https://tr.sputniknews.com/20211104/maden-ocaginda-metan-gazi-suphesi-rahatsizlanan-7-isciden-1i-oldu-1050488491.html
Maden ocağında metan gazı şüphesi: Rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
Maden ocağında metan gazı şüphesi: Rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
Bursa'nın Harmancık ilçesindeki krom madeni ocağında metan gazından zehirlendiği sanılan 7 işçiden 34 yaşındaki Ömer Erkaya, hayatını kaybetti. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T18:16+0300
2021-11-04T18:16+0300
2021-11-04T18:16+0300
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maden faciası
maden
gaz
işçi
ölüm
metan
maden ocağı
emekçiler
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Harmancık ilçesinde özel bir firmaya ait krom madeninde saat 08.00 sıralarında mesaiye başlayan işçiler İsmail Biltekin, Recep Gökce, Hakan Lama, Mustafa Karaaslan, İbrahim Burul, Muhammet Kahraman ve Ömer Erkaya, bir süre sonra rahatsızlandı.Saat 10.00 sıralarında ocağa inen bir yetkili, 7 kişinin de hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İşçiler, ekipler tarafından madenden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ömer Erkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 6 işçi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.İşçilerin metan gazından zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210820/somada-1500-madenci-eylem-baslatti-1048176698.html
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bursa, maden faciası, maden, gaz, işçi, ölüm, metan, maden ocağı, emekçiler
Maden ocağında metan gazı şüphesi: Rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
Bursa'nın Harmancık ilçesindeki krom madeni ocağında metan gazından zehirlendiği sanılan 7 işçiden 34 yaşındaki Ömer Erkaya, hayatını kaybetti.
Harmancık ilçesinde özel bir firmaya ait krom madeninde saat 08.00 sıralarında mesaiye başlayan işçiler İsmail Biltekin, Recep Gökce, Hakan Lama, Mustafa Karaaslan, İbrahim Burul, Muhammet Kahraman ve Ömer Erkaya, bir süre sonra rahatsızlandı.
Saat 10.00 sıralarında ocağa inen bir yetkili, 7 kişinin de hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İşçiler, ekipler tarafından madenden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ömer Erkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 6 işçi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
İşçilerin metan gazından zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.