https://tr.sputniknews.com/20211104/gaziantep-yesil-sehir-ilan-edildi-1050486918.html

Gaziantep 'Yeşil Şehir' ilan edildi

Gaziantep 'Yeşil Şehir' ilan edildi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Gaziantep'i 'Yeşil Şehir' ilan etti. Gaziantep’te ilk olarak bir güneş enerjisi projesi yatırımı hayata geçirecek olan... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T17:32+0300

2021-11-04T17:32+0300

2021-11-04T17:32+0300

türkiye

avrupa

gaziantep

ebrd

güneş enerjisi

fatma şahin

çevre ve şehircilik bakanlığı

şehir

yeşil

avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd)

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım programına dahil edilmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ortak bir projeye dahil oldu.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ve EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad Londra’daki EBRD merkezinde, anlaşmayı resmileştirdi. İlk adım Gaziantep'te güneş enerjisi projesiGaziantep, kentsel sürdürülebilirlik programı 'Yeşil Şehirler’e katılacak ve kapsamlı bir yatırım planı geliştirecek. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ilk adım olarak Gaziantep'te bir güneş enerjisi projesine yatırım yapmayı değerlendirecek ve şehrin güneş enerjisini elektrik şebekelerine entegre etmesine yardımcı olacak. Ayrıca programın bel kemiği Yeşil Şehir Eylem Planı çerçevesinde katı atık, su, atık su, sokak aydınlatması, enerji tedariği ve ulaşım dâhil olmak üzere iklime dayanıklı temel hizmetlerin nasıl sağlanacağını inceleyen yatırım planının yol haritası oluşturulacak. Planın gelişimini, İklim Yatırım Fonları’nın bir parçası olan Temiz Teknoloji Fonu finanse edecek.'Hedefimiz çevre projelerini tüm belediyelerimize yaymak'Fatma Şahin, Glasgow’da süren COP 26 ile aynı dönemde bir toplantı dolayısıyla Londra'da bulunduklarını belirterek, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ile bir araya geldiklerini söyledi ve şunları kaydetti: İstişare toplantısında görüş bildiren Şahin, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olduğundan da bahsetti. Çok yakın zamanda imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın en büyük uygulayıcılarının şehirler olduğunu belirtti. Şahin, “Kalkınma yerelde başlar. Yeşil ekonomi bugün, dünyanın elindeki en büyük ajanda. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yasal düzenlemeyi çok hızlı bir şekilde Meclis’ten geçirdik. Geçen hafta itibariyle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirdik" diye konuştu. Yerel kalkınma çerçevesinde nasıl bir yol izleyeceklerini da anlatan Şahin, “Çalışmalarını sürdürdüğümüz, akıllı şehirler, dirençli şehirler, sağlıklı şehirler, güvenli şehirler ve yeşil şehirler konusunda ayrıca fikir projeleri de açıyoruz. Bu fikir projelerinden her bir belediyemiz, ‘benim de bir fikrim var’ deyip geliyor. Akademik bir jürinin değerlendirmesinden geçen fikir projelerine mali destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.'Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum'EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ise anlaşma ile ilgili şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211020/mansur-yavas-ankarayi-yesil-donusumun-merkezi-yapmayi-hedefliyoruz-1050012873.html

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avrupa, gaziantep, ebrd, güneş enerjisi, fatma şahin, çevre ve şehircilik bakanlığı, şehir, yeşil, avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd)