatın yerine geçmeyecek. Hiçbir şey geçmemeli ve ben bunu yapan bir şey tasarlamak istemiyorum" yanıtını verdi.
Bir sanal evreni ifade eden 'metaverse' sözcüğü ilk olarak 1990'lı yıllarda, Snow Crash'in yazdığı bir bilim kurgu kitabında sanal gerçeklik açısından internetin halefi olarak geçiyordu.