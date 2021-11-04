POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
Mansur Yavaş'tan Ankara Film Festivali'nde Perihan Savaş’a ödül
22:16 04.11.2021 (güncellendi: 22:21 04.11.2021)
© FotoğrafMansur Yavaş Perihan Savaş ödül
© Fotoğraf
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara Film Festivali’nde Perihan Savaş’a ödülünü takdim etmekten büyük bir onur duyduğunu belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan 32'inci Ankara Film Festivali’ne katıldığını paylaştı. Yavaş yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Bugün 32. Ankara Film Festivali’ndeydim. Türk sinemasının kıymetli isimlerinden Sayın Perihan Savaş’a ödülünü takdim etmek büyük bir onurdu. Ankara, tarih boyunca kültür ve sanatın tanığı oldu. Bu köklü mirası sanatın ve sanatçının kentinde yaşatmakta çok kararlıyız."
Bugün 32. Ankara Film Festivali’ndeydim. Türk sinemasının kıymetli isimlerinden Sn. Perihan Savaş’a ödülünü takdim etmek büyük bir onurdu.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 4, 2021
Ankara, tarih boyunca kültür ve sanatın tanığı oldu. Bu köklü mirası sanatın ve sanatçının kentinde yaşatmakta çok kararlıyız. pic.twitter.com/hBLIxAjnjV