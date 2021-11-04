https://tr.sputniknews.com/20211104/istanbul-luleburgaz-arasi-hizli-trenle-45-dakikaya-dusecek-1050481638.html

İstanbul-Lüleburgaz arası, hızlı trenle 45 dakikaya düşecek

İstanbul-Lüleburgaz arası, hızlı trenle 45 dakikaya düşecek

Kırklareli Valisi Bilgin, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi ile ilgili, "İstanbul'a trenle yolculuk çok uzun sürüyor, yaklaşık 4-5 saat süren bir seyahat... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T15:55+0300

2021-11-04T15:55+0300

2021-11-04T15:55+0300

türkiye

istanbul

tekirdağ

edirne

hızlı tren hattı

kırklareli

halkalı

lüleburgaz

tren

seyahat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050481610_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_b7fd13fd3d512dc6e95c6a43d71445b7.jpg

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak 'Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi' kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.Vali Bilgin, makamında düzenlediği basın toplantısında, Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattındaki çalışmaların 530 milyon avroluk bütçeyle devam ettiğini belirtti.'Cumhuriyetimizin 100. yıl hediyesi olacak'Çalışmaların, hedeflenen hızla sürdüğünü ifade eden Bilgin, şöyle devam etti:"Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde hedef 2023. Çerkezköy-Kapıkule hattının, 2023 yılının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, yani Cumhuriyet'imizin 100. yılında bitirilmesi hedefleniyor. Hedefte önemli sapma yok. Ancak ilimiz kısmıyla ilgili söyleyecek olursak, ilimiz kısmında hedeflenen rakamlarla birlikte gidiliyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yıl hediyesi olacak. İlimiz için çok önemli bir proje. İstanbul'a trenle yolculuk çok uzun sürüyor, yaklaşık 4-5 saat süren bir seyahat, hatta bazen 6 saat. Proje ile İstanbul'dan Lüleburgaz'a ulaşım 45 dakikada sağlanacak."Bilgin, yaklaşık 15 kilometrelik hızlı tren hattının rayının döşendiğini ifade ederek, "Kırklareli'ndeki çalışmalar, Edirne ve Tekirdağ'daki çalışmalardan daha hızlı yürüyor" dedi.'Projeyle ilimize 20 milyon liralık yatırım kazandırdık'Vali Bilgin, projeyi sürdüren firma ile yaptıkları protokol kapsamında, Kırklareli'ne 20 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını belirtti.Proje kapsamında 4 bin 800 dönümlük alanda mera ıslah çalışması yapıldığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:"Burada köylülerimize yem bitkisi, arpa, yulaf ve fiğ ekimi sağlıyoruz. Ayrıca küçük ve büyükbaş hayvanlar meradan yararlanıyor. Bazı köylere gittiğimizde, vatandaşlarımızın, firmanın çalıştığı noktalarda bazı serzenişleri ve rahatsızlıklarını işittik. Bu konuda Valilik olarak duyarlılık gösteriyoruz. Bu yapılan çalışmalar devletimiz, Kırklareli halkı ve ülkemiz için çok önemli. Firma ile çalışma esnasında zarar verdiği tüm yol altyapıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı protokol yaptık. Proje ile ilimize 20 milyonluk yatırım kazandırdık. Bu protokolün haricinde ilimizde trafik eğitim parkı, Pancarköy'de park düzenlemesi yapılıyor. Alpullu beldesine sel felaketi sonrası 520 bin liralık destek sağlandı. Büyükmandıra belde girişine 2 milyon lira bedelle köprü yapılıyor, ayrıca 6 bin 500 ton mıcır ve 10 bin ton asfalt altı malzemesinin tedariği sağlandı."

https://tr.sputniknews.com/20211026/milli-elektrikli-tren-gelecek-yil-raylarda-olacak-1050196668.html

https://tr.sputniknews.com/20211021/ankara-istanbul-yht-hattinda-yeni-duzenleme-1050040049.html

türkiye

istanbul

tekirdağ

edirne

kırklareli

halkalı

lüleburgaz

çerkezköy

trakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, tekirdağ, edirne, hızlı tren hattı, kırklareli, halkalı, lüleburgaz, tren, seyahat, açıklama, çerkezköy, yol, hızlı tren, vali, trakya, demiryolları, yüksek hızlı tren (yht)