https://tr.sputniknews.com/20211104/oyuncu-ozge-ozpirincci-bebek-akrep-burcu-olmasin-diye-dua-ediyoruz-1050490707.html

Oyuncu Özge Özpirinçci: Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz

Oyuncu Özge Özpirinçci: Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz

Özge Özpirinçci, "Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." dedi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T19:41+0300

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yaşam

bebek

hamile

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özge özpirinççi

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7.5 aylık hamile olan ve heyecanı gün geçtikçe büyüyen Özge Özpirinçci, arkadaşı Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.Samimi açıklamalarda bulunan Özge Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç ile birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini ifade etti.Özpirinççi, son olarak Blu Tv özel yapımı İlk ve Son dizisinde rol almıştı.

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