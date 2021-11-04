https://tr.sputniknews.com/20211104/jay-z-instagram-hesabini-actiktan-bir-gun-sonra-kapatti-1050483179.html

Jay-Z, Instagram hesabını açtıktan bir gün sonra kapattı

Jay-Z, Instagram hesabını açtıktan bir gün sonra kapattı

Dünyaca ünlü rap müziyeni Jay-Z'nin fotoğraf paylaşım platformu Instagram'da açtığı hesabı bir gün sonra kapatması, hayranlarında kafa karışıklığı yarattı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T16:23+0300

2021-11-04T16:23+0300

2021-11-04T16:24+0300

yaşam

jay-z

instagram

netflix

tanıtım

hesap kapatma

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Ünlü müzisyen Jay-Z, sosyal paylaşım platformu Instagram'da, yapımcılığını üstlendiği ve Netflix'te yayınlanan yeni Western filmi 'The Harder They Fall'un tanıtımı için açtığı hesabı bir gün sonra kapattı.Hesabını 2 Kasım'da açan Jay-Z, ilk paylaşımında filmin posterine yer verdi ve yalnızca eşi Beyoncé'yi takip etti.Hesabı açtıktan saatler sonra 2 milyona yakın takipçiye ulaşan müzisyenin, bir gün sonrasında hesabını kapattığı fark edildi.Jay-Z, 6 yıl önce de Instagram'da açtığı hesabı şarkıcı Michael Jackson'un doğum gününe dair bir paylaşım yaptıktan sonra kapatmıştı.'Gerçek bir iş adamı'Jay-Z'nin hayranları, duruma Twitter üzerinden tepki gösterdi.Bazı kullanıcılar ise, müzisyen hakkında olumlu yorumlarda bulunarak, "Gerçek bir iş adamı. Dün Instagram hesabı açtı, onaylandı, Beyoncé tarafından takip edilen ilk kişi oldu. Filminin reklamını yaptı ve hesabını kapattı" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20190604/jay-z-dunyanin-ilk-dolar-milyarderi-rapcisi-oldu-1039239550.html

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jay-z, instagram, netflix, tanıtım, hesap kapatma