YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
İngiliz çay şirketi işe alım yapacak: Günde 300'e kadar farklı çayları tadabilecek tiryaki arıyoruz
© AFP 2021 / ISHARA S. KODIKARAçay
© AFP 2021 / ISHARA S. KODIKARA
İngiltere’nin en büyük çay markası Tetley, tadım ekibine katılacak tutkulu, gezmeye meraklı, stres altında çalışabilecek ve günde 300 bardak çay içebilecek iki tiryaki arıyor.
İngiltere’nin 1837 yılında Yorkshire şehrinde kurulan çay markası Tetley, çay tadım ekibine iki yeni uzman katacaklarını duyurdu. Tetley, işe alınacak adayların eğitim için dünyanın dört bir yanına farklı çayları tatmaları için gönderileceğini belirtti.
Tetley yaptığı açıklamada, lisans programından en az 2:2 derecesi (İngiltere not sistemine göre Türkiye’deki ‘C’ notuna tekabül ediyor) ile mezun, güçlü analitik becerilere sahip, motivasyonu yüksek ve stres altında iyi çalışabilecek her adayın bu yeni pozisyona başvurabileceğini belirterek, deneyim aramadıklarını da söyledi.
Tetley yaptığı açıklamada, lisans programından en az 2:2 derecesi (İngiltere not sistemine göre Türkiye’deki ‘C’ notuna tekabül ediyor) ile mezun, güçlü analitik becerilere sahip, motivasyonu yüksek ve stres altında iyi çalışabilecek her adayın bu yeni pozisyona başvurabileceğini belirterek, deneyim aramadıklarını da söyledi.
Tetley is looking for full-time tea tasters to travel the world 🫖 🌍 #Tea— Virgin Radio UK (@VirginRadioUK) November 2, 2021
🔗 https://t.co/hi1fwmBLae pic.twitter.com/BGCM7oGFZd
“Çay tadımı bir sanattır, aynı ustalaşması yıllar alan bir şarap garsonu olmak gibidir” ifadelerini kullanan şirket, yeni çay tadım profesyonellerinin 10 bin saatlik eğitimin ardından bu ünvanı kazanacaklarını belirtti. Adayın, günde 300 kadar demlenmiş çay tadabileceğini söyleyen şirket, “Yani, muhteşem yiyecek ve içeceklerin tadına bakmak için bir tutkunuz varsa ve farklı kalitedeki çayların parlaklığı, rengi, tadı hakkında öğrenmeye meraklıysanız, sizden haber bekliyoruz” dedi.