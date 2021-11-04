https://tr.sputniknews.com/20211104/netflix-games-tum-dunyada-erisime-acildi-1050490976.html

Netflix Games tüm dünyada erişime açıldı

Netflix Games tüm dünyada erişime açıldı

Netflix'in yeni girişimi Netflix Games, 5 farklı oyunla birlikte tüm dünyada erişime açıldı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T19:47+0300

2021-11-04T19:47+0300

2021-11-04T19:47+0300

yaşam

netflix

oyun

film

dizi

uygulama

gamer muhabere sistemi

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Dünyanın en popüler video akış servislerinden birisi olan Netflix, geçtiğimiz aylarda oyun dünyasına gireceğini açıkladı ve ardından ilk oyunları belli başlı ülkelerde erişime açtı. Şimdi de Netflix, Netflix Games ismi ile Türkiye ve daha birçok ülkede resmi olarak hizmete sunuldu.Bugünden itibaren Android bir telefona ve Netflix üyeliğine sahip olan herkes erişime açılan ilk 5 oyunu Netflix üzerinden oynayabilir. Erişime açılan ilk Netflix oyunları şöyle:Stranger Things 1984Stranger Things 3: The GameShooting HoopsCard BlastTeeter UpNetflix şu an erişime açık 5 oyun dışında ilerde bu deneyimi geliştireceklerini ve yeni oyunlar ekleyeceklerini de açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20211103/netflix-mobil-oyun-dunyasina-girdi-1050435363.html

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netflix, oyun, film, dizi, uygulama, gamer muhabere sistemi