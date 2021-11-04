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https://tr.sputniknews.com/20211104/galatasaray-lokomotiv-moskova-ile-yenisemedi-1050494867.html
Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile yenişemedi
Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile yenişemedi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T22:45+0300
2021-11-04T22:45+0300
2021-11-04T22:46+0300
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galatasaray
Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile yenişemedi
22:45 04.11.2021 (güncellendi: 22:46 04.11.2021)
Ayrıntılar geliyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.