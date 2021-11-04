Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211104/indiana-jones-5-setinden-kotu-haber-set-ekibinden-nic-cupac-olu-bulundu-1050489187.html
Indiana Jones 5 setinden kötü haber: Set ekibinden Nic Cupac ölü bulundu
Indiana Jones 5 setinden kötü haber: Set ekibinden Nic Cupac ölü bulundu
Indiana Jones 5 setinde Harrison Ford’un yaralanmasının ardından set ekibinden Nic Cupac'ın çekimlerin devam ettiği Fas'ta yaşamını yitirdiği açıklandı. Kısa... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T18:57+0300
2021-11-04T19:01+0300
yaşam
harrison ford
indiana jones
nic cupac
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104224/19/1042241905_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_58a9c5ea86cce70dd257de441fb3c380.jpg
Fas'ta çekimleri süren Indiana Jones 5 setinde 54 yaşındaki Nic Cupac yaşamını yitirdi. Sun'ın haberine göre, Indiana Jones 5 filminde 100 kişilik set ekibi arasında yer alan Nic Cupac, Fes kentindeki otel odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Cupac'ın doğal nedenlerle öldüğü tahmin ediliyor. Cupac'ın ölümünün filmin hızını da olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Nic Cupac daha önce Jurassic Park, Disney's Cruella, Bridget Jones's Baby, X-Men ve The Da Vinci Code gibi gişe rekorları kıran filmlerin de montaj yönetimini üstlenmişti.Cupac, 2023'te vizyona girecek olan Harrison Ford'un rol aldığı filmin montaj ekibinin başındaki isimdi.Başrol oyuncusu Harrison Ford'un omzundan yaralanması nedeniyle daha önce sette çekimler durmuştu.Harrison Ford'un sağlık durumu hakkında bilgi veren bir kişi "İlk gecikmelerden sonra herkes çalışmak için can atıyordu. Ama şimdi Harrison yaralandı ve durumu sanıldığından daha kötü” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211102/alec-baldwine-dolu-silah-veren-yonetmen-yardimcisi-ilk-kez-konustu-1050400431.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104224/19/1042241905_118:0:1883:1324_1920x0_80_0_0_234b6c2e6b9749bc5f5a60052428354d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
harrison ford, indiana jones, nic cupac

Indiana Jones 5 setinden kötü haber: Set ekibinden Nic Cupac ölü bulundu

18:57 04.11.2021 (güncellendi: 19:01 04.11.2021)
© Fotoğraf : LucasFilmIndiana Jones, Harrison Ford
Indiana Jones, Harrison Ford - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Fotoğraf : LucasFilm
Abone ol
Indiana Jones 5 setinde Harrison Ford’un yaralanmasının ardından set ekibinden Nic Cupac'ın çekimlerin devam ettiği Fas'ta yaşamını yitirdiği açıklandı. Kısa süre önce yaralanan Harrison Ford'un sağlık durumunun ise kötü olduğu belirtildi.
Fas'ta çekimleri süren Indiana Jones 5 setinde 54 yaşındaki Nic Cupac yaşamını yitirdi.
Sun'ın haberine göre, Indiana Jones 5 filminde 100 kişilik set ekibi arasında yer alan Nic Cupac, Fes kentindeki otel odasında ölü bulundu.
Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Cupac'ın doğal nedenlerle öldüğü tahmin ediliyor. Cupac'ın ölümünün filmin hızını da olumsuz yönde etkilediği belirtildi.
Nic Cupac daha önce Jurassic Park, Disney's Cruella, Bridget Jones's Baby, X-Men ve The Da Vinci Code gibi gişe rekorları kıran filmlerin de montaj yönetimini üstlenmişti.
Rust filmi - set - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
YAŞAM
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
2 Kasım, 12:13
Cupac, 2023'te vizyona girecek olan Harrison Ford'un rol aldığı filmin montaj ekibinin başındaki isimdi.
Başrol oyuncusu Harrison Ford'un omzundan yaralanması nedeniyle daha önce sette çekimler durmuştu.
Harrison Ford'un sağlık durumu hakkında bilgi veren bir kişi "İlk gecikmelerden sonra herkes çalışmak için can atıyordu. Ama şimdi Harrison yaralandı ve durumu sanıldığından daha kötü” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce