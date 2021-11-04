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https://tr.sputniknews.com/20211104/oyuncu-ozge-ozpirincci-bebek-akrep-burcu-olmasin-diye-dua-ediyoruz-1050490707.html
Oyuncu Özge Özpirinçci: Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz
Oyuncu Özge Özpirinçci: Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz
Özge Özpirinçci, "Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." dedi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T19:41+0300
2021-11-04T19:41+0300
2021-11-04T19:41+0300
yaşam
bebek
hamile
akrep
magazin
hamile kadın
burç
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7.5 aylık hamile olan ve heyecanı gün geçtikçe büyüyen Özge Özpirinçci, arkadaşı Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.Samimi açıklamalarda bulunan Özge Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç ile birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini ifade etti.Özpirinççi, son olarak Blu Tv özel yapımı İlk ve Son dizisinde rol almıştı.
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Oyuncu Özge Özpirinçci: Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz
Özge Özpirinçci, "Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." dedi.
7.5 aylık hamile olan ve heyecanı gün geçtikçe büyüyen Özge Özpirinçci, arkadaşı Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.
Samimi açıklamalarda bulunan Özge Özpirinçci, yakın dostu
Berrak Tüzünataç ile birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini ifade etti.
Özpirinççi, son olarak Blu Tv özel yapımı İlk ve Son dizisinde rol almıştı.