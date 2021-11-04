https://tr.sputniknews.com/20211104/ingilteredeki-cinsel-taciz-oraninda-pandemi-doneminde-rekor-artis-1050495577.html

İngiltere'deki cinsel taciz oranında pandemi döneminde rekor artış

İngiltere'deki cinsel taciz oranında pandemi döneminde rekor artış

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları sırasında cinsel taciz suçlarının yüzde 8 oranında artarak, rekor sayıya ulaştığı ortaya çıktı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T23:28+0300

2021-11-04T23:28+0300

2021-11-04T23:28+0300

dünya

ingiltere

cinsel taciz

koronavirüs

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de koronavirüs kısıtlamaları sırasında genel suç seviyelerinde düşüş kaydedilmesine rağmen, cinsel taciz suçlarında yüzde 8 oranında artış yaşandığı ifade edildi.ONS tarafından yayınlanan rakamlara göre, İngiltere ve Galler’deki cinsel taciz sayısı 2021’de tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı.Geçtiğimiz haziran ayına kadar 61 bin 158 cinsel taciz vakası kaydedildiğini aktaran ONS, bunun İngiltere’deki cinsel taciz suçlarında en yüksek yıllık rakam olduğunu bildirdi.ONS, geçtiğimiz Nisan ve Haziran ayları arasında 17 bin 300 cinsel taciz suçunun kaydedildiğini belirtirken, İngiltere’de her 3 ayda ortalama 12 bin ila 15 bin arasında cinsel taciz olayının yaşandığını kaydetti.Aile içi istismar suçu yüzde 6 arttıAyrıca ONS, polis tarafından kaydedilen tüm cinsel suçların yüzde 37’sini cinsel taciz suçlarının oluşturduğunu belirtti.ONS’un cinsel suçlara ilişkin raporunda ise, aile içi istismarla ilgili suçların sayısında yüzde 6 artış görüldüğü ve 2021’de 850 bin aile içi istismar suçu işlendiğini kaydedildi.ONS Suç İstatistikleri Başkanı Nick Stripe yaptığı açıklamada, cinsel suçlardaki artışın karantinaların hafiflemesiyle birlikte mağdur bildirimlerinin artmasından kaynaklanabileceğini ifade etti.Stripe, Sarah Everard cinayeti gibi ülkede gündem olan ve cinsel istismara yönelik kampanyaların başlatıldığı bir dönemde, mağdurların cinsel tacizleri daha fazla bildirme eğiliminde olduğunu kaydetti.

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ingiltere, cinsel taciz, koronavirüs