https://tr.sputniknews.com/20211104/hdp-kapatma-davasina-iliskin-ilk-savunmasini-hazirladi-1050470532.html

HDP, kapatma davasına ilişkin ilk savunmasını hazırladı

HDP, kapatma davasına ilişkin ilk savunmasını hazırladı

HDP, AYM’deki kapatma davasına dair ilk savunmasını tamamladı. Savunma, 5 veya 8 Kasım’da teslim edilecek. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T11:39+0300

2021-11-04T11:39+0300

2021-11-04T11:39+0300

politika

hdp

aym

savunma

parti kapatma

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında açtığı kapatma davasını 21 Haziran’da kabul eden Anayasa Mahkemesinin (AYM), ilk savunma için 7 Eylül’e kadar verdiği süre partinin talebi üzerine iki ay uzatıldı. HDP’ye verilen süre 6 Kasım’da sona eriyor.Evrensel'in haberine göre, HDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede başkanlığında oluşturulan ve 11 kişinin yer aldığı komisyon tarafından hazırlanan savunma tamamlandı. Savunma, 5 Kasım veya 8 Kasım’da AYM’ye teslim edilecek. HDP’nin AYM’ye savunmayı vermesinin ardından dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’e gönderilecek. Başsavcının bir ay içinde esas hakkındaki görüşünü sunması gerekiyor. Savcılık tarafından sunulacak mütalaanın ardından HDP’ye esas savunmasını hazırlamak için bir ay süre verilecek.Komisyon dışında akademisyenlerden ve alanında uzman avukatlardan alınan öneriler ve desteklerle hazırlanan ön savunma dilekçesinde HDP'nin öncelikle partilerine yönelik iktidar vesayeti altındaki yargı eliyle yürütülen operasyonlara ve partinin Türkiye demokrasisindeki yeri ve önemine dikkat çekeceği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210323/hdp-es-genel-baskani-sancar-bize-karsi-acilan-kapatma-davasi-bir-intikam-davasindan-baska-bir-sey-1044096682.html

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hdp, aym, savunma, parti kapatma