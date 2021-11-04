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https://tr.sputniknews.com/20211104/hizli-ve-ofkelinin-yildizi-johnson-bundan-sonra-setlerde-gercek-silah-kullanilmayacagini-soyledi-1050479928.html
Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Johnson bundan böyle filmlerinde gerçek silah kullanmayacak
Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Johnson bundan böyle filmlerinde gerçek silah kullanmayacak
'Rust' filminin setinde Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldürdüğü kazanın yankıları sürüyor. ABD'li ünlü oyuncu Johnson... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T15:22+0300
2021-11-04T16:08+0300
dünya
sinema
los angeles
netflix
silah
dwayne johnson
alec baldwin
film seti
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Başrollerini Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un paylaştığı ve Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filmi olan 'Red Notice'ın galasına katılmak üzere Los Angeles’a gelen Johnson, kendi yapım şirketi Seven Bucks Productions'ın 'bir daha gerçek silah kullanmayacağını' söyledi. Rust setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in yanlışlıkla silahla vurularak öldürülmesi hakkında yaşananları çok korkunç olarak tarifleyen Johnson, Baldwin’i yıllardır tanıdığını ve onun arkadaşı olduğunu belirtti. Kalbinin bu olayda adı geçen herkesin aileleriyle birlikte olduğunu ifade etti.Reuters'ta yer alan habere göre Johnson, "Diğer prodüksiyon şirketleri adına konuşamam, ancak size söyleyebileceğim şey, bu yaşananlar bize yeni bir mercek ve önümüzdeki dönem nasıl hareket edebileceğimiz konusunda bakış açısı yarattı" dedi. Hızlı ve Öfkeli'nin ünlü yıldızı Johnson, bundan sonra yapım şirketinin plastik tabanca kullanacağını ve böylece kimsenin dolu mu boş mu diye endişelenmek zorunda kalınmayacağını dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211027/alec-baldwinin-film-setinde-karistigi-kazayla-ilgili-yeni-bulgular-paylasildi-1050248336.html
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sinema, los angeles, netflix, silah, dwayne johnson, alec baldwin, film seti

Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Johnson bundan böyle filmlerinde gerçek silah kullanmayacak

15:22 04.11.2021 (güncellendi: 16:08 04.11.2021)
© AP Photo / Richard ShotwellDwayne Johnson
Dwayne Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / Richard Shotwell
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'Rust' filminin setinde Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldürdüğü kazanın yankıları sürüyor. ABD'li ünlü oyuncu Johnson, kendisine ait yapım şirketinin setlerde bir daha gerçek silah kullanmayacağını açıkladı.
Başrollerini Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un paylaştığı ve Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filmi olan 'Red Notice'ın galasına katılmak üzere Los Angeles’a gelen Johnson, kendi yapım şirketi Seven Bucks Productions'ın 'bir daha gerçek silah kullanmayacağını' söyledi.

Rust setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in yanlışlıkla silahla vurularak öldürülmesi hakkında yaşananları çok korkunç olarak tarifleyen Johnson, Baldwin’i yıllardır tanıdığını ve onun arkadaşı olduğunu belirtti. Kalbinin bu olayda adı geçen herkesin aileleriyle birlikte olduğunu ifade etti.

Reuters'ta yer alan habere göre Johnson, "Diğer prodüksiyon şirketleri adına konuşamam, ancak size söyleyebileceğim şey, bu yaşananlar bize yeni bir mercek ve önümüzdeki dönem nasıl hareket edebileceğimiz konusunda bakış açısı yarattı" dedi.

Hızlı ve Öfkeli'nin ünlü yıldızı Johnson, bundan sonra yapım şirketinin plastik tabanca kullanacağını ve böylece kimsenin dolu mu boş mu diye endişelenmek zorunda kalınmayacağını dile getirdi.

Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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Alec Baldwin'in film setinde karıştığı kazayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı
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