https://tr.sputniknews.com/20211104/kutahya-belediye-meclisinde-takke-gerginligi-1050477229.html
Kütahya Belediye Meclisi'nde 'takke' gerginliği
Kütahya Belediye Meclisi'nde 'takke' gerginliği
Kütahya Belediye Meclisi'nde, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde görev alan personele teşekkür belgesi verildi. Programın toplu fotoğraf çekimi sırasında... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T14:16+0300
2021-11-04T14:16+0300
2021-11-04T14:16+0300
türkiye
fotoğraf
chp
kütahya
işçi
kıyafet
belediye meclisi
toplantı
şapka
gerginlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050477181_71:0:1507:808_1920x0_80_0_0_9cd8750d3818ed6e0bce496713a8559b.jpg
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın başkanlık ettiği olağan meclis toplantısında Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde görev yapan personele teşekkür belgeleri verildi. Programın toplu fotoğraf çekimi sırasında CHP’li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, işçilerden İsa Karakafa’ya “Resim karesi içerisinde takkeli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen başındaki o kepi çıkarır mısın?” dedi. İsa Karakafa ise, “Ben çıkayım o zaman kareden, benim takkem benim şerefimdir” diyerek cevap verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210601/kutahya-belediyesinin-vazo-kule-projesinde-daha-insaat-baslamadan-620-bin-lira-harcandi-1044630700.html
türkiye
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050477181_250:0:1327:808_1920x0_80_0_0_ba5d61d0e3cdccf8d0d0c6fe49d5ffa6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fotoğraf, chp, kütahya, işçi, kıyafet, belediye meclisi, toplantı, şapka, gerginlik, takke
Kütahya Belediye Meclisi'nde 'takke' gerginliği
Kütahya Belediye Meclisi'nde, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde görev alan personele teşekkür belgesi verildi. Programın toplu fotoğraf çekimi sırasında CHP’li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı’nın belge alan personelden İsa Karakafa’nın taktığı takkeyi çıkarmasını istemesine salondakilerden bazıları tepki gösterdi.
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın başkanlık ettiği olağan meclis toplantısında Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde görev yapan personele teşekkür belgeleri verildi.
Programın toplu fotoğraf çekimi sırasında CHP’li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, işçilerden İsa Karakafa’ya “Resim karesi içerisinde takkeli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen başındaki o kepi çıkarır mısın?” dedi.
İsa Karakafa ise, “Ben çıkayım o zaman kareden, benim takkem benim şerefimdir” diyerek cevap verdi.