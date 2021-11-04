https://tr.sputniknews.com/20211104/kargosunu-gec-getirdigini-one-surerek-calisanin-olumune-sebep-olan-sanigin-cezasi-belli-oldu-1050481264.html

Kargosunu geç getirdiğini öne sürerek çalışanın ölümüne sebep olan sanığın cezası belli oldu

Kargosunu geç getirdiğini öne sürerek çalışanın ölümüne sebep olan sanığın cezası belli oldu

Çekmeköy'de kargosunu geç getirdiğini öne sürdüğü kargo çalışanına yumruk atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten yaralama sonucu... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T15:41+0300

2021-11-04T15:41+0300

2021-11-04T15:41+0300

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kargo

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İstanbul'da, Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tayfun Şahin ile avukatları katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Mehmet Ali İbin'in kardeşleri ile avukatları da hazır bulundu.Duruşmada son savunmasını yapan sanık Şahin, çok üzgün ve pişman olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:Sanık avukatı İbrahim Metinoğlu, müvekkilinin olay yerine kargosunu almaya gittiğini kaydederek, "Herhangi bir öfke nöbeti yoktur. Maktul müvekkilimi olay yerine çağırmıştır. İlk celsede müdahil taraf kargoyu alıp mahkeme huzuruna getirdi. Kargonun normalinde müvekkilimde olması gerekir. Ancak katılan taraf getirdi. Kargo verilmiş olsaydı bu hadise meydana gelmeyecekti. Çekişme sırasında maktul yere düşmüş ve daha sonra vefat etmiştir" diye konuştu.Mehmet Ali İbin'in ailesinin avukatı Cihan Barış Kaçar, olayın oluş tarzı itibarıyla eylemin "kasten öldürme" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığın bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.Son sözü sorulan sanık Tayfun Şahin, "Gerçekten çok üzgünüm" dedi.Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti. sanık Tayfun Şahin'i "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.Sanık Şahin'in tutukluluk halinin de devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, ölen Mehmet Ali İbin'in ailesi tarafından mahkemeye getirilen olaya konu kargonun da emanete alınarak karar kesinleştiğinde kargo firmasına iade edilmesine karar verdi.Öte yandan mahkemenin oy çokluğu ile aldığı karara karşı üye hakim Halis Gümüşoğlu muhalefet şerhi koydu.Gümüşoğlu, karşı oy yazısında, olayda ilk haksız hareketin maktul ya da sanıktan geldiği konusunda kesin bir saptama yapılamadığı gerekçesiyle sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211013/kargomu-niye-gec-getirdin-kavgasi-1049776166.html

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istanbul, türkiye, mahkeme, cinayet, kargo