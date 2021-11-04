Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211104/oyuncu-ozge-ozpirincci-bebek-akrep-burcu-olmasin-diye-dua-ediyoruz-1050490707.html
Oyuncu Özge Özpirinçci: Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz
Oyuncu Özge Özpirinçci: Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz
Özge Özpirinçci, "Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." dedi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T19:41+0300
2021-11-04T19:41+0300
yaşam
bebek
hamile
akrep
magazin
hamile kadın
burç
özge özpirinççi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050490652_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_2c88b5f83f4000e1ce7b835dfd17f26e.jpg
7.5 aylık hamile olan ve heyecanı gün geçtikçe büyüyen Özge Özpirinçci, arkadaşı Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.Samimi açıklamalarda bulunan Özge Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç ile birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini ifade etti.Özpirinççi, son olarak Blu Tv özel yapımı İlk ve Son dizisinde rol almıştı.
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050490652_78:0:641:422_1920x0_80_0_0_302a32a4ebc5909a0d18f7d9bbfc8995.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bebek, hamile, akrep, magazin, hamile kadın, burç, özge özpirinççi

Oyuncu Özge Özpirinçci: Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz

19:41 04.11.2021
© DHAOyuncu Özge Özpirinçci: Bebek Akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz
Oyuncu Özge Özpirinçci: Bebek Akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© DHA
Abone ol
Özge Özpirinçci, "Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." dedi.
7.5 aylık hamile olan ve heyecanı gün geçtikçe büyüyen Özge Özpirinçci, arkadaşı Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.
Samimi açıklamalarda bulunan Özge Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç ile birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini ifade etti.
Özpirinççi, son olarak Blu Tv özel yapımı İlk ve Son dizisinde rol almıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce