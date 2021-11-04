https://tr.sputniknews.com/20211104/hastasi-tarafindan-bicaklanan-doktor-umarim-caydirici-bir-ceza-verilir-1050493321.html

Hastası tarafından bıçaklanan doktor: Umarım caydırıcı bir ceza verilir

Hastası tarafından bıçaklanan doktor: Umarım caydırıcı bir ceza verilir

Asistan hekim Ertan İskender'i bıçaklayarak yaralayan hastası Nargüler, yargılandığı davada, "Bir anlık sinirle cebimdeki bıçağı çıkartarak doktora sadece bir... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T21:27+0300

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türkiye

sağlık

doktor

sağlık çalışanı

ertan iskender

bayram nargüler

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs'ta hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğradı. İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı. Ameliyat edilen İskender, yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bayram Nargüler hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı.Tutuklu sanık Bayram Nargüler'in, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık Bayram Nargüler, Doktor Ertan İskender ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Nargüler, olay günü randevulu bir şekilde hastaneye gittiğini söyleyerek, "Muayene sıramı bekledim. Biraz uzun sürünce Ertan Hocayla konuşmak istedim, Ertan Hoca beni azarladı. Biraz daha bekledikten sonra tekrardan Ertan Hocanın odasına gittim. Tartıştık, bir anlık sinirle cebimdeki bıçağı çıkartarak doktora sadece bir kez vurdum. Ertan İskender'den özür diliyorum. Öldürme kastım yoktu" dedi.Mahkeme heyeti, avukatların savunma yapmasının ardında sanığın tutukluluk halinin devamına karara vererek duruşmayı erteledi.

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sağlık, doktor, sağlık çalışanı, ertan iskender, bayram nargüler