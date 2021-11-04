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Netflix Games tüm dünyada erişime açıldı
Netflix Games tüm dünyada erişime açıldı
Netflix'in yeni girişimi Netflix Games, 5 farklı oyunla birlikte tüm dünyada erişime açıldı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T19:47+0300
2021-11-04T19:47+0300
yaşam
netflix
oyun
film
dizi
uygulama
gamer muhabere sistemi
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Dünyanın en popüler video akış servislerinden birisi olan Netflix, geçtiğimiz aylarda oyun dünyasına gireceğini açıkladı ve ardından ilk oyunları belli başlı ülkelerde erişime açtı. Şimdi de Netflix, Netflix Games ismi ile Türkiye ve daha birçok ülkede resmi olarak hizmete sunuldu.Bugünden itibaren Android bir telefona ve Netflix üyeliğine sahip olan herkes erişime açılan ilk 5 oyunu Netflix üzerinden oynayabilir. Erişime açılan ilk Netflix oyunları şöyle:Stranger Things 1984Stranger Things 3: The GameShooting HoopsCard BlastTeeter UpNetflix şu an erişime açık 5 oyun dışında ilerde bu deneyimi geliştireceklerini ve yeni oyunlar ekleyeceklerini de açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20211103/netflix-mobil-oyun-dunyasina-girdi-1050435363.html
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netflix, oyun, film, dizi, uygulama, gamer muhabere sistemi

Netflix Games tüm dünyada erişime açıldı

19:47 04.11.2021
© Fotoğraf : NetflixNetflix Games tüm dünyada erişime açıldı
Netflix Games tüm dünyada erişime açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Fotoğraf : Netflix
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Netflix'in yeni girişimi Netflix Games, 5 farklı oyunla birlikte tüm dünyada erişime açıldı.
Dünyanın en popüler video akış servislerinden birisi olan Netflix, geçtiğimiz aylarda oyun dünyasına gireceğini açıkladı ve ardından ilk oyunları belli başlı ülkelerde erişime açtı. Şimdi de Netflix, Netflix Games ismi ile Türkiye ve daha birçok ülkede resmi olarak hizmete sunuldu.
Bugünden itibaren Android bir telefona ve Netflix üyeliğine sahip olan herkes erişime açılan ilk 5 oyunu Netflix üzerinden oynayabilir. Erişime açılan ilk Netflix oyunları şöyle:
Stranger Things 1984
Stranger Things 3: The Game
Shooting Hoops
Card Blast
Teeter Up
Netflix şu an erişime açık 5 oyun dışında ilerde bu deneyimi geliştireceklerini ve yeni oyunlar ekleyeceklerini de açıkladı.
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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