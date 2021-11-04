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https://tr.sputniknews.com/20211104/kolombiyali-clan-del-golfo-kartelinin-28-ulkeye-ayda-20-ton-kokain-sevkiyati-yaptigi-ortaya-cikti-1050462295.html
Kolombiyalı Clan del Golfo kartelinin 28 ülkeye, ayda 20 ton kokain sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı
Kolombiyalı Clan del Golfo kartelinin 28 ülkeye, ayda 20 ton kokain sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı
Kolombiya’da geçtiğimiz haftalarda yakalanan uyuşturucu satıcısı ve suç örgütü lideri Otoniel lakaplı Dairo Antonio suga’nın liderliğindeki Clan del Golfo... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T01:38+0300
2021-11-04T01:38+0300
dünya
kolombiya
uyuşturucu kaçakçılığı
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Kolombiya’nın bir numaralı uyuşturucu satıcısı ve suç örgütü lideri olarak bilinen Dairo Antonio suga veya bilinen ismiyle Otoniel, geçtiğimiz haftalarda güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyon ile yakalanmıştı. Kolombiya Emniyet Genel Müdürü Jose Luis Vargas yaptığı açıklamada, 23 Ekim’de liderleri Dario Antonio Ursuga'nın yakalanmasının ardından Clan del Golfo kartelinin büyüklüğü hakkında daha fazla bilgiye ulaşıldığını belirtti.Clan del Golfo, uluslararası 5 ayrı kartel ve mafya ile işbirliği yapmışVargas, kartelin 28 ülkeye ayda 20 ton kokain sattığını ve kokaini dağıtmak için uluslararası 5 ayrı kartel ve mafya ile işbirliği içinde çalıştığını açıkladı. Vargas, söz konusu suç örgütlerinin ise Meksika’da Jalisco Yeni Jenerasyon ve Sinaloa kartelleri, İtalya’da Calabresa ve Sicilya mafyaları ile Balkan şebekeleri olduğunu bildirdi.İş adamları aracılığıyla kara para aklamışlarVargas, örgütün kokain sevkiyatında elde ettiği kara parayı ise Lübnanlı, Arap ve İsrailli işadamları aracılığıyla akladığını aktardı. Vargas, kartelin Orta Amerika üzerinden düzenli rotalar ile ABD’ye gerçekleştirdiği sevkiyatların yanı sıra Belçika, İspanya, Hollanda, Almanya, Fransa, İrlanda, İngiltere, Arnavutluk ve Ukrayna’ya uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendiğini açıkladı.Kartelin geniş bir coğrafyaya yayılma hedefi olduğu belirtildiKartelin bilgisayar ve sabit disklerine el konulduktan sonra Çin, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya’ya da uyuşturucu sevkiyatı yapma planları olduğu bilgisine ulaştıklarını belirten Vargas, Kolombiyalı suç örgütlerinin bu kadar uzak ülkelere uyuşturucu ticareti yapmasının çok görülen bir durum olmadığını söyleyerek çok şaşırdıklarını ifade etti.Otoniel ABD’ye iade edilecekOtoniel’in Kolombiya hükümeti tarafından ABD’ye iade edileceği açıklanırken, teslim tarihi hakkında bilgi verilmedi. Uzmanlar, liderlerinin yakalanmasından sonra Clan del Golfo kartelinin küçük gruplara ayrılarak iç çatışmaların yaşayacağını ancak kartel tarafından yapılan uyuşturucu sevkiyatlarının aynen devam edeceğini öngörüyor.
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kolombiya, uyuşturucu kaçakçılığı

Kolombiyalı Clan del Golfo kartelinin 28 ülkeye, ayda 20 ton kokain sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı

01:38 04.11.2021
© İHAKolombiya uyuşturucu karteli operasyonu
Kolombiya uyuşturucu karteli operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© İHA
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Kolombiya’da geçtiğimiz haftalarda yakalanan uyuşturucu satıcısı ve suç örgütü lideri Otoniel lakaplı Dairo Antonio suga’nın liderliğindeki Clan del Golfo kartelinin 28 ülkeye ayda 20 ton kokain sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı.
Kolombiya’nın bir numaralı uyuşturucu satıcısı ve suç örgütü lideri olarak bilinen Dairo Antonio suga veya bilinen ismiyle Otoniel, geçtiğimiz haftalarda güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyon ile yakalanmıştı. Kolombiya Emniyet Genel Müdürü Jose Luis Vargas yaptığı açıklamada, 23 Ekim’de liderleri Dario Antonio Ursuga'nın yakalanmasının ardından Clan del Golfo kartelinin büyüklüğü hakkında daha fazla bilgiye ulaşıldığını belirtti.

Clan del Golfo, uluslararası 5 ayrı kartel ve mafya ile işbirliği yapmış

Vargas, kartelin 28 ülkeye ayda 20 ton kokain sattığını ve kokaini dağıtmak için uluslararası 5 ayrı kartel ve mafya ile işbirliği içinde çalıştığını açıkladı. Vargas, söz konusu suç örgütlerinin ise Meksika’da Jalisco Yeni Jenerasyon ve Sinaloa kartelleri, İtalya’da Calabresa ve Sicilya mafyaları ile Balkan şebekeleri olduğunu bildirdi.

İş adamları aracılığıyla kara para aklamışlar

Vargas, örgütün kokain sevkiyatında elde ettiği kara parayı ise Lübnanlı, Arap ve İsrailli işadamları aracılığıyla akladığını aktardı. Vargas, kartelin Orta Amerika üzerinden düzenli rotalar ile ABD’ye gerçekleştirdiği sevkiyatların yanı sıra Belçika, İspanya, Hollanda, Almanya, Fransa, İrlanda, İngiltere, Arnavutluk ve Ukrayna’ya uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendiğini açıkladı.

Kartelin geniş bir coğrafyaya yayılma hedefi olduğu belirtildi

Kartelin bilgisayar ve sabit disklerine el konulduktan sonra Çin, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya’ya da uyuşturucu sevkiyatı yapma planları olduğu bilgisine ulaştıklarını belirten Vargas, Kolombiyalı suç örgütlerinin bu kadar uzak ülkelere uyuşturucu ticareti yapmasının çok görülen bir durum olmadığını söyleyerek çok şaşırdıklarını ifade etti.

Otoniel ABD’ye iade edilecek

Otoniel’in Kolombiya hükümeti tarafından ABD’ye iade edileceği açıklanırken, teslim tarihi hakkında bilgi verilmedi. Uzmanlar, liderlerinin yakalanmasından sonra Clan del Golfo kartelinin küçük gruplara ayrılarak iç çatışmaların yaşayacağını ancak kartel tarafından yapılan uyuşturucu sevkiyatlarının aynen devam edeceğini öngörüyor.
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