https://tr.sputniknews.com/20211104/itfaiye-raporu-tamamlandi-cevre-aktivisti-erhanin-evindeki-yangin-elektrik-kontagindan-cikmis-1050479606.html

İtfaiye raporu tamamlandı: Çevre aktivisti Erhan'ın evindeki yangın elektrik kontağından çıkmış

İtfaiye raporu tamamlandı: Çevre aktivisti Erhan'ın evindeki yangın elektrik kontağından çıkmış

Trabzon'da çevre aktivisti ressam Gökçe Erhan'ın, kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala evinde çıkan yangınla ilgili itfaiye... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T15:13+0300

2021-11-04T15:13+0300

2021-11-04T15:14+0300

türkiye

trabzon

yangın

aktivist

gökçe erhan

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Erhan'ın 23 Ekim'de düzenlediği basın açıklamasına saatler kala evinin yanması üzerine jandarmanın kundaklama şüphesiyle başlattığı soruşturmada itfaiye raporu tamamladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, yangına evden teleferik hattına çekilen seyyar kablonun kısa devresi ile oluşan kıvılcımların ahşaplara sıçramasının yol açtığı belirtildi.Yangına 2 araç ve 4 personel ile müdahale edildiği, 23 metreküp suyun kullanıldığı belirtilen raporda "Sürmene itfaiye ekibimiz olay yerine vardığında, evin tamamen yanar vaziyette olduğu görülmüştür. Olay yerine çıkan yolun rampa ve kaygan olması nedeniyle araçlarla ulaşım sağlanamamıştır. İlçe itfaiye ekiplerimiz tarafından ana yol üzerinden 140 metre mesafeye hortum serilerek yangın su ile söndürülmüştür. Olay sonunda ev içerisindeki eşyalar tamamen yanarak zarar görmüş, maddi zarar tespiti yapılamamıştır" denildi.Bu arada, savcılığın yangınla ilgili çok yönlü soruşturması sürüyor.Ne olmuştu?Karadeniz Bölgesi'nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın, yalnız yaşadığı Trabzon'un Sürmene ilçesi Gökçesu Mahallesi'ndeki 2 katlı evinde 23 Ekim'de yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda çıkan Erhan, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi, Erhan'ın da tabloları küle döndü. Gökçe Erhan, evi yanmasına rağmen deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerinin kurulmasına karşı düzenlediği basın açıklamasında gözyaşı döktü. Birçok kişi, Erhan'ın sözlerine destek verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211025/cevreci-ressam-gokce-erhanin-basin-aciklamasi-oncesi-evinde-supheli-yangin-cikti-1050156821.html

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