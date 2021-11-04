https://tr.sputniknews.com/20211104/mazdanin-yeni-uretecegi-arac-surucu-felc-ya-da-kalp-krizi-gecirdigi-an-duracak-1050485746.html

Mazda'nın yeni üreteceği araç, sürücü felç ya da kalp krizi geçirdiği an duracak

Mazda'nın yeni üreteceği araç, sürücü felç ya da kalp krizi geçirdiği an duracak

Otomotiv firması Mazda'nın 2025'te piyasaya sürmeyi planladığı yeni aracın, sürücü sağlık problemi yaşadığı anda duracağı açıklandı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T17:06+0300

2021-11-04T17:06+0300

2021-11-04T17:13+0300

yaşam

araba

kalp krizi

otomobil

mazda

hastalık

felç

teknoloji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050485653_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_13eb6bf963b7782af92c096431816489.jpg

Japon otomotiv üreticisi Mazda'nın 2025 yılında piyasaya süreceği yeni araçların, sürücülerin felç veya kalp krizi geçirdiği anda durumu fark edip duracağı bilgisi verildi.AP'de yer alan habere göre, sürücülerin ani bir sağlık sorunu yaşamak üzere olduğunu fark edecek ve onları uyaracak.Söz konusu sistem, bu işlem için lazer sensörler ya da benzeri diğer teknolojilerle değil, araç içindeki kameralardan aldığı verileri kullanacak.Uygun fiyatlı araçlarda da bulunacakBu özelliğin yalnızca lüks araçlarda değil, uygun fiyatlı olan araçlarda da kullanıma sunulacağı belirtiliyor.Daha önce firma, Tsukuba Üniversite Hastanesi'nden tıp uzmanlarıyla birlikte, toplanan görüntü verileri üzerinde çalışarak direksiyon başında sağlıklı ve sağlık sorunu yaşayan sürücülerin nasıl görüntüğü üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.Henüz resmi bir adı olmayan sistem bir sorun olduğunu fark ettiği sırada aracı, kaldırım gibi güvenli bir noktaya çekerek mümkün olduğunca çabuk bir şekilde durduracak.Farlar ve dörtlüler yanıp sönecek, korna çalacakMazda'ya göre, uyarı sinyalleri çalıştırılması konusunda hala karar kılınamadı ancak sözgelimi durumda aracın farları ve dörtlülerinin yanıp söneceği ve kornanın çalacağı kesin.Alman Volkswagen ve Japon rakibi Toyota da dahil olmak üzere diğer büyük otomobil üreticileri de benzer teknolojiler üzerinde çalışıyor.Mazda, ürettiği teknolojiyi Japonya'dan sonra Avrupa pazarına sunmayı planlıyor.Firma, teknolojiyi ABD pazarına sunma konusunda temkinliAncak Mazda, teknolojiyi ABD pazarına sunma konusunda temkinli; zira benzeri sistemler halihazırda ABD'de rakip firmalar tarafından sunulsa da firma, bunun sosyal anlamda kabul görüp görmeyeceğinden emin olmak istiyor.Mahremiyet konusunda kaygı yaşayanlar için firma, kişisel verilerin araçtan dışarı aktarılamayacağını belirtiyor.Sürücünün fark etmediği sağlık sorunun tespiti üzerinde çalışılıyorDiğer yandan Mazda'nın sorumlu mühendisi Takahiro Toçiyoka, firmanın sürücü farkında olmasa bile ortaya çıkması muhtemel sağlık sorunlarını tahmin etmenin yöntemleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.Toçiyoka, yaptığı açıklamada, "Gerçek belirtiler ortaya çıkmadan önce bile (sistem) sürücüleri uyaracak. Ancak bu teknolojinin çalışması için o otomobilin etrafındaki sürücülerin anlayışı ve işbirliği çok önemli" ifadelerini kullandı.Mazda, Japon halkının sağlık sorunu yaşayan bir sürücüyü fark edeceğini ve yardımda bulunacağını umuyor.Toçiyoka, bu teknolojiyle insanların hayatları boyunca araba kullanma konusunda hem kendileri hem de yakınlarının endişe yaşamayacağını dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211016/cip-krizi-suruyor-toyota-kuresel-uretimini-yuzde-15-dusurecek-1049875757.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

araba, kalp krizi, otomobil, mazda, hastalık, felç, teknoloji