https://tr.sputniknews.com/20211104/kutahya-belediye-meclisinde-takke-gerginligi-1050477229.html

Kütahya Belediye Meclisi'nde 'takke' gerginliği

Kütahya Belediye Meclisi'nde 'takke' gerginliği

Kütahya Belediye Meclisi'nde, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde görev alan personele teşekkür belgesi verildi. Programın toplu fotoğraf çekimi sırasında... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T14:16+0300

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türkiye

fotoğraf

chp

kütahya

işçi

kıyafet

belediye meclisi

toplantı

şapka

gerginlik

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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın başkanlık ettiği olağan meclis toplantısında Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde görev yapan personele teşekkür belgeleri verildi. Programın toplu fotoğraf çekimi sırasında CHP’li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, işçilerden İsa Karakafa’ya “Resim karesi içerisinde takkeli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen başındaki o kepi çıkarır mısın?” dedi. İsa Karakafa ise, “Ben çıkayım o zaman kareden, benim takkem benim şerefimdir” diyerek cevap verdi.

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fotoğraf, chp, kütahya, işçi, kıyafet, belediye meclisi, toplantı, şapka, gerginlik, takke