https://tr.sputniknews.com/20211104/indiana-jones-5-setinden-kotu-haber-set-ekibinden-nic-cupac-olu-bulundu-1050489187.html

Indiana Jones 5 setinden kötü haber: Set ekibinden Nic Cupac ölü bulundu

Indiana Jones 5 setinden kötü haber: Set ekibinden Nic Cupac ölü bulundu

Indiana Jones 5 setinde Harrison Ford’un yaralanmasının ardından set ekibinden Nic Cupac'ın çekimlerin devam ettiği Fas'ta yaşamını yitirdiği açıklandı. Kısa... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T18:57+0300

2021-11-04T18:57+0300

2021-11-04T19:01+0300

yaşam

harrison ford

indiana jones

nic cupac

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Fas'ta çekimleri süren Indiana Jones 5 setinde 54 yaşındaki Nic Cupac yaşamını yitirdi. Sun'ın haberine göre, Indiana Jones 5 filminde 100 kişilik set ekibi arasında yer alan Nic Cupac, Fes kentindeki otel odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Cupac'ın doğal nedenlerle öldüğü tahmin ediliyor. Cupac'ın ölümünün filmin hızını da olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Nic Cupac daha önce Jurassic Park, Disney's Cruella, Bridget Jones's Baby, X-Men ve The Da Vinci Code gibi gişe rekorları kıran filmlerin de montaj yönetimini üstlenmişti.Cupac, 2023'te vizyona girecek olan Harrison Ford'un rol aldığı filmin montaj ekibinin başındaki isimdi.Başrol oyuncusu Harrison Ford'un omzundan yaralanması nedeniyle daha önce sette çekimler durmuştu.Harrison Ford'un sağlık durumu hakkında bilgi veren bir kişi "İlk gecikmelerden sonra herkes çalışmak için can atıyordu. Ama şimdi Harrison yaralandı ve durumu sanıldığından daha kötü” dedi.

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harrison ford, indiana jones, nic cupac