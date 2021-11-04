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https://tr.sputniknews.com/20211104/iskocyadaki-bir-ilkokulda-erkek-ogretmenler-giysinin-cinsiyeti-yoktur-demek-etek-giydi-1050486632.html
İskoçya'daki bir ilkokulda erkek öğretmenler, 'giysinin cinsiyeti yoktur' demek için etek giydi
İskoçya'daki bir ilkokulda erkek öğretmenler, 'giysinin cinsiyeti yoktur' demek için etek giydi
İskoçya'da bir ilkokul, cinsiyet kalıplarını yıkmak ve eşitliği teşvik etmek amacıyla erkek öğrencileri ve öğretmenleri, derslere etek giyerek katılmaya... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T17:31+0300
2021-11-04T17:31+0300
yaşam
iskoçya
ilkokul
edinburg
cinsiyet
kampanya
toplumsal cinsiyet eşitsizliği
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İskoçya’nın başkenti Edinburgh’daki Castleview İlkokulu yönetimi, öğrencilerin ebeveynlerine 'giysilerin cinsiyeti yoktur' mesajını yaygınlaştırmak adına başlattıkları kampanyayı duyuran bir e-posta gönderdi. Okul yönetimi, geçen yıl İspanya’da etek giydiği için okuldan atılan erkek bir öğrenciyle dayanışma göstermek adına düzenlenen kampanyaya da atıfta bulunarak, isteyen herkesi etek giymeye çağırdı. Cinsiyet eşitliğinin sağlamlaştırılması ve amacıyla düzenlenen kampanyaya ilgi yoğundu.Öte yandan okul yönetimi, kendini etek giydiği takdirde 'rahat hissedecek' tüm öğrenci ve öğretmenlerin 4 Kasım'da kampanyaya katılmasını istediğini belirterek, kimsenin zorlanmayacağını da teminatını verdi. Bununla birlikte etek giymek isteyen ama kendisine ait eteği olmayanlara ebeveynlerin eteklerini ödünç vermesini tavsiye etti.Okul yönetiminin giysilerin cinsiyeti yoktur mesajını yaymak adına düzenlediği kampanyaya katılan erkek öğretmenlerin ve öğrencilerinin görüntülerini ise çalışma arkadaşları paylaştı.
iskoçya
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iskoçya, ilkokul, edinburg, cinsiyet, kampanya, toplumsal cinsiyet eşitsizliği

İskoçya'daki bir ilkokulda erkek öğretmenler, 'giysinin cinsiyeti yoktur' demek için etek giydi

17:31 04.11.2021
© twitter/MissChapman_CViskoçya etek
iskoçya etek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© twitter/MissChapman_CV
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İskoçya'da bir ilkokul, cinsiyet kalıplarını yıkmak ve eşitliği teşvik etmek amacıyla erkek öğrencileri ve öğretmenleri, derslere etek giyerek katılmaya çağırdı. Okul yönetiminin çağrısına katılan erkek öğrenciler ve öğretmenlerin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’daki Castleview İlkokulu yönetimi, öğrencilerin ebeveynlerine 'giysilerin cinsiyeti yoktur' mesajını yaygınlaştırmak adına başlattıkları kampanyayı duyuran bir e-posta gönderdi.

Okul yönetimi, geçen yıl İspanya’da etek giydiği için okuldan atılan erkek bir öğrenciyle dayanışma göstermek adına düzenlenen kampanyaya da atıfta bulunarak, isteyen herkesi etek giymeye çağırdı. Cinsiyet eşitliğinin sağlamlaştırılması ve amacıyla düzenlenen kampanyaya ilgi yoğundu.

Öte yandan okul yönetimi, kendini etek giydiği takdirde 'rahat hissedecek' tüm öğrenci ve öğretmenlerin 4 Kasım'da kampanyaya katılmasını istediğini belirterek, kimsenin zorlanmayacağını da teminatını verdi. Bununla birlikte etek giymek isteyen ama kendisine ait eteği olmayanlara ebeveynlerin eteklerini ödünç vermesini tavsiye etti.
Okul yönetiminin giysilerin cinsiyeti yoktur mesajını yaymak adına düzenlediği kampanyaya katılan erkek öğretmenlerin ve öğrencilerinin görüntülerini ise çalışma arkadaşları paylaştı.
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