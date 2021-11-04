https://tr.sputniknews.com/20211104/mansur-yavas-ustundeki-elektrigi-dogru-kullanirsan-elektrikli-otobus-uretebilirsin-khaleesi-1050473738.html

Mansur Yavaş: Üstündeki elektriği doğru kullanırsan, elektrikli otobüs üretebilirsin Khaleesi

Mansur Yavaş: Üstündeki elektriği doğru kullanırsan, elektrikli otobüs üretebilirsin Khaleesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 100 elektrikli otobüslerin üretimi ile ilgili paylaşım yaptı ve bir video paylaştı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T13:01+0300

2021-11-04T13:01+0300

2021-11-04T13:01+0300

yaşam

ankara

kedi

mansur yavaş

elektrikli otobüs

abb

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 100 elektrikli otobüslerin üretimi ile ilgili, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Mansur Yavaş paylaşımında, belediye personeli tarafından bakılan kedi 'Khaleesi'yi de etiketledi ve "Üstündeki elektriği doğru kullanırsan %100 elektrikli otobüs üretebilir, hatta seri üretime bile geçebilirsin Khaleesi. Denendi, onaylandı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211020/mansur-yavas-ankarayi-yesil-donusumun-merkezi-yapmayi-hedefliyoruz-1050012873.html

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ankara, kedi, mansur yavaş, elektrikli otobüs, abb