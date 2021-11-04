Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211104/kurku-icin-ozel-yetistirilen-su-maymunlari-edirnede-ortaya-cikti-gorenler-fare-saniyor--1050484408.html
Kürkü için özel yetiştirilen su maymunları Edirne'de ortaya çıktı: Görenler fare sanıyor
Kürkü için özel yetiştirilen su maymunları Edirne'de ortaya çıktı: Görenler fare sanıyor
Anavatanı Güney Amerika olan ve kürkü için Bulgaristan’da özel yetiştirilen su maymunlarının Edirne’de nehirlerde yaşadığını görenler şaşkınlık yaşıyor. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T16:42+0300
2021-11-04T16:50+0300
yaşam
fotoğraf
edirne
maymun
fare
nehir
sincap
tunca nehri
görüntü
hayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050484378_0:26:1616:935_1920x0_80_0_0_35f900068363363428aa8e39393237ba.jpg
Kaynağını Bulgaristan’dan alan ve Edirne’den de geçen Tunca Nehri havzasında geçen kış yaşanan etkili yağışlar taşkına neden olmuştu. Taşkında oluşan akıntıyla birlikte bulundukları çiftliklerden Edirne’ye sürüklenen su maymunları gün geçtikçe kentteki sulak alanlarda çoğalmaya devam ediyor.Anavatanı Güney Amerika olan çok sayıda su maymunun Tunca Nehri’nde sazlardan yaptıkları yuvalarda yaşadıklarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor.Bulgaristan’daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirildikleri öğrenilen su maymunlarının, Tunca Nehri’nde dev fareyi andıran görüntüsünü gören vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.Kemirgen hayvan türlerinden olan ve bitki kökleri yiyerek beslendikleri görüntülenen su maymunlarının sudan çıkınca yaptıkları hareketler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.Mediha Alfat, su maymunlarını görünce şaşırdığını söyledi. Alfat, "Ben fareye benzettim ama kızlar kunduz dedi, sincap diyen de vardı" açıklamasında bulundu.Merve Seda Yavaş da su maymunlarını görünce sincap zannettiğini söyledi.Tunca Nehri'nde balık tutarken su maymunu gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirten vatandaş da nehrin birçok noktasında su maymunu bulunduğuna dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20211102/batmanda-nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-benekli-semender-goruntulendi-1050415873.html
edirne
tunca nehri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050484378_14:0:1609:1196_1920x0_80_0_0_c482f0797fc96f1fc9d897ee681d7a77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, edirne, maymun, fare, nehir, sincap, tunca nehri, görüntü, hayvan, su maymunu

Kürkü için özel yetiştirilen su maymunları Edirne'de ortaya çıktı: Görenler fare sanıyor

16:42 04.11.2021 (güncellendi: 16:50 04.11.2021)
© İHAKürkü için özel yetiştirilen su maymunları Edirne'de ortaya çıktı: 'Görenler fare sanıyor'
Kürkü için özel yetiştirilen su maymunları Edirne'de ortaya çıktı: 'Görenler fare sanıyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© İHA
Abone ol
Anavatanı Güney Amerika olan ve kürkü için Bulgaristan’da özel yetiştirilen su maymunlarının Edirne’de nehirlerde yaşadığını görenler şaşkınlık yaşıyor.
Kaynağını Bulgaristan’dan alan ve Edirne’den de geçen Tunca Nehri havzasında geçen kış yaşanan etkili yağışlar taşkına neden olmuştu. Taşkında oluşan akıntıyla birlikte bulundukları çiftliklerden Edirne’ye sürüklenen su maymunları gün geçtikçe kentteki sulak alanlarda çoğalmaya devam ediyor.
Anavatanı Güney Amerika olan çok sayıda su maymunun Tunca Nehri’nde sazlardan yaptıkları yuvalarda yaşadıklarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor.
Bulgaristan’daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirildikleri öğrenilen su maymunlarının, Tunca Nehri’nde dev fareyi andıran görüntüsünü gören vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kemirgen hayvan türlerinden olan ve bitki kökleri yiyerek beslendikleri görüntülenen su maymunlarının sudan çıkınca yaptıkları hareketler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Mediha Alfat, su maymunlarını görünce şaşırdığını söyledi. Alfat, "Ben fareye benzettim ama kızlar kunduz dedi, sincap diyen de vardı" açıklamasında bulundu.
Merve Seda Yavaş da su maymunlarını görünce sincap zannettiğini söyledi.
Tunca Nehri'nde balık tutarken su maymunu gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirten vatandaş da nehrin birçok noktasında su maymunu bulunduğuna dikkat çekti.
Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
YAŞAM
Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi
2 Kasım, 18:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:16Maden ocağında metan gazı şüphesi: Rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
18:07Arılardan kaçmak için suya atlayan adam, piranalara yem oldu
18:06'Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı' davası başlıyor
17:55Barış Akarsu'nun annesi hayatını kaybetti
17:55Ukrayna’da Rus diline karşı mücadelenin başarısızlığı ortaya çıktı
17:52Rusya’nın COP26 çantasında ne var?
17:37Avrupa Parlamentosu'ndan Çin'i kızdıran Tayvan ziyareti: Yalnız değilsiniz, sizin yanınızdayız
17:32Gaziantep 'Yeşil Şehir' ilan edildi
17:31İskoçya'daki bir ilkokulda erkek öğretmenler, 'giysinin cinsiyeti yoktur' demek için etek giydi
17:2815 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı davasında dinlenen tanık: Depremzedeler haklı
17:12Moody's, Türkiye büyüme tahminini güncelledi
17:10Sahibi ölen köpek, mezar başından ayrılmıyor
17:06Mazda'nın yeni üreteceği araç, sürücü felç ya da kalp krizi geçirdiği an duracak
17:03Rusya'nın Şam Büyükelçisi: Militanlar, İdlib'den çıkmak isteyenleri tahliye girişimlerini engelliyor
17:02Zeytinburnu Millet Bahçesi açıldı
16:55Türkiye genelinde kepenk indiren dövizciler anlattı: ‘Mesele kimlik kartı değil, çok daha farklı’
16:46Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 iddiaları hakkında açıklama: Aslı astarı yok
16:46Güney Kore’de Kovid-19’lu öğrenciler üniversite sınavına karantina merkezlerinde girecek
16:42Kürkü için özel yetiştirilen su maymunları Edirne'de ortaya çıktı: Görenler fare sanıyor
16:38Rostec: Su-75 Checkmate'in bir uçuş saatinin maliyeti, F-35'ten 7 kat daha düşük