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Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile yenişemedi
Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile yenişemedi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T22:45+0300
2021-11-04T22:46+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray

Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile yenişemedi

22:45 04.11.2021 (güncellendi: 22:46 04.11.2021)
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.
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