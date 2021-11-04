Kazakistan’da Astana formatında Suriye konulu yeni bir görüşme gerçekleştirilecek

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Muhtar Tileuberdi, "Garantör ülkelerden (Rusya, Türkiye, İran) Astana süreci kapsamında yeni bir görüşme organize edilmesi talebini aldık, net tarih üzerinde görüşüyoruz. Aralık ortalarında gerçekleştirilecek" dedi.Tileuberdi, garantör ülkelerin toplantıda dışişleri bakan yardımcıları seviyesinde temsil edileceğini ifade etti.Nursultan’da 2017’den beri ‘Astana formatı’ olarak bilinen Suriye konulu görüşmeler gerçekleştiriliyor.
Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da aralık ayı ortalarında Suriye konulu görüşmelerin yeni bir turunun gerçekleştirileceği bildirildi.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Muhtar Tileuberdi, "Garantör ülkelerden (Rusya, Türkiye, İran) Astana süreci kapsamında yeni bir görüşme organize edilmesi talebini aldık, net tarih üzerinde görüşüyoruz. Aralık ortalarında gerçekleştirilecek" dedi.
Tileuberdi, garantör ülkelerin toplantıda dışişleri bakan yardımcıları seviyesinde temsil edileceğini ifade etti.
Nursultan’da 2017’den beri ‘Astana formatı’ olarak bilinen Suriye konulu görüşmeler gerçekleştiriliyor.