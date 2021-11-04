Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen şampiyonada dün son 16 turunda Macar rakibi Richard Kovacs’ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kerem Özmen, bugün de Hint rakibi Shiva Thapa’yı sayıyla yenerek yarı finale yükseldi.Kerem, bu sonuçla bronz madalyayı garantilemiş oldu.
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo yarı final maçında İskoç rakibi Reese Lynch'i yenerek finale yükselen Kerem Özmen, gümüş madalyayı garantiledi.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen şampiyonada dün son 16 turunda Macar rakibi Richard Kovacs’ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kerem Özmen, bugün de Hint rakibi Shiva Thapa’yı sayıyla yenerek yarı finale yükseldi.
Kerem, bu sonuçla bronz madalyayı garantilemiş oldu.