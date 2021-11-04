Mansur Yavaş'tan Ankara Film Festivali'nde Perihan Savaş’a ödül

"Bugün 32. Ankara Film Festivali’ndeydim. Türk sinemasının kıymetli isimlerinden Sayın Perihan Savaş’a ödülünü takdim etmek büyük bir onurdu. Ankara, tarih boyunca kültür ve sanatın tanığı oldu. Bu köklü mirası sanatın ve sanatçının kentinde yaşatmakta çok kararlıyız."