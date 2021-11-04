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Macron, Merkel'e 'Legion d’Honneur' onur nişanını verdi
Macron, Merkel'e 'Legion d’Honneur' onur nişanını verdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ülkenin en üst düzey nişanı olan "Legion d’Honneur" onur nişanını verdi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fransa, almanya, angela merkel, emmanuel macron

Macron, Merkel'e 'Legion d’Honneur' onur nişanını verdi

02:42 04.11.2021 (güncellendi: 02:43 04.11.2021)
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ülkenin en üst düzey nişanı olan "Legion d’Honneur" onur nişanını verdi.
© REUTERS / POOLMacron ve eşi Brigitte Macron, Beaune kentinde siyasete veda etmeyi hazırlanan ve başbakan olarak Fransa'yı son kez ziyaret eden Merkel'i ve eşi Joachim Sauer'i ağırladı.
Macron ve eşi Brigitte Macron, Beaune kentinde siyasete veda etmeyi hazırlanan ve başbakan olarak Fransa'yı son kez ziyaret eden Merkel'i ve eşi Joachim Sauer'i ağırladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / POOL
Macron ve eşi Brigitte Macron, Beaune kentinde siyasete veda etmeyi hazırlanan ve başbakan olarak Fransa'yı son kez ziyaret eden Merkel'i ve eşi Joachim Sauer'i ağırladı.
© AFP 2021 / PHILIPPE DESMAZES

Burada halkla selamlaşan Macron ve Merkel, ardından Vougeot Şatosu'na geçti. Macron, onuruna yemek verdiği Merkel'e "Legion d'Honneur" onur nişanını takdim etti.

Burada halkla selamlaşan Macron ve Merkel, ardından Vougeot Şatosu&#x27;na geçti. Macron, onuruna yemek verdiği Merkel&#x27;e &quot;Legion d&#x27;Honneur&quot; onur nişanını takdim etti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2021 / PHILIPPE DESMAZES

Burada halkla selamlaşan Macron ve Merkel, ardından Vougeot Şatosu'na geçti. Macron, onuruna yemek verdiği Merkel'e "Legion d'Honneur" onur nişanını takdim etti.

© AFP 2021 / PHILIPPE DESMAZES

Macron, bu onur nişanının Avrupa için yaptıklarını takdir etmek için Merkel'e verildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Şansölye olduğundan bu yana Fransa seni tanıdı. Jacques Chirac döneminde ilk yıllarınızdı. Cumhurbaşkanı Sarkozy ile ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldınız. Cumhurbaşkanı Hollande ile terör saldırıları ile göç krizi ile mücadele ettiniz. Ve beraber salgını yaşadık ve Avrupa'yı birçok konuda ileri taşımaya çalıştık."

Macron, bu onur nişanının Avrupa için yaptıklarını takdir etmek için Merkel&#x27;e verildiğini ifade ederek şunları söyledi:&quot;Şansölye olduğundan bu yana Fransa seni tanıdı. Jacques Chirac döneminde ilk yıllarınızdı. Cumhurbaşkanı Sarkozy ile ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldınız. Cumhurbaşkanı Hollande ile terör saldırıları ile göç krizi ile mücadele ettiniz. Ve beraber salgını yaşadık ve Avrupa&#x27;yı birçok konuda ileri taşımaya çalıştık.&quot; - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2021 / PHILIPPE DESMAZES

Macron, bu onur nişanının Avrupa için yaptıklarını takdir etmek için Merkel'e verildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Şansölye olduğundan bu yana Fransa seni tanıdı. Jacques Chirac döneminde ilk yıllarınızdı. Cumhurbaşkanı Sarkozy ile ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldınız. Cumhurbaşkanı Hollande ile terör saldırıları ile göç krizi ile mücadele ettiniz. Ve beraber salgını yaşadık ve Avrupa'yı birçok konuda ileri taşımaya çalıştık."

© AFP 2021 / PHILIPPE DESMAZES

Macron, Merkel'in birçok krizde Avrupa'da birleştirici rol oynadığını kaydeden Macron, Merkel'e hitaben, "Bana çok şey öğrettiğin için teşekkür ederim. Her şeyi sarsmak isteyen bu hırslı genç başkanı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sabrınız ve bana karşı gösterdiğiniz hoşgörü için teşekkür ederim" dedi.

Macron, Merkel&#x27;in birçok krizde Avrupa&#x27;da birleştirici rol oynadığını kaydeden Macron, Merkel&#x27;e hitaben, &quot;Bana çok şey öğrettiğin için teşekkür ederim. Her şeyi sarsmak isteyen bu hırslı genç başkanı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sabrınız ve bana karşı gösterdiğiniz hoşgörü için teşekkür ederim&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2021 / PHILIPPE DESMAZES

Macron, Merkel'in birçok krizde Avrupa'da birleştirici rol oynadığını kaydeden Macron, Merkel'e hitaben, "Bana çok şey öğrettiğin için teşekkür ederim. Her şeyi sarsmak isteyen bu hırslı genç başkanı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sabrınız ve bana karşı gösterdiğiniz hoşgörü için teşekkür ederim" dedi.

© AFP 2021 / PHILIPPE DESMAZES

Macron, Merkel ile Avrupa için birçok şey yaptıklarını aktardı.

Macron, Merkel ile Avrupa için birçok şey yaptıklarını aktardı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2021 / PHILIPPE DESMAZES

Macron, Merkel ile Avrupa için birçok şey yaptıklarını aktardı.

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