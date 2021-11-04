https://tr.sputniknews.com/20211104/mansur-yavas-ustundeki-elektrigi-dogru-kullanirsan-elektrikli-otobus-uretebilirsin-khaleesi-1050473738.html
Mansur Yavaş: Üstündeki elektriği doğru kullanırsan, elektrikli otobüs üretebilirsin Khaleesi
Mansur Yavaş: Üstündeki elektriği doğru kullanırsan, elektrikli otobüs üretebilirsin Khaleesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 100 elektrikli otobüslerin üretimi ile ilgili paylaşım yaptı ve bir video paylaştı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T13:01+0300
2021-11-04T13:01+0300
2021-11-04T13:01+0300
yaşam
ankara
kedi
mansur yavaş
elektrikli otobüs
abb
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 100 elektrikli otobüslerin üretimi ile ilgili, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Mansur Yavaş paylaşımında, belediye personeli tarafından bakılan kedi 'Khaleesi'yi de etiketledi ve "Üstündeki elektriği doğru kullanırsan %100 elektrikli otobüs üretebilir, hatta seri üretime bile geçebilirsin Khaleesi. Denendi, onaylandı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211020/mansur-yavas-ankarayi-yesil-donusumun-merkezi-yapmayi-hedefliyoruz-1050012873.html
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ankara, kedi, mansur yavaş, elektrikli otobüs, abb
Mansur Yavaş: Üstündeki elektriği doğru kullanırsan, elektrikli otobüs üretebilirsin Khaleesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 100 elektrikli otobüslerin üretimi ile ilgili paylaşım yaptı ve bir video paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 100 elektrikli otobüslerin üretimi ile ilgili, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Mansur Yavaş paylaşımında, belediye personeli tarafından bakılan kedi 'Khaleesi'yi de etiketledi ve "Üstündeki elektriği doğru kullanırsan %100 elektrikli otobüs üretebilir, hatta seri üretime bile geçebilirsin Khaleesi. Denendi, onaylandı" dedi.