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https://tr.sputniknews.com/20211104/merkez-bankasi-rezervleri-1238-milyar-dolara-geriledi-1050479067.html
Merkez Bankası rezervleri 123.8 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 123.8 milyar dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ekim haftasında 1 milyar 358 milyon dolar düşerek 123 milyar 784 milyon dolara geriledi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T15:00+0300
2021-11-04T15:00+0300
ekonomi
ak parti
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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dolar
merkez bankası
akp
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nakit rezerv
rezerv
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 28 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 342 milyon dolar düşüşle 84 milyar 105 milyon dolara gerildi. Brüt döviz rezervleri, 22 Ekim'de 85 milyar 447 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 16 milyon dolar gerileyerek 39 milyar 695 milyon dolardan 39 milyar 679 milyon dolara düştü.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 358 milyon dolara düşerek 125 milyar 142 milyon dolardan 123 milyar 784 milyon dolara geriledi.
https://tr.sputniknews.com/20211028/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-rezervlerimiz-126-milyar-dolar-seviyesinde-1050257202.html
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ak parti, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tl, dolar, merkez bankası, akp, para, nakit rezerv, rezerv, 128 milyar dolar

Merkez Bankası rezervleri 123.8 milyar dolara geriledi

15:00 04.11.2021
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ekim haftasında 1 milyar 358 milyon dolar düşerek 123 milyar 784 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 28 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 342 milyon dolar düşüşle 84 milyar 105 milyon dolara gerildi. Brüt döviz rezervleri, 22 Ekim'de 85 milyar 447 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 16 milyon dolar gerileyerek 39 milyar 695 milyon dolardan 39 milyar 679 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 358 milyon dolara düşerek 125 milyar 142 milyon dolardan 123 milyar 784 milyon dolara geriledi.
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 126 milyar dolar seviyesinde
28 Ekim, 10:49
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