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İskoçya'daki bir ilkokulda erkek öğretmenler, 'giysinin cinsiyeti yoktur' demek için etek giydi
© twitter/MissChapman_CViskoçya etek
© twitter/MissChapman_CV
İskoçya'da bir ilkokul, cinsiyet kalıplarını yıkmak ve eşitliği teşvik etmek amacıyla erkek öğrencileri ve öğretmenleri, derslere etek giyerek katılmaya çağırdı. Okul yönetiminin çağrısına katılan erkek öğrenciler ve öğretmenlerin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’daki Castleview İlkokulu yönetimi, öğrencilerin ebeveynlerine 'giysilerin cinsiyeti yoktur' mesajını yaygınlaştırmak adına başlattıkları kampanyayı duyuran bir e-posta gönderdi.
Okul yönetimi, geçen yıl İspanya’da etek giydiği için okuldan atılan erkek bir öğrenciyle dayanışma göstermek adına düzenlenen kampanyaya da atıfta bulunarak, isteyen herkesi etek giymeye çağırdı. Cinsiyet eşitliğinin sağlamlaştırılması ve amacıyla düzenlenen kampanyaya ilgi yoğundu.
Okul yönetimi, geçen yıl İspanya’da etek giydiği için okuldan atılan erkek bir öğrenciyle dayanışma göstermek adına düzenlenen kampanyaya da atıfta bulunarak, isteyen herkesi etek giymeye çağırdı. Cinsiyet eşitliğinin sağlamlaştırılması ve amacıyla düzenlenen kampanyaya ilgi yoğundu.
Ethan showing his support for #LaRopaNoTieneGenero at school today! So Proud! pic.twitter.com/VROPDSJnun— Nicola Taylor (@NicolaT22) November 4, 2021
Öte yandan okul yönetimi, kendini etek giydiği takdirde 'rahat hissedecek' tüm öğrenci ve öğretmenlerin 4 Kasım'da kampanyaya katılmasını istediğini belirterek, kimsenin zorlanmayacağını da teminatını verdi. Bununla birlikte etek giymek isteyen ama kendisine ait eteği olmayanlara ebeveynlerin eteklerini ödünç vermesini tavsiye etti.
So proud of our P6 pupils who made the choice to support Mikel Gomez and #LaRopaNoTieneGenero campaign by wearing skirts to school. Our pupils are free to wear the uniform that best suits them EVERY day of the year 💜 Our pupils are incredible for organising this 😍 pic.twitter.com/76oGFO0LIJ— Miss White (@MissWhiteCV) November 4, 2021
I work with the best team @Castleview_PS #livelovelearn #proud @LGBTYS @letclothesbe pic.twitter.com/tfPeQCr8d6— Miss Jess (Chapman) (@MissChapman_CV) November 4, 2021
Okul yönetiminin giysilerin cinsiyeti yoktur mesajını yaymak adına düzenlediği kampanyaya katılan erkek öğretmenlerin ve öğrencilerinin görüntülerini ise çalışma arkadaşları paylaştı.
@Castleview_PS P2 and P3 team supporting #LaRopaNoTieneGenero #clotheshavenogender pic.twitter.com/riOcP577Js— Miss Jess (Chapman) (@MissChapman_CV) November 4, 2021