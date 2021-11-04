https://tr.sputniknews.com/20211104/iskocyadaki-bir-ilkokulda-erkek-ogretmenler-giysinin-cinsiyeti-yoktur-demek-etek-giydi-1050486632.html

İskoçya'daki bir ilkokulda erkek öğretmenler, 'giysinin cinsiyeti yoktur' demek için etek giydi

İskoçya'daki bir ilkokulda erkek öğretmenler, 'giysinin cinsiyeti yoktur' demek için etek giydi

İskoçya'da bir ilkokul, cinsiyet kalıplarını yıkmak ve eşitliği teşvik etmek amacıyla erkek öğrencileri ve öğretmenleri, derslere etek giyerek katılmaya... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T17:31+0300

2021-11-04T17:31+0300

2021-11-04T17:31+0300

yaşam

iskoçya

ilkokul

edinburg

cinsiyet

kampanya

toplumsal cinsiyet eşitsizliği

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İskoçya’nın başkenti Edinburgh’daki Castleview İlkokulu yönetimi, öğrencilerin ebeveynlerine 'giysilerin cinsiyeti yoktur' mesajını yaygınlaştırmak adına başlattıkları kampanyayı duyuran bir e-posta gönderdi. Okul yönetimi, geçen yıl İspanya’da etek giydiği için okuldan atılan erkek bir öğrenciyle dayanışma göstermek adına düzenlenen kampanyaya da atıfta bulunarak, isteyen herkesi etek giymeye çağırdı. Cinsiyet eşitliğinin sağlamlaştırılması ve amacıyla düzenlenen kampanyaya ilgi yoğundu.Öte yandan okul yönetimi, kendini etek giydiği takdirde 'rahat hissedecek' tüm öğrenci ve öğretmenlerin 4 Kasım'da kampanyaya katılmasını istediğini belirterek, kimsenin zorlanmayacağını da teminatını verdi. Bununla birlikte etek giymek isteyen ama kendisine ait eteği olmayanlara ebeveynlerin eteklerini ödünç vermesini tavsiye etti.Okul yönetiminin giysilerin cinsiyeti yoktur mesajını yaymak adına düzenlediği kampanyaya katılan erkek öğretmenlerin ve öğrencilerinin görüntülerini ise çalışma arkadaşları paylaştı.

iskoçya

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iskoçya, ilkokul, edinburg, cinsiyet, kampanya, toplumsal cinsiyet eşitsizliği