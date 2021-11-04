https://tr.sputniknews.com/20211104/hizli-ve-ofkelinin-yildizi-johnson-bundan-sonra-setlerde-gercek-silah-kullanilmayacagini-soyledi-1050479928.html

Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Johnson bundan böyle filmlerinde gerçek silah kullanmayacak

Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Johnson bundan böyle filmlerinde gerçek silah kullanmayacak

'Rust' filminin setinde Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldürdüğü kazanın yankıları sürüyor. ABD'li ünlü oyuncu Johnson... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T15:22+0300

2021-11-04T15:22+0300

2021-11-04T16:08+0300

dünya

sinema

los angeles

netflix

silah

dwayne johnson

alec baldwin

film seti

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Başrollerini Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un paylaştığı ve Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filmi olan 'Red Notice'ın galasına katılmak üzere Los Angeles’a gelen Johnson, kendi yapım şirketi Seven Bucks Productions'ın 'bir daha gerçek silah kullanmayacağını' söyledi. Rust setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in yanlışlıkla silahla vurularak öldürülmesi hakkında yaşananları çok korkunç olarak tarifleyen Johnson, Baldwin’i yıllardır tanıdığını ve onun arkadaşı olduğunu belirtti. Kalbinin bu olayda adı geçen herkesin aileleriyle birlikte olduğunu ifade etti.Reuters'ta yer alan habere göre Johnson, "Diğer prodüksiyon şirketleri adına konuşamam, ancak size söyleyebileceğim şey, bu yaşananlar bize yeni bir mercek ve önümüzdeki dönem nasıl hareket edebileceğimiz konusunda bakış açısı yarattı" dedi. Hızlı ve Öfkeli'nin ünlü yıldızı Johnson, bundan sonra yapım şirketinin plastik tabanca kullanacağını ve böylece kimsenin dolu mu boş mu diye endişelenmek zorunda kalınmayacağını dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211027/alec-baldwinin-film-setinde-karistigi-kazayla-ilgili-yeni-bulgular-paylasildi-1050248336.html

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sinema, los angeles, netflix, silah, dwayne johnson, alec baldwin, film seti