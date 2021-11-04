https://tr.sputniknews.com/20211104/maden-ocaginda-metan-gazi-suphesi-rahatsizlanan-7-isciden-1i-oldu-1050488491.html

Maden ocağında metan gazı şüphesi: Rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü

Maden ocağında metan gazı şüphesi: Rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki krom madeni ocağında metan gazından zehirlendiği sanılan 7 işçiden 34 yaşındaki Ömer Erkaya, hayatını kaybetti. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T18:16+0300

2021-11-04T18:16+0300

2021-11-04T18:16+0300

türkiye

bursa

maden faciası

maden

gaz

işçi

ölüm

metan

maden ocağı

emekçiler

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Harmancık ilçesinde özel bir firmaya ait krom madeninde saat 08.00 sıralarında mesaiye başlayan işçiler İsmail Biltekin, Recep Gökce, Hakan Lama, Mustafa Karaaslan, İbrahim Burul, Muhammet Kahraman ve Ömer Erkaya, bir süre sonra rahatsızlandı.Saat 10.00 sıralarında ocağa inen bir yetkili, 7 kişinin de hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İşçiler, ekipler tarafından madenden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ömer Erkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 6 işçi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.İşçilerin metan gazından zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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bursa, maden faciası, maden, gaz, işçi, ölüm, metan, maden ocağı, emekçiler