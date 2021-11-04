https://tr.sputniknews.com/20211104/hsk-karari-ile-kucukcekmece-agir-ceza-mahkemesinin-yargi-cevresi-belirlendi-1050466982.html

HSK kararı ile Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresi belirlendi

HSK kararı ile Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresi belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, yeni kurulan Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresini belirledi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T09:46+0300

2021-11-04T09:46+0300

2021-11-04T09:46+0300

türkiye

mahkeme

yargı

hsk

küçükçekmece

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurulması nedeniyle Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılması ele alındı. HSK Genel Kurulu'nca, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresinin Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine ilişkin yazısı görüşüldü.Bu kapsamda, Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılmasına, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresinin ise Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine karar verildi.Ayrıca, Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri bakımından; asliye ticaret, iş, tüketici, fikri ve sınai haklar mahkemeleri ile infaz hakimliğine ilişkin daha önce alınan yargı çevresi kararlarının uygulanmasının devamı kararlaştırılırken söz konusu kararın 11 Kasım'dan itibaren uygulanacağı bildirildi.

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mahkeme, yargı, hsk, küçükçekmece