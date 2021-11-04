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https://tr.sputniknews.com/20211104/fatih-altayli-yakinda-fazla-ampul-yakmayin-denmesi-yakindir-1050472454.html
Fatih Altaylı: Yakında 'Fazla ampul yakmayın' denmesi yakındır
Fatih Altaylı: Yakında 'Fazla ampul yakmayın' denmesi yakındır
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “Yakında ‘Fazla ampul yakmayın' denmesi yakındır. Ancak ‘Ampulleri söndürün’ demek malum sebepler nedeniyle çok da iyi bir... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T12:28+0300
2021-11-04T12:28+0300
türkiye
elektrik
doğalgaz
zam
fatih altaylı
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Altaylı, bugünkü yazısında sanayi ve elektrik enerjisi üreten doğalgaz çevrim santrallerinde kullanılan doğalgaza bu yıl içinde yapılan zam oranlarını eleştirdi. Altaylı, “Pek yakında ‘Fazla ampul yakmayın. Gözleriniz tembelleşir. Loş ışıkta okuyun. Televizyon falan da izlemeyin’ denmesi yakındır. Ancak ‘Ampulleri söndürün’ demek malum sebepler nedeniyle çok da iyi bir siyasi mesaj olarak algılanmayacaktır” dedi. Sanayi doğalgaz tarifesine 2021 yılı içerisinde, bir yıl öncesine göre yüzde 115 oranında zam geldiğini belirten Altaylı, şu ifadeleri kullandı: "Sanayi doğalgaz tarifesi 2021 yılı içerisinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 1’er oranında artarken; Temmuz ayında yüzde 20, Ekim’de yüzde 15 ve son olarak Kasım ayında da yüzde 48 oranında zamlandı. Sanayi doğalgaz tarifesi böylece 2021 yılı içerisinde, bir yıl öncesine göre yüzde 115 oranında zamlanmış oldu. Elektrik santrallerinin doğalgaz tarifesi ise 2021 yılı içerisinde Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında yüzde 1’er oranında; Mayıs ayında yüzde 12; Haziran ayında yüzde 5; Temmuz ayında yüzde 20; Ekim ayında yüzde 15 ve son olarak Kasım ayında da yüzde 47 oranında zamlandı. Buna göre elektrik santrallerinin doğalgaz tarifesi 2021 yılı içerisinde yüzde 148,5 oranında arttı. Elektrik üretiminde doğal gazın payı ise 2020 ortalamasında %22,7 iken, 2021 Ağustos ayında bu pay %31,25 oldu.Sanayi ve dönüşüm santralleri Türkiye’deki toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 70’ine yakının yapıyorlar.Yani bu zamların enflasyona etkisi zaten büyük olacak ve silsile halinde bir zam furyası başlatacak ama sadece elektrik fiyatlarında bile korkunç artılar olması kaçınılmaz."
https://tr.sputniknews.com/20211101/dogalgaz-sanayi-tarifesine-yuzde-49-zam-yapildi-1050356688.html
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elektrik, doğalgaz, zam, fatih altaylı

Fatih Altaylı: Yakında 'Fazla ampul yakmayın' denmesi yakındır

12:28 04.11.2021
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Flickr
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “Yakında ‘Fazla ampul yakmayın' denmesi yakındır. Ancak ‘Ampulleri söndürün’ demek malum sebepler nedeniyle çok da iyi bir siyasi mesaj olarak algılanmayacaktır” dedi.
Altaylı, bugünkü yazısında sanayi ve elektrik enerjisi üreten doğalgaz çevrim santrallerinde kullanılan doğalgaza bu yıl içinde yapılan zam oranlarını eleştirdi.
Altaylı, “Pek yakında ‘Fazla ampul yakmayın. Gözleriniz tembelleşir. Loş ışıkta okuyun. Televizyon falan da izlemeyin’ denmesi yakındır. Ancak ‘Ampulleri söndürün’ demek malum sebepler nedeniyle çok da iyi bir siyasi mesaj olarak algılanmayacaktır” dedi.
Sanayi doğalgaz tarifesine 2021 yılı içerisinde, bir yıl öncesine göre yüzde 115 oranında zam geldiğini belirten Altaylı, şu ifadeleri kullandı:
"Sanayi doğalgaz tarifesi 2021 yılı içerisinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 1’er oranında artarken; Temmuz ayında yüzde 20, Ekim’de yüzde 15 ve son olarak Kasım ayında da yüzde 48 oranında zamlandı. Sanayi doğalgaz tarifesi böylece 2021 yılı içerisinde, bir yıl öncesine göre yüzde 115 oranında zamlanmış oldu. Elektrik santrallerinin doğalgaz tarifesi ise 2021 yılı içerisinde Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında yüzde 1’er oranında; Mayıs ayında yüzde 12; Haziran ayında yüzde 5; Temmuz ayında yüzde 20; Ekim ayında yüzde 15 ve son olarak Kasım ayında da yüzde 47 oranında zamlandı. Buna göre elektrik santrallerinin doğalgaz tarifesi 2021 yılı içerisinde yüzde 148,5 oranında arttı. Elektrik üretiminde doğal gazın payı ise 2020 ortalamasında %22,7 iken, 2021 Ağustos ayında bu pay %31,25 oldu.
Sanayi ve dönüşüm santralleri Türkiye’deki toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 70’ine yakının yapıyorlar.
Yani bu zamların enflasyona etkisi zaten büyük olacak ve silsile halinde bir zam furyası başlatacak ama sadece elektrik fiyatlarında bile korkunç artılar olması kaçınılmaz."
Doğalgaz faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
TÜRKİYE
Doğalgaz sanayi tarifesine yüzde 49 zam yapıldı
1 Kasım, 03:32
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