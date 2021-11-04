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https://tr.sputniknews.com/20211104/kerem-ozmen-dunya-boks-sampiyonasinda-finalde-1050493467.html
Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde
Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo yarı final maçında İskoç rakibi Reese Lynch'i yenerek finale yükselen Kerem Özmen, gümüş madalyayı garantiledi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T21:34+0300
2021-11-04T21:34+0300
spor
boks
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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen şampiyonada dün son 16 turunda Macar rakibi Richard Kovacs’ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kerem Özmen, bugün de Hint rakibi Shiva Thapa’yı sayıyla yenerek yarı finale yükseldi.Kerem, bu sonuçla bronz madalyayı garantilemiş oldu.
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boks

Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde

21:34 04.11.2021
© FotoğrafKerem Özmen
Kerem Özmen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Fotoğraf
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Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo yarı final maçında İskoç rakibi Reese Lynch'i yenerek finale yükselen Kerem Özmen, gümüş madalyayı garantiledi.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen şampiyonada dün son 16 turunda Macar rakibi Richard Kovacs’ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kerem Özmen, bugün de Hint rakibi Shiva Thapa’yı sayıyla yenerek yarı finale yükseldi.
Kerem, bu sonuçla bronz madalyayı garantilemiş oldu.
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