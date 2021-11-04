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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211104/gram-altin-gune-551-tlden-basladi-ceyrek-901-tl-1050466882.html
Gram altın güne 551 TL'den başladı: Çeyrek 901 TL
Gram altın güne 551 TL'den başladı: Çeyrek 901 TL
Altın fiyatları güne hafif yükselerek başladı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T09:46+0300
2021-11-04T09:46+0300
2021-11-04T09:44+0300
ekonomi
altın
gram altın
çeyrek altın
yarım gram altın
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Ons altın güne 1771 dolar seviyesinden güne başlarken, dün günü 1769 dolar seviyesinden kapattı.Gram altın güne 551 liradan açılış yaparken, dün kapanışta 548 lira seviyesinde seyrediyordu.Çeyrek altın ise 901 lira seviyesinden güne başlarken, dün kapanışta 896 lira seviyesinden işlem görüyordu.
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altın, gram altın, çeyrek altın, yarım gram altın
Gram altın güne 551 TL'den başladı: Çeyrek 901 TL
Altın fiyatları güne hafif yükselerek başladı.
Ons altın güne 1771 dolar seviyesinden güne başlarken, dün
günü 1769 dolar seviyesinden kapattı. Gram altın güne 551 liradan açılış yaparken, dün kapanışta 548 lira seviyesinde seyrediyordu. Çeyrek altın ise 901 lira seviyesinden güne başlarken, dün kapanışta 896 lira seviyesinden işlem görüyordu.