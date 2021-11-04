https://tr.sputniknews.com/20211104/oyunder-turkiyedeki-oyun-endustrisi-pazari-15-milyar-dolari-asti-1050473345.html

OYUNDER: Türkiye'deki oyun endüstrisi pazarı 1.5 milyar doları aştı

OYUNDER: Türkiye'deki oyun endüstrisi pazarı 1.5 milyar doları aştı

Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Başkanı Tansu Kendirli, Türkiye'deki oyun endüstrisi pazarının 1.5 milyar doları... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T12:52+0300

2021-11-04T12:52+0300

2021-11-04T13:06+0300

türkiye

bilgisayar oyunu

türkiye

endüstri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050473319_0:0:863:486_1920x0_80_0_0_919f4b040080edd6032c2ea6dc09a216.jpg

Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) gerçekleştirdiği ve Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi, 'Türkiye Oyun Girişimciliği ve Globaldeki Yükselen Yeri' konulu panel ile devam etti.Selçuklu Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi"nin ilk günündeki panelde, OYUNDER Başkanı Tansu Kendirli, dünyadaki oyun endüstrisi pazarının 180 milyar dolar olduğunu belirtti.'Sektörde çalışan sayısı da arttı'Türkiye'deki oyun pazarının da giderek büyüğünü ifade eden Kendirli, "Türkiye'de bu pazarda hedef 5 milyar dolardı. Pandemiden önce 1-1.5 milyar dolar seviyesindeydi, şu anda bunun oldukça üstünde olduğunu söyleyebilirim. Sektörde çalışanlar başlarda 5 bin kişiydi, şu anda 10-15 bin kişiyi bulmuş olabilir" dedi.Bu sektörde yer almak, iş bulmak isteyen gençlere de izleyecekleri yol haritası ortaya koyan Kendirli, sözlerini şöyle sürdürdü:Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) oyun endüstrisinin önde gelen şirketlerinden Zynga'nın, geçtiğimiz sene, 2010'da İstanbul'da kurulan Peak adlı oyun şirketini 1.8 milyar dolara, 2018'de de 250 milyon dolara İstanbul merkezli Gram Games'i satın alması, global düzeyde tüm gözleri bir anda Türkiye'deki oyun pazarına çevirmişti.Girişimcilik ekosistemine değer katmak, girişimcileri bilgilendirmek, fikir ve projeleri ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirerek projelerin ticarileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen zirve, iki gün boyunca devam edecek.

https://tr.sputniknews.com/20210712/abdli-zynga-bir-turk-oyun-sirketini-daha-aliyor-1044944610.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, bilgisayar oyunu, endüstri